Les observateurs d’aigles invités au Flock to the Rock de Rock Falls le 11 février – Shaw Local

ROCK FALLS – Rock Falls Tourism organisera son troisième événement annuel Flock to the Rock à partir de 9 h le 11 février au Lower Dam Park, 300 E. First St.

L’événement est gratuit et ouvert au public.

Les participants peuvent visiter la rivière Rock pour observer les aigles avec leurs appareils photo et leurs jumelles. Les vendeurs liés à la nature et l’Armée du Salut de Sterling et Rock Falls vendront du chocolat chaud, du café, de l’eau et des tacos ambulants de 10 h à 13 h.

Deux conférenciers éducatifs donnent des présentations à 10 h au Rock Falls Community Centre Building, 601 W. 10th St.

La présentation d’une heure de Northern Illinois Raptor Rehab and Education comprendra l’utilisation d’oiseaux de proie «vivants» et des expositions éducatives.

Le deuxième conférencier, Rudy Vallejo de la tribu Kickapoo et Potawatomi, fera une présentation sur le symbolisme du pygargue à tête blanche dans la culture amérindienne et exécutera une danse de l’aigle à laquelle le public pourra participer.

Pour plus d’informations, appelez le 815-622-1106 ou envoyez un courriel à director@visitrockfalls.com.