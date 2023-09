Les obstacles au mouvement sont la norme sans fin pour les Palestiniens — Enjeux mondiaux

Kawthar Ajlouni, 72 ans, est seule dans son jardin à H2, Hébron, territoire palestinien occupé. La toile de fond révèle un point de contrôle israélien fortifié. Parmi les 645 obstacles à la circulation documentés en Cisjordanie, 80 se trouvent ici au deuxième semestre de 2023. Isolée en raison des politiques israéliennes strictes, elle fait partie des 7 000 Palestiniens qui subissent de lourdes restrictions, tandis que de nombreux autres sont partis. Le « principe de séparation » déclaré par Israël (entre Palestiniens et colons israéliens) limite leur vie, générant un environnement coercitif qui risque de provoquer des transferts forcés. Kawthar reste, craignant que sa maison ne soit transformée en poste militaire. Crédit : OCHA/2023

NATIONS UNIES, 21 septembre (IPS) – Sundus Azza parcourt les informations avant de rentrer chez elle, vérifiant les signes indiquant que son trajet de 30 minutes pourrait se transformer en un travail de quatre heures. Tout incident pourrait rendre le voyage difficile.

Parfois, Azza attend que son père l’appelle et lui dise si les points de contrôle autour de leur maison sont ouverts. Après avoir vécu à Hébron, une ville de Cisjordanie, ces 20 dernières années, elle a l’habitude de planifier ses journées en fonction de l’imprévisibilité.

Les obstacles à la circulation en Cisjordanie se sont multipliés au cours des deux dernières années, empêchant les Palestiniens d’accéder aux hôpitaux, aux centres urbains et aux zones agricoles. Les restrictions et les retards sont la nouvelle norme.

Dans un récent revoirle Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) signale une augmentation de 8 pour cent du nombre total de barrières physiques enregistrées, passant de 593 en 2020 à 645 en 2023. Leur ampleur varie depuis des points de contrôle élaborés gardés par des tours militaires jusqu’à un tas de pierres au milieu de la route.

Le nombre d’obstacles a fluctué au cours des dernières années. Cependant, OCHA constate une augmentation notable de 35 pour cent, notamment du nombre de points de contrôle dotés en permanence de personnel dans les zones stratégiques. La zone C, celle toujours sous contrôle administratif et policier israélien, abrite la plupart des routes et la plupart des obstacles à la circulation. Il couvre 60 % de la Cisjordanie.

En vertu du droit international, Israël doit faciliter la libre circulation des Palestiniens dans les territoires occupés. Les points d’entrée des villes et les routes principales sont souvent fermés sans avertissement pour des « raisons de sécurité » arbitraires.

« L’objectif des forces d’occupation est de s’assurer qu’elles peuvent isoler des zones entières si la sécurité l’exige », explique Andrea De Domenico, chef adjoint du bureau d’OCHA pour le territoire palestinien occupé à Jérusalem. « C’est toujours un peu une inconnue : quand on sort, on ne sait pas quand on pourra revenir. »

En conséquence, la plupart des activités nécessitent une coordination approfondie, qu’il s’agisse de faire passer un camion de pompiers à temps aux points de contrôle, de filtrer les passagers à bord et à bord d’un bus lors d’un contrôle d’identité ou de planifier un voyage pour rendre visite à des proches.

Vie surveillée à Hébron

La zone H2 d’Hébron est l’une des plus restreintes de Cisjordanie. Des caméras de reconnaissance faciale, des détecteurs de métaux et des centres de détention et d’interrogatoire fortifient 77 points de contrôle qui séparent les parties de la ville contrôlées par Israël.

Pour rejoindre sa maison dans le H2, Azza sait qu’elle doit passer au moins deux postes de contrôle. Mais la planification est difficile. Il n’y a pas d’heures précises d’ouverture des points de contrôle. S’ils sont fermés, il n’y a pas de zones d’attente. Azza dit que lorsque cela arrive, elle espère qu’il y aura un gardien sympa – et qu’il parle arabe ou anglais – et explique qu’elle essaie juste de rentrer chez elle.

Le poste de contrôle près de l’université d’Azza a été fermé pendant trois mois à la suite d’un incident au couteau en 2016. Elle se souvient des rues bondées de soldats alors qu’elle marchait par un hiver froid. Azza a mis ses mains dans les poches de sa veste pour les réchauffer, à 100 mètres, un garde qu’elle a reconnu lui a crié de retirer ses mains. Aujourd’hui, Azza dit qu’elle est prudente même avant d’acheter un couteau de cuisine qu’elle pourrait avoir des ennuis en rapportant à la maison.

Il existe d’autres défis liés à la navigation dans la ville palestinienne historique jonchée de points de contrôle. De Domenico raconte l’histoire d’une femme âgée qui a arrêté de sortir pour éviter d’être harcelée par les soldats. « Si les colons sont dans les rues, ils peuvent m’attaquer à tout moment », explique Azza.

De Domenico affirme que les Palestiniens ne signalent souvent pas les incidents à la police israélienne, de peur de se voir retirer leur permis en représailles. En outre, le simple fait de se rendre à un commissariat de police dans une colonie israélienne est un véritable défi. Parce que leurs voitures ne sont pas autorisées à circuler, les Palestiniens doivent marcher derrière les voitures israéliennes envoyées pour les escorter.

Lorsque les soldats lui demandent sa carte d’identité, Azza dit qu’ils veulent son numéro d’identification, pas son nom : « Ils nous considèrent comme un numéro ».

Les permis comme pouvoir

Les permis contrôlent la vie dans les territoires palestiniens occupés.

Musaab, un étudiant universitaire de Naplouse, a soumis six demandes de permis de voyage pour recevoir un traitement contre le cancer. Tous ont été refusés. Il a finalement été contraint de se rendre deux fois en Jordanie, sans son père, pour recevoir des soins.

«C’est tellement inhumain. Comment cela peut-il se produire n’importe où dans le monde ? Pourquoi m’empêchent-ils d’accompagner mon fils ? Je veux juste lui tenir la main quand il se fera opérer », a déclaré le père de Musaab. OMS.

Des histoires comme celle de Musaab sont courantes car les patients de Cisjordanie et de Gaza sont empêchés de recourir aux soins de santé en raison des restrictions de permis. Selon OCHA, en 2022, 15 % des demandes de patients souhaitant se rendre dans les établissements de santé israéliens à Jérusalem-Est n’ont pas été approuvées à temps pour leur rendez-vous. 93 pour cent des ambulances ont été retardées parce que les patients devaient être transférés dans des véhicules immatriculés par Israël.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que 160 000 restrictions physiques dans la zone C ont conduit de nombreuses communautés à dépendre de cliniques mobiles financées par l’aide humanitaire. Cette année, le plan de réponse humanitaire d’OCHA n’a été financé qu’à 33 %.

» prévient que les besoins humanitaires s’aggravent en raison des restrictions de mouvements des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie. Cela compromet leur accès aux moyens de subsistance et aux services essentiels tels que les soins de santé et l’éducation », a déclaré aux journalistes Florencia Soto Nino, porte-parole adjointe du Secrétaire général.

Monter des murs

Les murs aggravent ces problèmes humanitaires.

Une barrière, aujourd’hui construite à 65 pour cent, longe la frontière de la Cisjordanie et à l’intérieur du territoire, découpant souvent les colonies israéliennes, divisant les communautés et parfois même littéralement traversant les maisons.

Pour entrer à Jérusalem-Est, les femmes de moins de 50 ans et les hommes de moins de 55 ans titulaires d’une carte d’identité de Cisjordanie doivent présenter un permis délivré par les autorités israéliennes. Même dans ce cas, ils ne peuvent utiliser que trois des 13 points de contrôle.

Les agriculteurs palestiniens ont également été séparés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance.

Selon OCHA, de nombreuses fermes privées ont été piégées dans des zones établies par les forces militaires israéliennes comme « zones de tir ». De ce fait, ils ne sont parfois accessibles que deux fois par an. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture rapporte que le rendement agricole de la région a été réduit de près de 70 % parce que les Palestiniens ont dû abandonner leurs terres.

La taille de la parcelle d’un agriculteur détermine quand et pendant combien de temps elle peut être entretenue. Les agriculteurs doivent coordonner les heures auxquelles les soldats ouvriront les portes qui leur permettent d’accéder à leurs terres. Les jours de récolte sont particulièrement délicats. Dans certains cas, explique De Domenico, un permis agricole n’est accordé qu’au propriétaire du terrain et à aucun de ses ouvriers.

Pendant ce temps, De Domenico décrit Gaza, un territoire séparé d’Israël par un mur de 12 mètres de haut, comme une « gigantesque prison » pour 2,3 millions de Palestiniens. Ici, moins d’obstacles physiques sont nécessaires pour limiter les mouvements.

« C’est le seul endroit sur la planète où, lorsqu’une guerre éclate… les gens ne peuvent pas fuir », a déclaré De Domenico.

Vivre avec des tensions

Riyad Mansour, observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a exprimé sa déception face à la « paralysie de la communauté internationale » lorsqu’il s’agissait de protéger le peuple palestinien contre la discrimination lors d’une réunion du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l’ONU. la fin d’août.

Dans le même temps, OCHA s’efforce de faciliter « les couloirs humanitaires pour garantir la fourniture des services de base », explique De Domenico. Par exemple, le bureau a aidé les enseignants à atteindre des communautés où les élèves auraient dû marcher des kilomètres.

De Domenico ajoute que les rapports peuvent faciliter des discussions importantes. Les autorités israéliennes, qui ont contesté les documents produits par l’OCHA dans le passé, ont été invitées à les accompagner pendant que les agents de l’ONU cartographient de nouvelles barrières.

Pourtant, « il y a toujours un risque de tension dans l’air », même pour les agents de l’ONU, dit De Domenico. « Vous vivez constamment avec cette tension. »

