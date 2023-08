Les obstacles aux soins persistent alors que les cliniques de transition entre les sexes de Winnipeg espèrent réduire les arriérés

AVERTISSEMENT : cette histoire contient une discussion sur le suicide.

La jeune fille de 15 ans d’Elisha Dacey est prise dans une lacune en matière de soins : trop vieille pour être acceptée dans une clinique de transition entre les sexes de Winnipeg, trop jeune pour être admise dans une autre.

« Ils étaient dans cette situation idéale où, techniquement, ils n’obtenaient ou n’étaient pas admissibles à un quelconque type de santé publique, donc c’était frustrant et démoralisant », a déclaré Dacey. « Depuis, nous attendons toujours. »

La clinique Affirmation et action pour la diversité des genres pour les jeunes (GDAAY) aide les enfants et les jeunes adolescents à faire la transition.

Auparavant, il aidait les patients jusqu’à l’âge de 15 ans, mais a réduit l’âge des critères d’orientation d’un an à 14 ans.

C’était en réponse à une demande dépassant les ressources « en raison du fait que nous sommes totalement sans financement », lit-on dans la lettre d’un médecin de GDAAY au pédiatre de l’enfant de Dacey en avril de cette année.

La Trans Health Klinic, le seul autre programme de la ville, aide les personnes de 16 ans et plus à faire la transition. Dacey a récemment été informé que son enfant était désormais sur cette liste d’attente.

Ils rejoignent les quelque 600 autres jeunes et adultes qui restent sur une liste d’attente en raison d’une pénurie de prestataires de soins en dehors des deux cliniques formées aux soins d’affirmation de genre.

« C’est un énorme obstacle en soi, c’est simplement le manque de professionnels spécialisés dans ce domaine », a déclaré Dacey.

Elisha Dacey, à droite, et leur jeune de 15 ans. L’adolescente fait partie des nombreux Manitobains qui se sont heurtés à des obstacles en matière de soins d’affirmation de genre dans la province. Certains travailleurs de la santé espèrent que la situation s’améliorera à mesure que le financement destiné à réduire les temps d’attente annoncé au printemps par la province commencera à être utilisé. (Élisée Dacey)

Un défi de liste d’attente vieux de plusieurs années

Les cliniques offrent une gamme de services, allant du conseil et des soins de santé mentale à l’hormonothérapie substitutive et aux chirurgies d’affirmation du genre.

L’admission est un processus à plusieurs niveaux et l’ensemble du processus peut s’étendre sur des années.

De nombreux patients proviennent de médecins de famille et chaque clinique a du mal à répondre à la demande.

Le nombre annuel de consultations a triplé à GDAAY. Près de deux douzaines de jeunes ont consulté l’année de l’ouverture de GDAAY en 2011, et ce nombre est passé à environ 75 par an, selon un communiqué de Shared Health, l’entité qui supervise la prestation des soins de santé au Manitoba.

Shared Health attribue cela à une sensibilisation accrue aux questions transgenres, à une augmentation des alliances gays-hétéro et à l’accent mis sur la réduction du harcèlement dans les écoles.

Actuellement, près de 300 jeunes sont sur la liste d’attente du GDAAY et il s’agit d’une attente moyenne de deux ans. Il s’agit d’un nombre similaire de patients sur la liste d’attente de la Trans Health Klinic, soit une attente moyenne d’un an et demi.

Dr Brandy Wicklow, responsable médical de GDAAY, co-auteur d’un article scientifique en 2018 basé sur un travail avec des enfants patients à GDAAY qui suggérait que les jeunes trans recherchant des services étaient confrontés à une détresse « à cause de longs délais d’attente ».

Une aubaine de financement du printemps pour les programmes

En mai, la province a engagé 1,2 million de dollars sur deux ans pour aider les deux cliniques à améliorer l’accès aux soins pour les jeunes en transition, y compris les médicaments d’hormonothérapie substitutive, le soutien psychologique et les interventions chirurgicales.

Le personnel de chaque programme a été encouragé à entendre les nouvelles.

Megan Cooney, pédiatre et spécialiste en médecine adulte au sein de Shared Health du Manitoba, travaille avec le programme Gender Diversity Affirmation and Action for Youth. (Bryce Hoye/CBC)

« Cela a été difficile de travailler dans ce système sachant que la liste d’attente est aussi longue », a déclaré le Dr Megan Cooney, pédiatre et spécialiste en médecine des adolescents chez Shared Health qui travaille avec GDAAY depuis cinq ans.

« Ce que nous attendons le plus avec l’expansion du programme, c’est de pouvoir fournir davantage de soutien aux familles sur la liste d’attente. »

Le gouvernement progressiste-conservateur a fourni 490 000 $ au Klinic Community Health Centre, qui gère la Trans Health Klinic, et 700 000 $ pour élargir l’accès à GDAAY, selon un communiqué de presse qui a été rapidement retiré du site Web du gouvernement.

Jusqu’à ce printemps, les pédiatres, endocrinologues, experts en santé mentale et autres employés de GDAAY l’ont fait dans le cadre d’un accord « en nature » avec leur employeur – essentiellement, effectuant le travail depuis leur bureau tout en gérant d’autres tâches générales parce que le programme n’a jamais été officiellement financé.

Le financement permet à GDAAY d’embaucher pour la première fois du personnel dédié, notamment un assistant administratif, un coordonnateur de programme, un travailleur social à temps partiel et un psychologue pour enfants à temps plein.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, flanquée du président de Pride Winnipeg, Barry Karlenzig, et de la ministre de la Famille, Rochelle Squires, a participé le 23 mai à une annonce gouvernementale sur diverses initiatives LGBTQ, mais n’a fait aucune mention d’un nouvel engagement en faveur de soins affirmant le genre qui était inclus dans un document de référence le même jour. Le gouvernement a supprimé toute référence à cet engagement sur son site Internet, puis a répondu en annonçant qu’une « future mise à jour » était à venir. (Ian Froese/CBC)

Cooney a déclaré que l’écart entre 14 et 16 est quelque chose que GDAAY « espère pouvoir combler à nouveau » une fois qu’ils auront du personnel en place.

La clinique essaie de jumeler les enfants et leurs familles avec un travailleur social pendant qu’ils attendent, même si Cooney a reconnu que les enjeux sont élevés pour les enfants qui ne peuvent pas obtenir l’aide dont ils ont besoin.

« En particulier, les médicaments hormonaux affirmant le genre, lorsqu’ils sont indiqués, améliorent la santé et le bien-être et diminuent les tendances suicidaires », a déclaré le Dr Cooney.

REGARDER | Le médecin de GDAAY discute de l’importance de soutenir les jeunes de divers genres :

L’accès aux soins de transition peut « améliorer la vie de nombreux jeunes de notre communauté » : médecin Le Dr Megan Cooney, pédiatre et spécialiste en médecine des adolescents chez Shared Health qui travaille à GDAAY, a déclaré que les soins d’affirmation de genre offerts « de manière sûre et efficace ont le potentiel d’améliorer la vie de nombreux jeunes de notre communauté ».

Haran Vijayanathan, directeur de la santé communautaire et du bien-être à la Trans Health Klinic, a déclaré que les jeunes trans et de genre divers sont confrontés à des risques plus élevés de problèmes de santé mentale et de suicide, en particulier lorsqu’ils n’ont pas de personnes qui les soutiennent dans leur vie.

Les longues listes d’attente ajoutent une autre couche.

« C’est souvent un énorme défi pour les individus, surtout lorsqu’ils se dévoilent et se sentent à l’aise avec qui ils sont », a-t-il déclaré. « Ils subissent beaucoup de traumatismes psychologiques et émotionnels parce que ce processus n’a pas commencé. »

Parker Morran dit qu’ils sont le premier travailleur social embauché à la Trans Health Klinic de Klinic Community Health. Ils ont été embauchés au cours des derniers mois grâce à un financement de 490 000 $ de la province annoncé en mai. (Parker Morran)

Vijayanathan a déclaré que l’engagement financier sur deux ans a aidé la clinique à renforcer ses effectifs avec quatre pairs aidants supplémentaires et le premier travailleur social de la clinique dédié aux soins trans. Mais ce qui est nécessaire pour maintenir cet élan, c’est un financement « soutenu » année après année, a déclaré Vijayanathan.

Dacey est d’accord. « Je veux que ce financement devienne permanent… J’aimerais qu’il soit fondamentalement éloigné des lignes idéologiques. Ce sont les soins de santé », a déclaré Dacey.

En attendant, Parker Morran espère avoir un impact en tant que nouveau travailleur social dévoué à la Trans Health Klinic.

Ils constituent l’un des premiers points de contact pour de nombreuses personnes qui passent par là.

« Mon travail est en quelque sorte un travail de rêve ; je passe du temps avec des personnes trans tous les jours », a déclaré Morran, qui est également trans et de genre fluide. « Je peux m’identifier aux gens que je rencontre à ce niveau parce que je l’ai fait. »

Ils ont déclaré qu’ils avaient attendu huit mois il y a environ un an et demi pour accéder à la Trans Health Klinic pour leurs propres soins de transition. Morran suit maintenant un traitement hormonal substitutif – en particulier de la testostérone – et est à mi-chemin sur une autre liste de santé publique pour une intervention chirurgicale de premier plan. L’attente est estimée à deux ans, ont-ils déclaré.

Ils ont déclaré que l’inscription sur les listes était source d’enthousiasme de savoir que les roues étaient en mouvement. Cela contraste avec les « limbes » de l’attente.

« Ce n’est vraiment pas juste de devoir demander aux gens d’attendre. Ce serait bien de pouvoir simplement appeler, s’inscrire et prendre rendez-vous dans quelques mois ou moins », ont-ils déclaré.

Morran souhaite que les soins de santé affirmant le genre soient davantage une priorité dans le système de santé.

« Mais je suis heureux des progrès qui ont été réalisés ces derniers temps. »

REGARDER | Vijayanathan sur les droits 2SLGBTQIA durement combattus :

Les longues attentes pour des soins d’affirmation de genre constituent un « énorme défi » Selon Haran Vijayanathan, directeur de la santé communautaire et du bien-être à la Trans Health Klinic, le manque de réseau de soutien peut rendre encore plus difficile les longues attentes pour l’accès aux soins de transition affirmant le genre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :