Les observations de requins se multiplient sur les plages de New York

BABYLON, NY (AP) – Alors que les baigneurs se rafraîchissaient dans les vagues de l’Atlantique sur Fire Island à New York mercredi dernier, Reily Winston a brandi un requin lisse que son ami venait d’attraper en train de pêcher sur une jetée dans une crique derrière la plage. Il a brièvement bercé le requin ensanglanté dans ses mains avant de le relâcher dans l’océan.

Les observations de requins sont devenues plus fréquentes le long des côtes de Long Island cet été – et pas seulement les roussettes, pour la plupart inoffensives et abondantes.

Depuis juin, il y a eu au moins cinq rencontres vérifiées où des requins ont mordu des nageurs et des surfeurs. Bien qu’il n’y ait eu aucun décès, les observations ont incité les autorités à fermer temporairement certaines plages à la baignade, de Rockaway Beach à New York au parc du comté de Smith Point à Long Island, où un surfeur a battu un requin sur le museau après qu’il se soit mordu le mollet.

George Gorman, directeur régional du système de parcs d’État de Long Island, a qualifié les récentes interactions avec les requins d'”extraordinairement inhabituelles”.

Les requins ne sont pas nouveaux dans les eaux de New York. Le tigre de sable, le banc de sable et les requins sombres sont quelques-unes des espèces les plus communes trouvées près du rivage. Mais au cours du siècle dernier, l’État de New York n’avait documenté que 13 attaques de requins.

Les experts disent que les requins ne cherchent pas à manger des gens, mais chassent plutôt les poissons de soute près des plages. Les récentes morsures de requins sont probablement des erreurs, selon Gorman.

“Nous pensons que cela a à voir avec le poisson menhaden, le poisson de soute étant proche du rivage et les requins faisant juste une erreur”, a-t-il déclaré.

Les nageurs peuvent également interagir avec les requins pendant qu’ils se nourrissent.

“Lorsqu’il y a une source de nourriture près du rivage, ils s’approchent du rivage pour s’en nourrir”, a déclaré Frank Quevedo, directeur exécutif du South Fork Natural History Museum. “Si des personnes sont dans l’eau, elles peuvent gêner ou gêner l’alimentation des requins.”

Les facteurs contribuant à la hausse des observations de requins sont l’amélioration de la qualité de l’eau et la prospérité des populations de poissons de soute grâce aux efforts de conservation. Quevedo a noté qu’en 2019, New York a adopté une législation pour protéger le menhaden de l’Atlantique, la principale source de nourriture pour de nombreuses espèces comme les dauphins, les baleines, le thon, les phoques, le bar rayé et les requins.

“Tout cela est un signe positif que l’écosystème marin est en bonne santé”, a déclaré Chris Scott, biologiste marin superviseur pour le Département de la conservation de l’environnement, lors d’une conférence de presse lundi. “Et c’est important parce que les requins sont une espèce clé qui régule la diversité des espèces, l’abondance, la distribution, l’habitat marin.”

Les efforts de conservation ont également entraîné un rebond des populations de requins ailleurs dans le nord-est des États-Unis. En Nouvelle-Angleterre, une forte augmentation de la population de phoques a entraîné une augmentation des visites de grands requins blancs – et parfois des attaques graves. Les requins ont tué des gens à Cape Cod dans le Massachusetts et dans le Maine ces dernières années.

Le risque d’attaque de requin reste très faible – bien inférieur à des risques comme la noyade. Mais en réponse aux observations de requins, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a ordonné aux agences d’État d’intensifier la surveillance des requins. Les agences d’État ont ajouté des sauveteurs et déployé des hélicoptères, des drones et des bateaux pour surveiller les requins le long de la côte.

Les responsables disent qu’ils voient toujours une fréquentation constante des gens qui viennent sur les plages de Long Island, et les observations de requins n’ont pas dissuadé certains baigneurs d’aller dans l’eau – bien qu’ils ne s’aventurent peut-être pas aussi loin.

Pendant que les sauveteurs surveillaient, Antoinelle Hilton, résidente de New York, pataugeait le long de la plage du parc d’État Robert Moses de Fire Island.

“Parfois, je suis sur le bord, comme si je ne voulais pas aller plus loin ou je resterais du côté peu profond”, a déclaré Hilton. “Je m’assure juste que je suis par les sauveteurs et je vais bien.”

Lors d’une patrouille en bateau à des centaines de mètres des plages de Long Island mercredi, l’Associated Press n’a pas repéré de requins, mais a vu des dauphins. Le lieutenant Sean Reilly, responsable de la conservation de l’environnement auprès du DEC, dit qu’il n’a vu aucun requin depuis le bateau lors de récentes patrouilles. Ce sont les sauveteurs qui rencontrent des requins près du rivage, a déclaré Reilly. Lors des patrouilles, les dauphins sont beaucoup plus courants que les requins.

“Quand j’ai commencé il y a 20 ans, nous avons vu un dauphin en de rares occasions”, a déclaré Reilly. “Maintenant, chaque fois que nous allons dans l’océan, nous semblons voir plusieurs bancs de dauphins.”

Pendant la patrouille, une alerte radio est arrivée, signalant des observations de requins près de Fire Island.

“C’est là que la plupart des requins sont vus, par des gens qui les attrapent parce qu’ils ne sont pas à la surface la plupart du temps”, a-t-il déclaré.

Scott a dit d’éviter les interactions risquées avec les requins, d’éviter de nager dans les eaux troubles et dans les zones où il y a des bancs de menhaden et de phoques dans l’eau, car les requins pourraient se nourrir. Ne nagez pas au crépuscule, à l’aube et pendant la nuit, lorsque les requins se nourrissent le plus. Nagez en groupe pour que les requins n’identifient pas à tort les humains comme des proies.

“Lorsque les gens vont à la plage… les chances qu’ils aient un accident de voiture en se rendant à la plage sont plus probables que les chances de voir ou d’interagir avec un requin lorsqu’ils sont à la plage”, a déclaré Quevedo. “Donc, mes deux cents ici sont de faire preuve de prudence.”

Arijeta Lajka, Associated Press