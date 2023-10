Les obligations sont aux commandes et ne laisseront pas les actions sortir de leur marasme

Jim Cramer de CNBC a déclaré mardi que le marché boursier était actuellement à la merci du marché obligataire. Les actions ne peuvent pas monter en flèche, a déclaré Cramer, tant que les prix des obligations n’augmentent pas et que les taux de rendement ne baissent.

« Jusqu’à ce que les taux baissent, c’est-à-dire jusqu’à ce que le prix des obligations augmente, cette cascade va continuer. Est-ce que je pense que c’est exagéré ? Oui, absolument. Nous avons acheté des actions aujourd’hui pour la fondation caritative parce qu’ils ont écrasé le Nasdaq, et notre provision est toujours que nous achetons des actions lors de ces grands et mauvais jours », a-t-il déclaré. « Mais si les taux continuent de monter, nous perdrons de l’argent sur ces actions, parce que les obligations sont aux commandes, et pour l’instant, elles ne permettent pas aux actions de rebondir. Elles leur permettent seulement de chuter. »

Bien que Cramer ait admis que le marché obligataire peut sembler ennuyeux, il a affirmé que ce marché obligataire ne l’est guère avec sa relation inverse avec le marché boursier. À mesure que les taux augmentent, les investisseurs estiment que les actions ne valent plus autant que lorsque les taux étaient plus bas, a-t-il déclaré.

Cramer a utilisé un fabricant d’épices et d’arômes McCormick par exemple. La société a annoncé mardi avant l’ouverture ce qu’elle a qualifié de trimestre « ok », mais ses actions ont chuté de 8,5 %. Pour Cramer, les actions de la société auraient pu grimper en flèche dans des conditions de marché différentes, mais elles se seraient mal comportées en raison d’un « tsunami incessant de ventes ».

« Donc, au lieu de récompenser McCormick pour sa croissance moyenne et constante, nous le massacreons parce qu’il ne croît pas assez vite pour justifier sa valorisation dans cet environnement », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous avions l’habitude de récompenser McCormick pour ses qualités positives et insipides a été effacé grâce à l’action dans les obligations. »