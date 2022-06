Les obligations I sont le seul investissement que tout le monde devrait avoir en ce moment

Bien que la meilleure chose à faire soit de conserver l’obligation pendant cinq ans ou plus, si vous ne pensez pas pouvoir le faire, ne laissez pas cela vous empêcher d’acheter, a déclaré Orman, animateur du « Les femmes et l’argent » podcast.

Vous ne pouvez pas encaisser l’obligation pendant un an, et si vous en encaissez une avant cinq ans, vous perdrez les trois mois d’intérêts précédents.

Si vous souhaitez acheter des obligations papier au lieu d’obligations électroniques, vous pouvez acheter entre 50 $ et 1 000 $ par an.

Vous ne pouvez les acheter directement que sur le site Web du département américain du Trésor à l’adresse TrésorDirect.gov . Les montants disponibles commencent à 25 $ et vous pouvez investir jusqu’à 10 000 $ chaque année, bien qu’il y ait quelques exceptions, comme la possibilité d’obtenir jusqu’à 5 000 $ d’obligations papier I dans le cadre de votre remboursement d’impôt fédéral.

Soutenue par le gouvernement américain, l’obligation ne perd pas de valeur. Son taux variable est fixé chaque mois de mai et de novembre. Il a également un taux fixe actuellement à 0 %.

Le taux d’intérêt variable de l’obligation est basé sur l’inflation, ce qui signifie que l’actif a actuellement un rendement élevé. L’Indice des prix à la consommation a augmenté de 8,6 % en mai, le taux le plus élevé depuis 1981. Le taux annualisé de je lie est un record de 9,62 % jusqu’en octobre 2022.

« Étant donné que l’inflation est probablement là pour rester pendant un certain temps, même avec une pénalité d’intérêt de trois mois de la deuxième à la cinquième année … cela en vaut toujours la peine, croyez-le ou non », a déclaré Orman.

En plus de faire des investissements intelligents, tenez également compte de votre situation financière actuelle et si vous pouvez ou non continuer à faire face à vos dépenses, a déclaré Orman.

« Les gens ont vraiment besoin de se demander ce qu’ils veulent faire par rapport à ce qu’ils doivent faire ? Qu’est-ce qu’ils veulent acheter par rapport à ce qu’ils doivent acheter ? » dit Orman.

« Si vous vous démenez maintenant où chaque centime sort, qui rentre, vous êtes dans une situation où vous devez réduire. »

