Les observations de grands requins blancs deviennent plus fréquentes au Canada atlantique

Il y a eu plus de grands requins blancs nageant dans les eaux du Canada atlantique ces dernières années, et c’est une bonne nouvelle.

Au cours des dernières décennies du XXe siècle, les populations de grands requins blancs de la région ont été décimées lorsqu’elles ont été capturées comme prises accessoires, c’est-à-dire capturées accidentellement alors qu’elles pêchaient autre chose. Le requin est devenu une espèce protégée au milieu des années 1990.

“L’océan a été déséquilibré. Nous avons détruit notre population de requins et surexploité d’autres choses”, a déclaré Bob Hueter, scientifique en chef chez Ocearch à Sarasota, en Floride.

“Maintenant, nous commençons à ramener les choses.”

Le groupe de recherche de Bob Hueter travaille à reconstituer le cycle de vie complet des grands requins blancs sur la côte est de l’Amérique du Nord. (LA PRESSE CANADIENNE/Alison Auld)

En tant que prédateurs supérieurs, les requins aident à contrôler les populations de prédateurs de niveau intermédiaire tels que les phoques.

Chris Harvey-Clark, chercheur sur les requins basé à Halifax, plongeur et vétérinaire à l’Université Dalhousie, a constaté les résultats des efforts de conservation.

“Les requins blancs ne sont pas du tout difficiles à trouver”, a déclaré Harvey-Clark, qui a aidé à filmer plus de 40 documentaires sous-marins.

En novembre, il a participé à une expédition au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse, utilisant des drones pour repérer et des cages de plongée pour capturer des images de requins sous-marins.

“[We] trouvé incroyablement facile d’imaginer un grand nombre de requins. En une période de trois jours, nous avons eu 15 requins différents”, a déclaré Harvey-Clark.

Chris Harvey-Clark, chercheur sur les requins basé à Halifax, plongeur et vétérinaire à l’Université Dalhousie, entend parler d’autres observations de grands requins blancs. (Soumis par Chris Harvey-Clark)

Harvey-Clark utilisera les photos qu’il a prises pour développer un outil d’identification des requins individuels. Les requins individuels peuvent être identifiés par des marques uniques sur leurs nageoires pelviennes. Les cicatrices et autres marques peuvent également aider à l’identification.

Et Harvey-Clark n’est pas le seul à repérer des requins au large de la Rive-Sud. Plus tôt ce mois-ci, un plongeur solitaire en a vu un dans la baie St. Margaret’s.

“Le requin est venu d’eau profonde, l’a regardée, elle a levé les bras, et il s’est retourné et est sorti de là”, a-t-il déclaré.

Il y a eu une autre rencontre plus tôt cette semaine, cette fois impliquant un bateau charter avec une douzaine de plongeurs dans l’eau.

“Ils ont eu plusieurs rencontres avec, probablement, le même requin”, a déclaré Harvey-Clark.

“Le requin est passé, les a regardés, a disparu hors de la visibilité, puis 20 ou 30 secondes plus tard est revenu pour un autre regard et un autre regard.”

Rester en sécurité

Bien qu’il y ait un besoin de soins, il n’y a pas grand besoin de s’inquiéter des requins, a déclaré Hueter.

“Vous devez penser comme un requin et vous devez vous rappeler que l’océan est un endroit sauvage, pas une piscine”, a-t-il déclaré.

Les requins ne sont pas très intéressés par les gens, a déclaré Hueter, notant qu’il y a eu très peu de rencontres menant à des blessures au Canada. Par penser comme un requin, il entend éviter de nager avec ses proies préférées, comme les phoques ou les bancs de maquereaux ou de harengs.

“Les oiseaux qui plongent à la surface et les poissons qui sortent à la surface, ce n’est pas un bon endroit pour nager”, a-t-il déclaré.

Il y a de plus grands dangers dans la mer que les requins, a-t-il dit, comme les courants de retour, ou même simplement le trajet jusqu’à la plage.

Recherche de lieux d’accouplement

Hueter sera de retour au Canada atlantique la semaine prochaine pour poursuivre un projet de cinq ans à la recherche de grands blancs le long de la côte atlantique.

Les snowbirds d’origine, ils passent leurs étés dans le Canada atlantique tout en hivernant au large des côtes de la Floride.

“Ce que nous rassemblons, c’est toute la vie de ces requins, de la naissance à la mort”, a déclaré Hueter.

En 2016, Ocearch a confirmé une zone d’alevinage pour les grands requins blancs au large de Long Island, où ils ont pu marquer les nouveau-nés et les suivre par satellite au fur et à mesure de leur croissance. Cela fournit des informations précieuses sur leurs aires d’alimentation d’été et d’hiver.

“Le dernier élément est l’endroit où ils s’accouplent, car en tant que requins, ils s’accouplent comme des mammifères, ils ne se reproduisent pas comme les autres poissons”, a déclaré Hueter.

“Nous pensons que cela se produit au large de la côte de la Caroline à la fin de l’hiver au début du printemps.”

Ocearch a une application gratuite de suivi des requins que tout le monde peut utiliser pour voir l’emplacement des requins marqués. Les utilisateurs peuvent également soumettre des rapports de leurs propres observations.