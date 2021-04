Les retraités préoccupés par l’inflation qui érode la valeur de leur argent peuvent envisager de se prémunir contre cette possibilité.

Les titres du Trésor protégés contre l’inflation, ou TIPS, pourraient être une option appropriée.

Comme les bons du Trésor typiques, les TIPS sont émis et garantis par le gouvernement américain. Cependant, ils fonctionnent un peu différemment. Et selon la manière dont vous les utilisez, ils peuvent vous aider à protéger votre pouvoir d’achat.

Alors que les États-Unis reprennent le chemin de l’activité économique pré-pandémique et que les efforts de relance de l’administration Biden accélèrent la reprise, l’inflation a été dans l’esprit de certains investisseurs. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% en mars par rapport à février et de 2,6% par rapport à un an plus tôt – beaucoup plus élevé que le 1,7% d’une année à l’autre enregistré en février.

En outre, la Réserve fédérale a indiqué sa volonté de laisser l’inflation monter à un niveau plus élevé que la norme de 2%, bien que certains experts pensent que la poussée de mars est temporaire.

« Il est difficile de dire si l’inflation est une préoccupation majeure en ce moment, mais il y a de bonnes raisons de faire valoir que l’inflation pourrait continuer à augmenter au cours des prochaines années alors que l’économie se réchauffe », a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York. « Donc je ne négligerais les inquiétudes de personne. »

L’économie devrait croître de plus de 6,5% cette année, selon une récente enquête CNBC d’experts économiques. Les répondants prévoient également que le taux de chômage tombera à 4,9% et que l’inflation atteindra 2,5%.