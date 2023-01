Les observations d’OVNI en hausse – Pentagone

Plus de 366 incidents ont été enregistrés au cours des deux dernières années seulement, selon un nouveau rapport

Les agences gouvernementales américaines ont constaté une augmentation significative des incidents impliquant des objets volants non identifiés (OVNI) entre 2021 et 2022, en partie grâce à une meilleure compréhension des menaces qu’ils peuvent représenter, selon une version non classifiée d’un nouveau rapport du Pentagone publié jeudi.

Le document, intitulé “Rapport annuel 2022 sur les phénomènes aériens non identifiés” – plus communément appelés ovnis – a été compilé par le bureau du Pentagone du directeur du renseignement national (ODNI). Au total, il couvre 510 observations, documentées jusqu’à fin août 2022.

Ce nombre comprend 144 rapports UAP, qui ont été examinés au cours des 17 années précédant mars 2021 et comptabilisés dans une évaluation préliminaire par l’ODNI. Cependant, entre cette date et août 2022, le nombre d’observations d’OVNI signalées a grimpé en flèche, atteignant 366.

Le document attribue en partie cette augmentation à “une meilleure compréhension des menaces possibles que l’UAP peut représenter, soit en tant que sécurité des risques de vol, soit en tant que plates-formes potentielles de collecte d’adversaires.” Une autre raison est la “réduction de la stigmatisation entourant le signalement de l’UAP”, il a ajouté.

Lire la suite Le Pentagone clarifie sa position sur les extraterrestres

Sur 366 observations nouvellement enregistrées, 26 ont été caractérisées comme des systèmes d’aéronefs sans pilote ou des objets qui ressemblaient à un, et 163 ont été identifiées comme “ballon ou entités ressemblant à des ballons.” 6 autres ont été attribués à l’encombrement. Le Pentagone n’a pas été en mesure d’expliquer les 171 rapports restants.

Le rapport disait aussi que “Les événements UAP continuent de se produire dans l’espace aérien restreint ou sensible, soulignant les inquiétudes possibles pour la sécurité du vol ou l’activité de collecte de l’adversaire.” Dans cette veine, Washington “continuera d’enquêter sur toute preuve d’une éventuelle implication d’un gouvernement étranger dans les événements de l’UAP”, il a ajouté.

En octobre, le New York Times a rapporté, citant des responsables américains anonymes, que les incidents les plus récents d’OVNI proviendraient d’opérations de surveillance étrangères, de ballons météorologiques ou simplement de déchets en suspension dans l’air. Sue Gough, une porte-parole du Pentagone, a déclaré à l’époque que si les agences gouvernementales font de leur mieux pour identifier les ovnis, leurs capteurs sont souvent incapables de collecter “suffisamment d’informations pour faire une attribution positive.”

En décembre, le département américain de la Défense a déclaré que bien qu’il ait reçu de nombreux rapports sur des phénomènes aériens inexpliqués, il n’a trouvé aucune preuve d’activité extraterrestre.