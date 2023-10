Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Nathaniel Veltman, accusé des meurtres d’une famille musulmane à Londres en 2021, souffre d’un ensemble complexe de troubles de la personnalité et du développement ainsi que de dépression et d’anxiété, a témoigné un psychiatre lors du procès pour meurtre et terrorisme de l’homme de 22 ans devant un tribunal de l’Ontario. .

“Comment cette personne en est-elle arrivée au point où elle a tué quatre personnes et en a gravement blessé une cinquième ? Que se passait-il dans son esprit ? Ce que j’essaie de vous donner, c’est mon opinion en tant que psychiatre”, Dr Julian Gojer a déclaré aux jurés du procès de Windsor qui a débuté le 11 septembre.

Gojer, un psychiatre légiste possédant une vaste expérience, a rencontré l’accusé à plusieurs reprises, notamment en prison et dans un hôpital psychiatrique où il était patient. Toutes les réunions ont eu lieu après le 6 juin 2021, le jour où l’accusé a conduit sa camionnette chez la famille Afzaal dans une rue de banlieue de Londres.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon de neuf ans a été grièvement blessé et a survécu.

“Il semble que dès l’âge de 12 et 13 ans, ses obsessions et ses compulsions ont évolué et sont devenues plus importantes, en particulier dans la période précédant les infractions présumées”, a déclaré Gojer.

Antécédents de santé mentale de l’accusé

Veltman a été arrêté dans les heures qui ont suivi l’attaque. Il a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’accusations de terrorisme associées.

L’accusé a déclaré à un détective de police qu’il avait planifié l’attaque pendant des mois après avoir regardé chaque jour des heures de matériel d’extrême droite en ligne. Il a également témoigné avoir pris des champignons magiques la veille de l’attaque.

Gojer a diagnostiqué chez l’accusé :

Anxiété et dépression, qui ont commencé quand il avait 12 ou 13 ans. “Il y avait un trouble dépressif persistant et dans les mois qui ont précédé l’événement, c’était un trouble dépressif plus grave qui s’est superposé.” Le trouble anxieux était « lié à sa relation avec sa mère, il a donc commencé à un très jeune âge. Il avait le sentiment d’être ciblé et traité injustement par rapport à ses autres frères et sœurs… Son anxiété aurait varié de modérée à grave à différents moments de sa vie. »

Troubles du spectre autistique [ASD], un trouble neurodéveloppemental qui s’est manifesté par des problèmes liés à ses frères et sœurs, montrant des émotions, des fixations sur des sujets ésotériques et des préoccupations obsessionnelles, a déclaré Gojer. “Il semble restrictif dans son affect. Il garde sa gamme d’émotions assez étroite. Il a parlé d’épisodes où il criait après ses frères et sœurs.” Son TSA est « plus performant » et pertinent car il explique pourquoi il s’est concentré sur des questions telles que l’avortement, la pornographie et plus tard, les fusillades de masse de Christchurch et les infractions commises par les musulmans.

Trouble obsessionnel compulsif, qui remonte également à l’enfance et dont la gravité « a augmenté et diminué » au fil des années. et est étroitement lié au trouble du spectre autistique. L’accusé a déclaré qu’il regardait des contenus d’extrême droite en ligne jusqu’à 12 heures par jour. “D’un côté, il a le désir de le regarder, puis une fois qu’il prend le sein, cela commence à devenir compulsif. Il dort moins. C’est un trouble obsessionnel compulsif grave qui interfère avec sa vie.”

Un trouble de la personnalité qui découlait de son enseignement à la maison et de la vision du monde de sa mère, qui le protégeait des personnes et des visions du monde non chrétiennes. “Tous les enfants croient que le monde leur appartient jusqu’à ce qu’ils apprennent le contraire, mais quand vous n’avez pas d’autres enfants sur lesquels rebondir, vous avez cette idée que mon point de vue est le bon. Il se perçoit comme étant plus éclairé”, Gojer dit. “Il a des pensées inhabituelles sur l’avortement, sur le gouvernement, une méfiance à l’égard du système, des pensées paranoïaques.” Le trouble de la personnalité est « schizotypique » [intense discomfort with relationships and social interactions]traits paranoïaques et limites.

Traumatisme complexe, une sorte de trouble de stress post-traumatique, conséquence de son enfance. “Je crois que les expériences vécues par sa mère ont été des expériences traumatisantes”, a déclaré Gojer. Deux jours avant l’attaque contre la famille Afzaal, l’arrière-grand-mère de l’accusé est décédée et celui-ci souffrait également de chagrin. “Il entretenait une relation attentionnée avec elle. Il passait du temps avec elle et il était plus proche d’elle que de sa mère. Elle était une figure maternelle de substitution et s’il avait un lien émotionnel, c’était avec son arrière-grand-mère”, a déclaré Gojer. “Il n’y avait aucune relation avec la mère autre que négative.”

Tous ces diagnostics sont pertinents à l’état d’esprit de l’accusé avant l’attaque et au moment où il a frappé la famille, a déclaré le médecin au jury.

“Ils interagissaient tous les uns avec les autres. Il faut avoir une vision d’ensemble”, a déclaré Gojer.

“Les enfants ont besoin de se sentir aimés”, dit un psychiatre

L’accusé était également scolarisé à la maison et incapable de développer une estime de soi ou une façon de faire face au monde avant de commencer l’école publique à l’âge de 15 ans, lorsqu’il a déclaré que sa mère avait finalement cédé et lui avait permis d’y aller, a déclaré Gojer.

“Voici un jeune homme qui n’a pas eu la chance de développer une identité. Les enfants ont besoin de se sentir aimés, de se sentir à leur place, d’être connectés. Il n’a pas eu cela et il se retrouve dans le grand monde, en quête de validation.”

Gojer a également témoigné jeudi sur les effets des champignons magiques, que l’accusé a pris un jour après la mort de son arrière-grand-mère et un jour avant l’attaque contre l’Afzaals.

Les effets de la consommation de psilocybine et de psilocine, qui se produisent dans certains types de champignons, peuvent provoquer des distorsions agréables de la réalité ou des hallucinations, ainsi qu’un sentiment de lâcher prise, a déclaré Gojer. Ils peuvent aussi avoir un effet désagréable, a-t-il ajouté.

Les produits chimiques ont été dérivés des champignons pour traiter la dépression, l’anxiété et les troubles obsessionnels compulsifs, mais peuvent également aggraver les effets de ces maladies, en particulier une fois que les effets des champignons se sont dissipés.

“L’effet de la psilocybine est déterminé par l’état mental de la personne. C’est pourquoi certaines personnes font des bad trips”, a témoigné le médecin. “Le sevrage peut aggraver la détresse, provoquer de l’agitation ou de l’anxiété. Ils peuvent provoquer une aggravation de symptômes préexistants.”

Généralement, les effets durent quatre à six heures, a-t-il ajouté.

Les débats reprennent vendredi.