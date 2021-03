TILLET DE SALAMISHAH Pour moi, comment continuez-vous à diversifier le leadership au sommet? Et puis quelles sont les structures et quelles sont les hypothèses qui se produisent dans ces espaces qui empêchent ce leadership de se diversifier de plus en plus? Parce que nous aimerions continuer à changer tous les aspects de l’industrie et tous les leviers de l’industrie, mais si le sommet reste monolithique, ce sont vraiment eux qui déterminent comment les autres aspects de l’industrie évoluent également à ses côtés.

EVAN NICOLE MARRON Il était important pour moi de trouver les intersections, mais aussi les différences, dans ce que ressentaient les professionnels noirs dans cet espace. Dans le passé, on a parfois demandé à des gens de commenter des choses, et il y a eu une peur qui pourrait leur nuire, ou leurs préoccupations seraient mal comprises, mais j’ai l’impression que ce projet a vraiment fait du bon travail pour que les gens se sentent à l’aise pour parler. . Je pense que cette plate-forme a été appréciée et qu’il n’y avait aucune crainte en termes de partage de ces expériences vraiment honnêtes, ce qui a définitivement aidé l’article et a aidé à confirmer les données ou leur absence.

VANESSA FRIEDMAN Le manque absolu de cohérence. Vous avez affaire à des organisations mondiales qui parlent à une variété de marchés, puisant dans tout un tas de différents types de domaines culturels. Ils ont leur siège social dans différents pays avec des données démographiques différentes, des histoires différentes, des problèmes de racisme différents et des lois différentes. Nous avions une série de questions très simples, moins de 10, qui semblaient être les choses les plus élémentaires et les plus évidentes auxquelles tout le monde pouvait répondre. Mais seules quatre entreprises sur 64 ont répondu complètement.

Les journalistes ont demandé aux grandes marques, magasins et publications de fournir des informations sur le nombre d’employés et de cadres noirs dans leurs rangs – y compris ceux qui conçoivent, fabriquent et vendent des produits; pistes de marche; apparaissent dans les campagnes publicitaires et sur les couvertures de magazines; et siéger à des conseils d’administration. Mais sur les 64 entreprises contactées, seules quatre ont répondu pleinement à une courte série de questions.

