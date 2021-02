Les observations de panthères noires près de Bari interdisent rapidement les activités de plein air

Les autorités italiennes près de Bari ont averti le public d’éviter la campagne après plusieurs observations locales d’une panthère noire.

Samedi, le maire d’Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, a interdit les activités de plein air dans la zone où l’animal avait été repéré.

Mais dans un message Facebook montrant une observation de la panthère, Carlucci a également déclaré qu ‘ »il n’y a pas lieu de s’alarmer ».

« J’ai signé une ordonnance interdisant le cyclisme et le passage des piétons et l’exercice de toute activité sportive ou agricole par les citoyens sur toutes les routes de campagne et les routes en dehors de la ville d’Acquaviva. »

« Afin d’éviter d’effrayer le félin et de provoquer un comportement agressif, les propriétaires d’animaux domestiques et d’élevage doivent les garder en sécurité … pour les protéger d’éventuelles attaques. »

La police forestière italienne, sous la coordination de la préfecture de Bari, a patrouillé dans la zone locale ce week-end.

Un ordre d’urgence similaire a également été émis samedi par le maire d’Adelfia, Giuseppe Cosola, après une « observation de panthère ».

Pendant ce temps, les autorités de la ville voisine de Castellana Grotte étaient en état d’alerte depuis le 4 février après avoir appris qu’un gros chat noir « errait dans la campagne ».

« La panthère a été définitivement repérée entre Acquaviva et Casamassima », a déclaré samedi le maire Francesco De Ruvo.

« A la lumière de cela, sauf dans le cas exceptionnel de nouvelles observations avérées dans la région de Castellana Grotte, je révoquerai mon ordre d’urgence lundi ».

Des vétérinaires d’un zoo local sont également sur place pour surveiller les observations de l’animal. On ne sait pas encore d’où vient la panthère.

« Nous avons reçu une communication de l’Unité de Protection Animale d’Enalcaccia sur le déplacement possible de la panthère dans la zone » Parco delle sorbe « … entre Casamassima et Sammichele di Bari », a déclaré Giuseppe Nitti, maire de Casamassima.

« Il n’y a pas d’alarme, mais les citoyens sont invités à accorder la plus grande attention, en particulier dans ce domaine », a-t-il déclaré sur Facebook.

En 2019, une panthère noire a été aperçue sur les toits d’une ville du nord de la France avant d’être capturée et transférée à une organisation de protection des animaux.

L’animal avait été enlevé pendant la nuit dans un zoo de Maubeuge, ont révélé plus tard les autorités.