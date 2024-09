Les observateurs demandent au juge de retirer des bulletins de vote de l’Utah une mesure qui renforcerait le pouvoir des législateurs

Des groupes de surveillance du gouvernement de l’Utah demandent à un juge de retirer du vote de novembre une mesure qui renforcerait le pouvoir des législateurs.

La question serait modifier la constitution de l’État permettre aux législateurs de modifier les mesures de vote initiées par les citoyens après leur adoption. Cela donnerait également aux initiatives citoyennes plus de temps pour recueillir des signatures et empêcherait toute influence étrangère sur les mesures de vote.

Ce dossier juridique est le dernier épisode d’une longue lutte de pouvoir autour du contrôle des cartes législatives et du Congrès, mais il pourrait également avoir des implications pour d’autres domaines couverts par des mesures de vote à l’initiative des citoyens. Ce dossier est un aperçu d’une tendance des législateurs des États à tenter de subvertir la volonté des électeurs lorsqu’il s’agit de contrôler les cartes politiques.

La League of Women Voters, Mormon Women for Ethical Government et d’autres plaignants dans un procès de longue haleine affirment que les législateurs ont modifié les délais électoraux pour précipiter le vote sur une mesure visant à saper la voix des électeurs. Ils affirment également que le libellé que les électeurs verront sur les bulletins de vote ne décrit pas l’effet de la mesure.

« Au lieu de cela, il cherche, par la tromperie, à tromper les électeurs de l’Utah afin qu’ils renoncent à leurs droits constitutionnels », affirment-ils dans le dossier juridique. Les plaignants, représentés par le Campaign Legal Center, affirment que le libellé du bulletin de vote donne l’impression que la mesure protège les droits des électeurs, mais ne mentionne pas où elle les réduirait.

« Le texte de l’amendement – ​​dans un langage très large – exempte totalement la législature de se conformer à toute disposition constitutionnelle lorsqu’elle agit pour modifier, abroger ou promulguer des lois relatives à des initiatives approuvées par les électeurs », indique le dossier.

Les groupes demandent à un tribunal fédéral de retirer rapidement la mesure du scrutin, car les bulletins de vote doivent être envoyés aux électeurs étrangers et militaires à partir du 20 septembre.

Cette partie du litige juridique a été préparée pendant des années. En 2018, les électeurs ont approuvé une mesure de référendum qui a créé une commission indépendante chargée de délimiter les circonscriptions législatives tous les dix ans. La commission enverrait sa recommandation à l’Assemblée législative, qui pourrait approuver ces cartes ou les redessiner. La mesure interdisait également de tracer des limites de circonscriptions pour protéger les titulaires ou favoriser un parti politique, une pratique connue sous le nom de gerrymandering. Les législateurs ont supprimé cette disposition en 2020.

Et les législateurs ont fini par ignorer la carte du Congrès de la commission et en passant son propredivisant Salt Lake City, une ville relativement libérale, en quatre districts, chacun étant désormais représenté par un républicain.

En juillet, le Cour suprême de l’Utah — dont les cinq juges ont été nommés par les Républicains — a statué que le GOP avait outrepassé ses limites en annulant l’interdiction du redécoupage électoral politique.

Les législateurs ont réagi en organisant une session spéciale en août pour ajouter une mesure au vote de novembre afin de demander aux électeurs de leur accorder un pouvoir que la plus haute cour de l’État a jugé qu’ils n’avaient pas.

Le sénateur d’État Kirk Cullimore, républicain et parrain de la proposition, a déclaré à l’époque que la décision du tribunal transformait les initiatives de vote en « super lois » qui ne seraient pas soumises aux mêmes révisions que celles adoptées par la législature. Cullimore n’a pas répondu à un appel de l’Associated Press vendredi.

Les changements apportés au processus de cartographie politique ont également été à l’origine de tentatives de modification de la constitution d’autres États.

Les électeurs du Missouri ont approuvé en 2018 un processus de redécoupage destiné à créer une « équité partisane » dans les circonscriptions électorales. Les législateurs ont rapidement mis au vote un nouvel amendement visant à annuler certains des éléments cléset les électeurs ont approuvé la nouvelle version en 2020.

En 2022, les législateurs de l’Arizona ont soumis au vote une proposition qui leur permettrait de modifier ou d’abroger des mesures entières approuvées par les électeurs si une partie d’entre elles est jugée inconstitutionnelle ou illégale par la Cour suprême de l’État ou fédérale. Les électeurs l’ont rejetée.

Cette année, un groupe de défense a obtenu une place sur le bulletin de vote dans l’Ohio pour une mesure qui nommerait une nouvelle commission chargée de dessiner les cartes législatives et du Congrès. Le procureur général de l’État, Dave Yost, un républicain, s’est opposé à deux reprises au libellé de la mesure de vote.