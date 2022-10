Les observateurs des urnes en Arizona, en Pennsylvanie, pourraient dissuader les électeurs

Dans la perspective des élections de mi-mandat de novembre, des groupes qui se sont alliés à l’ancien président Donald Trump et aux républicains ont encouragé les gens à implanter des bureaux de vote – dans le but explicite de monter un dossier pour contester les résultats des élections, introduisant une nouvelle facette à les efforts pour annuler les élections de 2020.

Les lieux de vote anticipé en Arizona ont déjà été le théâtre de certains incidents très médiatisés d’intimidation présumée ou potentielle des électeurs. Lors d’un incident, deux personnes armées en tenue tactique et affiliées au groupe Clean Elections USA ont été vues devant une urne à Mesa, en Arizona. Après que deux groupes à but non lucratif ont intenté une action la semaine dernière contre Clean Elections USA, alléguant l’intimidation des électeurs, un juge fédéral a statué que les tactiques du groupe ne constituaient pas une “véritable menace” et que les militants étaient autorisés à se rassembler aux urnes.

L’Arizona a été le théâtre de plusieurs cas présumés d’intimidation des électeurs, mais des incidents similaires se produisent ailleurs – y compris dans des États swing comme la Pennsylvanie, comme Mary McCord, directrice exécutive de l’Institute for Constitutional Advocacy and Protection de l’Université de Georgetown, a déclaré jeudi à Judy Woodruff de PBS News Hour. .

Axios a rapporté plus tôt cette semaine que les membres de groupes extrémistes comme les Oath Keepers et les Proud Boys sont encouragés à s’inscrire en tant que bénévoles dans les bureaux électoraux locaux, mettant les personnes qui souhaitent perturber les élections aux côtés de la force de bénévoles qui est un élément essentiel du processus électoral. . Et des groupes comme True the Vote et One More Mission — qui ont le soutien financier et logistique de certains initiés bien connus de Trump – mobilisent des volontaires.

Ces activités contribuent à une environnement autour des élections à venir si instable que le ministère de la Justice en a parlé publiquement lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Le procureur général Merrick Garland y a déclaré que “le ministère de la Justice a l’obligation de garantir un vote libre et équitable de tous ceux qui sont qualifiés pour voter et ne permettra pas aux électeurs d’être intimidés” autour des élections de mi-mandat.

Que des milliers de personnes soient incitées à des actions extrêmes cette année sur la base d’une théorie du complot selon laquelle les élections de 2020 ont été volées, les élections de mi-mandat sont truquées et Donald Trump est le président légitime des États-Unis n’est pas clair, voire douteux. Mais même la possibilité de violence pourrait avoir un effet dissuasif sur les électeurs.

«Cela crée les conditions dans lesquelles, dans tout le pays, cela pourrait dissuader les gens de voter et rendre les gens nerveux parce qu’ils ne savent pas ce qui pourrait se passer dans leur propre région, donc je pense que les effets sont beaucoup plus larges que ce qui se passe dans un comté particulier en Arizona », a déclaré Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Los Angeles et directeur de son projet de sauvegarde de la démocratie, à Vox.

“Cela remonte à une époque où certains électeurs, comme les électeurs afro-américains du Sud, ont été menacés et intimidés lorsqu’ils ont essayé d’aller voter.”

Certains des joueurs de “Stop the Steal” sont au travail à mi-parcours

Les élections sont souvent une période difficile dans les démocraties, en ce sens qu’elles représentent une compétition pour le pouvoir et les ressources, a déclaré à Vox Lilliana Mason, professeure agrégée de sciences politiques au SNF Agora Institute de l’Université Johns Hopkins.

“La période autour des élections devient beaucoup plus volatile lorsque nous sommes tous en compétition sur ce que nous considérons comme notre propre statut dans la société”, a-t-elle déclaré. «Mais il y a aussi la complication supplémentaire du fait que pratiquement tout le Parti républicain pousse ce récit selon lequel aucune élection ne peut être légitime si les démocrates gagnent, donc ce n’est pas seulement une compétition de statut, qui crée déjà un potentiel de violence – c’est un volé concours de statut.

Il convient de rappeler que l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 a été le point culminant violent de la campagne “Stop the Steal”. Cette campagne était un effort concerté et coordonné de la part des loyalistes de Trump, dont Rudy Giuliani, John Eastman, Michael Flynn et Cleta Mitchell, pour semer le doute autour de la légitimité des élections de 2020, d’abord en diffusant des théories du complot sur la fraude électorale sans aucun fondement. Puis, après les élections elles-mêmes, Trump et ses partisans ont intenté des poursuites (qui ont été rejetées) et ont exigé des audits (qui n’ont pas changé les résultats des élections).

Certains de ces mêmes acteurs sont impliqués dans les efforts actuels de surveillance des sondages. Comme l’a rapporté Will Sommer du Daily Beast, un groupe appelé One More Mission tente de recruter des vétérans militaires et des forces de l’ordre pour surveiller les sondages. Le groupe est financé par l’America Project, qui est dirigé par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, l’ancien chef d’Overstock.com, Patrick Byrne, et le frère de Flynn, Joseph. Depuis son bref passage à la Maison Blanche, Michael Flynn est devenu l’un des partisans les plus reconnaissables du complot de droite. théories, et Byrne a écrit un livre entier sur ses théories sur la fraude électorale.

Eastman, pour sa part, encourage les gens à utiliser les observations de leur activité sur les sites électoraux pour déposer des contestations judiciaires lors des élections que les démocrates remportent, comme l’a rapporté Politico cette semaine.

« Documentez ce que vous avez vu, relevez le défi. Et [note] lequel des juges de ce comité électoral refuse d’accepter votre défi. Mettez tout par écrit », a déclaré Eastman à un groupe de bénévoles organisés par le biais du Mitchell’s Election Integrity Network pour observer ou travailler sur les sites de vote ou contester les élections après les mi-mandat. “Cela devient alors la base d’un affidavit dans une contestation judiciaire après coup.”

Eastman fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour son rôle dans la tentative d’annulation des élections de 2020.

Les bénévoles travaillent comme observateurs du scrutin dans certains bureaux de vote, et ils peuvent observer le processus et signaler toute irrégularité, a déclaré Hasen à Vox. “Souvent, ils font du bénévolat pour un parti politique, et ils sont là pour observer et s’assurer que toutes les règles sont respectées et c’est généralement une chose positive, car cela aide à s’assurer que tout le monde suit les règles et fournit quelques ensembles supplémentaires des yeux qui peuvent vérifier s’il y a des réclamations de toutes sortes d’irrégularités », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas ce qui se passe avec des efforts comme Clean Elections USA, One Last Mission et Truth the Vote, cependant. “Ce qui se passe maintenant ressemble beaucoup plus à du vigilantisme”, a déclaré Hasen à Vox. “Il n’y a aucune raison de jalonner des boîtes de dépôt dans un équipement tactique avec des armes. C’est quelque chose qui est au moins susceptible de provoquer la peur et l’intimidation chez les électeurs. Ce n’est pas quelque chose qui arrive normalement.

La protection du processus électoral est essentielle

Alors que les élections de mi-mandat se rapprochent, les experts s’inquiètent vivement de l’intimidation dans les urnes, fondée sur un malentendu sur le processus électoral et sur ce qui est normal ou acceptable lors du vote.

McCord a déclaré à PBS que son organisation avait reçu des informations faisant état de “personnes installant des caméras pour filmer les gens alors qu’ils essayaient de déposer leurs bulletins de vote dans les urnes”, ainsi que de “personnes interrogeant les électeurs ou suggérant que ce qu’ils font en votant est illégal, en particulier s’ils déposent peut-être le bulletin de vote d’un membre âgé de la famille ou d’un ami. Ce genre de comportement peut “intimider les gens en leur faisant croire qu’ils font quelque chose de mal, alors ils ne se présenteront pas”, a déclaré McCord.

Depuis le concours de 2020, les travailleurs électoraux ont décrit un déluge de menaces et d’intimidations, obligeant beaucoup de personnes à quitter leur emploi. Wandrea «Shaye» Moss a témoigné devant le comité du 6 janvier plus tôt cette année sur la façon dont elle et sa mère, Ruby Freeman, qui étaient toutes deux des agents électoraux dans le comté de Fulton, en Géorgie, ont vu leur vie bouleversée à la suite des fausses affirmations de Trump et Giuliani selon lesquelles ils commettaient fraude électorale. Moss et sa mère sont noires, et le témoignage de Moss comprenait les menaces racistes et l’intimidation violente qu’elle et sa famille avaient subies.

Le New York Times a également rapporté l’année dernière les responsables électoraux quittant leur emploi – certains pour des raisons ordinaires comme la retraite ou le fait d’être démis de leurs fonctions, mais beaucoup parce qu’ils ont été épuisés par la gestion des élections de 2020 au milieu d’une pandémie, et parce qu’ils craignaient pour leur sécurité ou leur emploi donné le vitriol autour des élections de 2020.

Comme Bloomberg l’a rapporté plus tôt cette semaine, de nombreux responsables électoraux de haut niveau en Pennsylvanie ont quitté leur emploi en raison du stress et de l’environnement politique, et des responsables de 10 des 17 comtés du Nevada ont pris leur retraite, ont quitté leur poste ou ont choisi de ne pas se représenter après 2020, selon une enquête de Reuters.

Cela laisse une pénurie de responsables électoraux expérimentés qui ont déjà organisé ces concours, savent à quoi s’attendre et peuvent évaluer les irrégularités, a déclaré Hasen à Vox.

“Premièrement, vous perdez des gens avec le genre d’expérience, de connaissances, d’expertise, de respect dans la communauté, mais aussi ils sont parfois remplacés par des gens qui arrivent avec une hache partisane à moudre, ou qui ont adopté de fausses déclarations que la dernière élection a été volée », a-t-il déclaré. “Cela crée une toute nouvelle série de problèmes lorsqu’ils essaient d’organiser une élection la prochaine fois.”

Bien que la plupart des gens — électeurs, bénévoles et travailleurs électoraux — agissent de bonne foi et respectent le principe d’élections libres et équitables, cette approche n’est pas forcément acquis.

“La démocratie exige la vérité et la réalité, et surtout ce que nous avons vu de gens comme Trump est un mélange intentionnel de la vérité et de la réalité, une création intentionnelle de [an environment of] “Je ne sais pas ce qui se passe, personne ne sait vraiment ce qui se passe, et par conséquent, tout peut être vrai”, encourageant les gens à “écouter simplement ce que mon chef me dit”, a déclaré Mason. “Ce n’est pas de la démocratie, c’est en fait de l’autocratie, c’est de l’autoritarisme – écouter le leader sur tout ce qui est réellement réel.”

Cette confusion et ce doute intentionnels autour de ce que Mason a déclaré être «légitime» – ce qui est normal, correct et légal – en ce qui concerne le processus électoral a déjà ébranlé la confiance dans le système. C’était le but.

Mais les élections de mi-mandat sont un moment critique pour faire face avec force et clarté à l’intimidation et à la désinformation, a déclaré Hasen à Vox.

“S’il y a des actes d’intimidation qui ne sont pas traités de manière adéquate, je pense que cela va enhardir les gens pour 2024”, a-t-il déclaré. “Maintenant, c’est l’occasion, quand il n’y a pas d’élection présidentielle sur le bulletin de vote, de s’assurer que nous faisons les choses correctement et équitablement et d’étouffer ce genre de choses dans l’œuf, car cela ne fera qu’empirer en 2024.”