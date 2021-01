Voici ce qui se passe vendredi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Les groupes de défense avertissent que les immigrants aux États-Unis peuvent être parmi les personnes les plus difficiles à atteindre pendant la campagne nationale pour vacciner la population contre le virus. Certains immigrants dans le pays craignent illégalement que les informations recueillies lors des vaccinations puissent être transmises aux autorités et peuvent donc ne pas chercher de vaccins, tandis que ceux qui parlent peu ou pas anglais peuvent avoir des difficultés à accéder aux vaccins.

– Un groupe d’Américains chanceux est poussé en tête de file pour obtenir ses vaccins COVID-19 alors que les cliniques s’efforcent de se débarrasser des doses supplémentaires périssables d’ici la fin de la journée. Certains de ceux qui ont accès plus tôt que prévu se trouvent juste à proximité d’une clinique à l’heure de fermeture, mais les employés de la clinique partent également à la recherche de bénéficiaires consentants. D’autres cliniques mettent en place des loteries pour distribuer leurs injections supplémentaires car la demande est si grande. Le processus est apparu comme l’une des bizarreries les plus inhabituelles et, pour certaines, inconvenantes, dans le déploiement de la vaccination.

– La Maison Blanche suit les directives de santé publique pour prévenir le coronavirus sous le président Joe Biden. Les bracelets testés sont en place. Le port du masque est obligatoire. Les bureaux sont socialement distancés. Alors que l’administration Trump était connue pour ignorer les directives de contrôle des infections, l’équipe de Biden s’est efforcée de suivre les mêmes conseils que les responsables fédéraux de la santé conseillent aux Américains de suivre.

LES CHIFFRES: Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 187 000 nouveaux cas et environ 3 000 décès chaque jour. Le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à plus de 410 000 personnes.

CITATION: «Il est devenu politique de dire que la pandémie dévastait notre communauté parce qu’elle était interprétée comme un jugement sur Trump.» – Le Dr Nahid Bhadelia, médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Boston University School of Medicine, après que le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, ait donné son premier exposé depuis que Biden a pris ses fonctions.

ICYMI: L’agence de santé publique de Californie a récemment surpris les autorités locales en levant une ordonnance de maintien à domicile dans la région du Grand Sacramento, qui compte 13 comtés, en s’appuyant sur des données non partagées publiquement malgré des promesses répétées de transparence. Les responsables de l’État ont projeté la capacité de l’unité de soins intensifs et le virus se propager quatre semaines plus tard pour prendre la décision. La porte-parole du département de la santé de l’État, Ali Bay, a déclaré que les données n’étaient pas partagées, citant des craintes que cela ne sème la confusion.

À L’HORIZON: Le président Joe Biden prévoit de prendre des mesures exécutives pour fournir une mesure provisoire de l’aide financière à des millions d’Américains. Biden cherche également à faire passer un programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars pour aider les personnes touchées par la pandémie de coronavirus. On ne sait pas quand la proposition sera présentée.

