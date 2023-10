Les observateurs du ciel observent l’éclipse de la « Ceinture de feu » au-dessus de l’hémisphère occidental

Les observateurs du ciel à travers les Amériques ont tourné leur visage vers le haut samedi pour un événement céleste rare : une éclipse solaire annulaire.

Une foule de personnes portant des lunettes de protection s’est rassemblée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, l’un des nombreux endroits de l’ouest des États-Unis, pour observer le passage de la lune entre le soleil et la Terre, à son point le plus éloigné de notre planète.

Comme il est si éloigné, il ne couvre pas complètement le soleil, créant un effet de « cercle de feu » qui a suscité les acclamations de la foule d’Albuquerque.

L’éclipse solaire annulaire apparaît samedi derrière les nuages ​​au-dessus de Skinner Butte à Eugene, dans l’Oregon. Photo de : The Register-Guard via AP

En quelques heures seulement, le « chemin de l’annularité » le plus frappant traversait une poignée de grandes villes, dont Eugene, dans l’Oregon, et San Antonio, au Texas, avec des phases d’éclipse partielles d’une heure ou deux avant et après.