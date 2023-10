Les obligations, le pétrole et le dollar sont trois facteurs défavorables aux actions. Ce que les investisseurs doivent savoir

Les investisseurs peuvent pousser un soupir de soulagement maintenant que septembre – historiquement le pire mois de l’année pour les actions – est dans le rétroviseur. Le mois de septembre dernier a certainement été à la hauteur de sa réputation, le S&P 500 et le Nadsaq ayant subi leur plus forte perte mensuelle en 2023. Cependant, le changement de calendrier pourrait ne pas suffire à effacer trois obstacles matériels qui s’opposent au retour des actions à leur niveau. des voies gagnantes. Nous parlons de la hausse des rendements obligataires, des prix du pétrole et du dollar cette année, tout à la fois. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint lundi son plus haut niveau depuis octobre 2007, dépassant légèrement 4,7%, poursuivant sa hausse depuis avril. Au cours du seul troisième trimestre, le rendement à 10 ans est passé d’environ 3,8 % à près de 4,58 % vendredi. Au cours des trois mois qui se sont terminés vendredi, l’indice de référence pétrolier américain et l’étalon international du brut ont enregistré leurs plus fortes hausses trimestrielles de prix depuis le premier trimestre 2022, lorsque l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ébranlé les marchés de l’énergie et fait monter en flèche les matières premières. L’indice du dollar américain – qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, dont l’euro et le yen japonais – est sur une séquence de 11 semaines de victoires consécutives, en route lundi vers de nouveaux sommets de l’année. Certes, d’autres facteurs tels qu’une éventuelle fermeture du gouvernement américain – qui a été temporairement évitée – et la grève de plusieurs semaines des Travailleurs unis de l’automobile contre General Motors (GM), la société mère de Jeep, Stellantis (STLA) et le club holding Ford Motor (F) ont également a injecté de l’incertitude sur le marché. Néanmoins, les rendements obligataires, les prix du pétrole et le dollar ont toujours des conséquences considérables sur le marché boursier. Voici un aperçu plus approfondi de leur impact actuel sur les choses. Rendement du Trésor américain à 10 ans depuis le début de l’année Tout commence par le marché obligataire. « Les rendements plus élevés sont ce qui exerce une pression sur le marché boursier », a déclaré lundi Jeremy Siegel, professeur à la Wharton School, sur CNBC. En effet, les prix des obligations d’État américaines ont chuté en septembre. La hausse des rendements qui en a résulté – qui évoluent à l’inverse des prix des obligations – s’est accélérée après que la Réserve fédérale a indiqué le 20 septembre que les taux d’intérêt pourraient rester « plus élevés pendant plus longtemps », alors que la banque centrale cherchait à faire baisser davantage l’inflation, et le marché a finalement écouté. Bien sûr, certains d’entre nous s’inquiètent du fait que le plein impact des 11 hausses de taux déjà opérées par la Fed depuis mars 2022 ne se soit pas pleinement concrétisé sur l’économie. Par conséquent, nous pensons qu’une politique plus élevée et plus longue pourrait être une erreur. En septembre, le S&P 500 a chuté de 4,9% tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 5,8%. Le Dow Jones Industrial Average s’est avéré être le plus performant, avec une baisse de seulement 3,5 % sur le mois. Pourtant, la baisse du Dow Jones a été sa pire baisse mensuelle depuis février. Les obligations ont un impact sur les actions de plusieurs manières, notamment en matière de concurrence sur les dollars d’investissement. Des rendements plus élevés sur les obligations du gouvernement américain – qui sont ce qui se rapproche le plus d’un investissement sans risque – peuvent rendre les obligations plus attractives que les actions. Cela se traduit par moins d’argent supplémentaire investi dans des actions plus risquées. Essentiellement, la barre risque-récompense des actions est relevée lorsque les obligations offrent des rendements plus compétitifs qu’auparavant. Cela se manifeste particulièrement dans le secteur des services publics, qui a été de loin le secteur le moins performant du S&P 500 cette année, en baisse de plus de 20 %. Le groupe connaît traditionnellement une croissance plus lente mais offre des dividendes importants, un peu comme des obligations. Les obligations occupent une place importante dans la manière dont les investisseurs envisagent la valorisation des actions, en particulier pour les sociétés axées sur la croissance dont les bénéfices devraient en grande partie être générés dans des années. Dans un environnement de rendements plus élevés, ces bénéfices futurs projetés valent aujourd’hui moins pour les investisseurs. Cette dynamique se manifeste par le fait que les investisseurs reconsidèrent le « multiple » qu’ils sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice – ce qui peut à son tour faire baisser le prix auquel ils sont prêts à acheter des actions d’une entreprise donnée. Les entreprises non rentables ont tendance à être plus durement touchées lorsque les taux d’intérêt augmentent. C’est pourquoi, lorsque la Fed a commencé à augmenter ses taux l’année dernière, nous avons fixé pour règle que le Club n’achète que des actions d’entreprises rentables et génératrices de flux de trésorerie. En général, les entreprises générant des bénéfices substantiels sont généralement moins sensibles aux variations des rendements. @CL.1 @LCO.1 WTI de montagne depuis le début de l’année par rapport au brut Brent depuis le début de l’année Au troisième trimestre, le brut West Texas Intermediate, la norme pétrolière américaine, a augmenté de plus de 28 % pour atteindre près de 91 $ le baril. La référence mondiale, le brut Brent, a bondi de plus de 27 % pour atteindre un peu plus de 92 dollars le baril. Les deux jauges pétrolières connaissent une séquence de quatre mois de victoires consécutives après que le WTI s’est négocié à seulement 60 dollars supérieurs à la mi-juin et que le Brent s’est négocié à 70 dollars à peu près au même moment. La hausse des prix du pétrole au cours des mois d’été jusqu’à l’automne reflète en grande partie un décalage entre la demande (les données économiques se sont révélées plus résilientes que prévu) et l’offre disponible (les principaux exportateurs de pétrole, l’Arabie saoudite et la Russie, ayant pris volontairement des mesures pour réduire leur production). Début septembre, les deux pays ont annoncé que leurs réductions d’approvisionnement se prolongeraient jusqu’à la fin de l’année, une décision surprise qui a accru la pression à la hausse sur les prix du pétrole. Pour les sociétés pétrolières et gazières, telles que Pioneer Natural Resources (PXD) et Coterra Energy (CTRA), des prix plus élevés sont une aubaine pour leurs finances. Il n’est pas surprenant que l’énergie ait été le seul secteur positif sur les 11 du S&P 500 en septembre. Le tableau est moins clair si l’on considère l’impact que la hausse des prix du pétrole peut avoir sur les consommateurs et les entreprises non énergétiques. En théorie, le fait que les consommateurs doivent payer plus à la pompe à essence réduit l’argent dont ils disposent pour acheter des biens discrétionnaires – une dynamique importante à surveiller étant donné que les dépenses de consommation représentent environ les deux tiers de l’activité économique américaine. Les dépenses discrétionnaires concernent ce que les consommateurs veulent, et non les produits de base dont ils ont besoin pour mener leur vie quotidienne. Pendant une grande partie de la première partie de l’année, la baisse des prix de l’énergie a contribué au recul de l’inflation. Aujourd’hui, le pétrole brut est passé de vent favorable à vent contraire dans la lutte pour faire baisser l’inflation. Pour les traders obligataires qui ont fait monter les rendements, une inflation plus forte signifie peut-être une Fed plus autoritaire – le scénario de taux plus élevés pendant plus longtemps. L’inflation réduit l’attrait de la détention d’obligations, incitant les investisseurs à vendre et faisant ainsi grimper les rendements. « N’oubliez pas : les détenteurs d’obligations examinent l’inflation globale. Ils ne regardent pas seulement l’inflation sous-jacente », a déclaré Siegel. « L’inflation sous-jacente pourrait se porter bien. L’inflation globale va être affectée par les prix du pétrole. » Les entreprises non énergétiques souffrent du renchérissement du pétrole, qui entraîne une augmentation des coûts de transport et de fret, ce qui pourrait réduire leurs marges bénéficiaires. Bien entendu, les entreprises pourraient atténuer la hausse des coûts du carburant en augmentant les prix des produits finis – ce qui protégerait leurs résultats à court terme mais aggraverait les pressions inflationnistes dans l’économie dans son ensemble. Techniquement, la Fed se concentre sur les données d’inflation sous-jacente, qui excluent les prix alimentaires et énergétiques les plus volatils. Cependant, les entreprises répercutant leurs coûts énergétiques plus élevés finiraient par figurer dans les données sur l’inflation. Il est certain que les entreprises « pourraient avoir du mal à répercuter la hausse des coûts des intrants cette fois-ci, contrairement à ce qui se passe actuellement ». [2021 and 2022] », ont écrit lundi les stratèges en actions mondiales de JPMorgan dans une note adressée aux clients. Dans de nombreux cas, une tendance à la hausse des prix du brut pourrait être interprétée comme un signe de santé économique – s’il y a beaucoup d’activité là-bas, cela va stimuler la demande de pétrole, soutenant Dans ces situations, les investisseurs en actions pourraient être plus encouragés par les données économiques solides et ce que cela signifie pour la croissance des revenus et des bénéfices, plutôt que par leurs inquiétudes concernant les impacts inflationnistes. C’est un peu plus nuancé cette fois-ci, avec la hausse des prix du pétrole. les prix sont principalement liés à un « choc d’offre », a déclaré Siegel de Wharton, par rapport à une augmentation significative de la demande. @DX.1 YTD Mountain US Dollar Index YTD Le dollar américain est une fois de plus un sujet de préoccupation pour les investisseurs boursiers – un territoire qu’il a occupé pendant une bonne partie de l’année dernière, alors qu’il a atteint ses plus hauts niveaux en deux décennies. Des taux plus élevés conduisent souvent à un dollar plus fort. De cette manière, l’approche de la Fed visant à maintenir des taux élevés et à long terme a non seulement permis de faire grimper les rendements obligataires, mais également le dollar. Après une tendance à la baisse amorcée l’automne dernier, l’indice du dollar américain a atteint son plus bas niveau de 2023 le 13 juillet, à 99,77, ce qui représente une baisse de 12,6 % par rapport à son plus haut de septembre 2022 de 114,11, selon FactSet. Cependant, l’indice du dollar américain est revenu en mode rallye, en hausse d’environ 7% à 106,89 lundi depuis son plus bas de juillet. « Historiquement, le renforcement [in the dollar] a presque toujours été confrontée à une aversion au risque sur les actions », a écrit JPMorgan dans son courrier adressé lundi aux clients. Le renforcement du dollar américain est particulièrement problématique pour les sociétés basées aux États-Unis qui réalisent une partie importante de leurs ventes à l’étranger, comme Club holding Procter & Gamble ( PG) et des piliers de la technologie comme Meta Platforms (META) et Apple (AAPL). La conversion des bénéfices générés à l’étranger dans des devises plus faibles en dollars plus forts peut peser sur les ventes déclarées et les bénéfices nets. Au Club, nous avons tendance à regarder au-delà des fluctuations des devises. et nous concentrer davantage sur les fondamentaux sous-jacents de chaque entreprise. Notre vision à long terme permet cette approche, mais nous reconnaissons que d’autres traders et investisseurs influents ont un point de vue différent, ce qui peut avoir un impact sur l’ensemble du marché. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long META, AAPL , PG, PXD et CTRA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une transaction. alerte avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de sa fiducie caritative. Des gens marchent le long de Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE), le 3 mai 2023. Spencer Platt | Getty Images