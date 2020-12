Noël est une période magique, imprégnée d’esprit d’amour, de compassion et de festivités. Mais pour quelqu’un qui n’a jamais passé Noël fêté, l’expérience peut être assez écrasante et révélatrice. Alors quand le coronavirus La pandémie a forcé un musulman à passer les vacances au Canada, les résultats ont été hilarants.

S’adressant au site de micro-blogging Twitter, Mohammad Hussain a publié un compte-rendu détaillé de son premier Noël dans un pays occidental. Et ses observations prennent d’assaut Twitter.

La première observation était que Noël n’était pas aussi facile qu’il y paraissait.

« Observation 1: Noël est un travail à temps partiel que vous occupez de mi-novembre à fin décembre », a écrit Hussain,

«De l’extérieur, en regardant à l’intérieur, Noël a toujours semblé assez simple. J’ai toujours pensé que vous aviez mis un arbre et que vous offriez des cadeaux à la famille.

Hussain a ensuite décrit les diverses « tâches » à accomplir avant Noël, notamment installer des lumières et des décorations de Noël à l’intérieur et à l’extérieur des maisons, obtenir des cadeaux de Noël parfaits pour tous les amis et la famille, trouver des décorations appropriées pour l’arbre de Noël, y compris des « gardiens ». et «remplisseurs» et décider du «menu» de Noël.

Hussain a également fait remarquer qu’en ce qui concernait leurs traditions de Noël, les Canadiens pouvaient être assez collants.

« Observation 2: Les gens ont des sentiments très forts à propos de leurs traditions de Noël. Si quelqu’un insiste sur le fait que * certains aliments * sont ce que vous devez manger le matin de Noël, parce que c’est leur tradition familiale, NE SUGGEREZ PAS D’ALTERNATIVES. Ils vous poignarderont dans le cou. », A écrit Hussain.

Observation 3: Vous pouvez vous acheter un cadeau mais vous ne pouvez pas bourrer votre propre bas, je ne comprends pas celui-ci mais j’ai dit à mon colocataire que j’avais acheté des choses pour mon bas et ils ont dit que ce n’était pas une chose. Je m’en fiche. Je me suis acheté un bâton à la menthe et je ferai une fausse surprise. – Mohammad Hussain (@MohammadHussain) 19 décembre 2020

Mais peut-être que la meilleure observation concernait les décorations pour arbres de Noël.

« Observation 5: Il y a deux flux d’ornements de Noël. Les » remplisseurs « et les » gardiens « », a écrit Hussain. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Hussain a expliqué que les « charges » étaient le type « générique » d’ornements qui n’avaient aucune valeur intrinsèque ou arrière-plan. Les « Keepers », en revanche, étaient censés être plus « spéciaux et uniques ».

Sur l’insistance de ses amis, Hussain est allé s’acheter un «gardien» pour marquer son premier Noël – un faux beignet.

Mes colocataires m’ont encouragé à acheter mon propre ornement de gardien. Ils m’ont dit de trouver quelque chose qui me faisait sourire et qui était spécial pour moi. J’ai acheté celui-ci et j’en suis très content. C’est un bagel tout. pic.twitter.com/dbrTZQzK47 – Mohammad Hussain (@MohammadHussain) 19 décembre 2020

C’est aussi quand Hussain s’est rendu compte que Noël n’était pas non plus une affaire bon marché. Hussain a dû dépenser plus de 15 dollars pour son «gardien». En fin de compte, Hussain a applaudi « les célébrants de Noël de longue date » et a déclaré que lui aussi avait fini par profiter des festivités.

Pour conclure, je tiens à féliciter les célébrants de Noël de longue date. C’est beaucoup de travail et très fatigant, je dirai que je passe un moment très agréable. J’apprends que j’aime la musique de Noël et les achats de cadeaux. J’apprends aussi que je n’aime pas la menthe poivrée. – Mohammad Hussain (@MohammadHussain) 19 décembre 2020

Le message de Hussain est devenu viral et chaque message a reçu des milliers de «j’aime» et de retweets.

Il s’avère que Hussain n’était pas le seul à être submergé par un Noël occidental. «Desis» à travers le monde ne peut que trop bien se rapporter.