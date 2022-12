Les observateurs des Fidji déclarent que les élections étaient libres après la manifestation de 5 partis

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un groupe international qui a surveillé les élections générales des Fidji cette semaine a déclaré vendredi qu’il n’avait observé aucune irrégularité de vote et que le processus était transparent et crédible.

Les commentaires du groupe sont intervenus après que cinq des partis politiques qui ont contesté l’élection ont déclaré qu’ils lançaient une pétition nationale parce qu’ils n’avaient aucune confiance dans l’intégrité des responsables électoraux.

Le différend électoral menace de déstabiliser la fragile démocratie de la nation du Pacifique, qui a été entachée par quatre coups d’État militaires au cours des 35 dernières années. Les élections de cette année ont opposé deux anciens putschistes.

Sitiveni Rabuka, qui a mené le premier coup d’État en 1987 et a ensuite été Premier ministre élu dans les années 1990, est devenu le principal adversaire du Premier ministre Frank Bainimarama, au pouvoir depuis 16 ans.

Rebekha Sharkie, législatrice australienne et coprésidente du groupe multinational d’observateurs, composé de 90 personnes, a déclaré aux journalistes à Fidji que le groupe avait un accès illimité pour observer les éléments clés de l’élection.

“Le MOG n’a observé aucune irrégularité ou problème significatif lors du pré-scrutin, du vote par correspondance ou du vote le jour des élections”, a déclaré Sharkie. “Le MOG estime que les électeurs fidjiens ont pu exercer librement leur droit de vote.”

Elle a déclaré que les responsables électoraux fidjiens étaient “bien préparés pour mener à bien un processus électoral transparent et crédible de manière professionnelle”.

Les commentaires de Sharkie sont intervenus peu de temps après que Rabuka et plusieurs autres chefs de parti ont tenu une deuxième conférence de presse en autant de jours pour exposer leurs préoccupations concernant l’élection.

Rabuka a déclaré qu’ils lançaient la pétition parce que les responsables électoraux avaient rejeté leur demande antérieure d’arrêter le dépouillement jusqu’à ce qu’un audit médico-légal du système électoral soit effectué.

“Nous allons voir le peuple fidjien et lui demandons de soutenir nos appels à un décompte libre et équitable”, a déclaré Rabuka. “Nous pensons que ça suffit.”

Les inquiétudes de Rabuka sont survenues après que son parti de l’Alliance du peuple ait été en tête des résultats préliminaires publiés en ligne après la clôture des sondages, mais l’application des résultats a ensuite cessé de fonctionner.

Les responsables électoraux ont déclaré qu’ils avaient trouvé une anomalie dans le système et qu’ils devaient recharger les résultats. Lorsque le prochain lot de résultats a été publié, le parti Fiji First de Bainimarama était solidement en tête.

Les responsables électoraux ont par la suite arrêté leur décompte provisoire et sont passés à un décompte final.

Vendredi soir, avec environ un quart des bureaux de vote comptabilisés pour le décompte final, le parti de Rabuka avait repris la tête. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant quelques jours.

Bainimarama s’est d’abord emparé du poste le plus élevé par la force en 2006, puis s’est refaçonné en tant que leader démocrate en introduisant une nouvelle constitution et en remportant les élections en 2014 et à nouveau en 2018.

Avant les élections de cette année, les autorités fidjiennes ont enrôlé 1 500 policiers supplémentaires pour assurer le bon déroulement du vote.

Les Fidji sont connues à l’étranger comme un paradis touristique parsemé de plages immaculées et rempli de gens sympathiques et détendus.

Cependant, les dernières années se sont avérées difficiles pour de nombreuses personnes dans ce pays d’un peu moins d’un million d’habitants, après que le tourisme s’est évaporé lorsque le COVID-19 a frappé et que l’économie s’est effondrée. La Banque mondiale estime que le taux de pauvreté du pays est d’environ 24 %.

Nick Perry, l’Associated Press