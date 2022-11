Les obligations I paient 6,89 % – voici pourquoi elles “pourraient toujours être un bon investissement”

Mais si vous l’avez raté, tout n’est pas perdu. En fait, l’achat de ces obligations pourrait toujours être un choix judicieux pour vous, même à un taux inférieur, déclare Naveen Neerukonda, planificateur financier certifié chez PVA Financial à Chicago, Illinois.

C’est le troisième taux le plus élevé depuis le lancement des obligations I en 1998, mais cela peut sembler un peu un prix de consolation pour ceux qui ont tenté de verrouiller le taux de 9,62 % à la dernière minute. Le trafic des investisseurs a été inondé et s’est finalement écrasé TrésorerieDirect — le site qui vend exclusivement ces obligations — dans les jours précédant le changement de taux d’intérêt, qui a lieu tous les six mois.

Compte tenu de cela, le rendement de 6,89 % des obligations I semble très sain. Vous gagnerez 4,27 % sur un produit sans risque similaire Trésor américain à 5 ans . Et si vous êtes prêt à assumer les risques associés, vous trouverez un rendement de 4,98 % sur un indice qui suit l’ensemble du marché obligataire américain.

Et parce que ces obligations sont émises par le gouvernement américain, elles comportent très peu de risque de défaut. Historiquement, l’Oncle Sam n’a pas encore avalé ses dettes.

Contrairement aux autres obligations, les obligations I ne sont pas disponibles à l’achat et à la vente sur le marché secondaire, de sorte que leur valeur ne fluctuera pas en fonction de la demande des investisseurs ou des fluctuations des taux d’intérêt. Typiquement, les prix des obligations et les taux d’intérêt évoluent dans des directions opposées.

Un rappel rapide sur les obligations I : Ces obligations ajustées à l’inflation paient un taux fixe tout au long de la durée de vie d’une obligation couplé à un taux d’inflation indexé sur l’indice des prix à la consommation. Ce dernier s’ajuste chaque novembre et mai. Chaque fois que vous achetez, vous verrouillez le taux actuel pendant six mois.

Avant d’investir, il est important de connaître quelques règles qui accompagnent l’investissement dans des obligations I. Le plus grand drapeau rouge pour les investisseurs à court terme : vous ne pouvez pas racheter ces obligations pendant un an après les avoir achetées, et vous devrez une pénalité égale à trois mois d’intérêts si vous encaissez à tout moment au cours des cinq premières années de propriétaire de l’obligation.

Cela signifie qu’il serait sage d’éviter de verser de l’argent dans des obligations I à moins d’avoir un fonds d’urgence bien financé, dit Neerukonda. “S’il y a une chance que vous ayez besoin de cet argent dans les 12 à 15 prochains mois, alors vous devez y réfléchir très prudemment”, a-t-il déclaré. a récemment déclaré à CNBC Make It.

Vous ne pouvez généralement pas acheter plus de 10 000 $ d’obligations I par personne et par année civile, bien que vous puissiez acheter 5 000 $ supplémentaires en utilisant l’argent de votre remboursement d’impôt si vous déposez Formulaire 8888.

Et vous vous souvenez de ce site Web qui plantait fin octobre ? C’est toujours le seul endroit pour acheter des obligations I, et même lorsque le site est opérationnel, ce n’est pas un pique-nique, Bret Stephens, un CFP chez AdvicePoint à Wilmington, en Caroline du Nord, a précédemment déclaré à Make It.

“C’est un énorme problème d’ouvrir le compte et de naviguer sur le site Web”, a-t-il déclaré. “Imaginez si le DMV avait une boutique en ligne – c’est à ça que ressemble cette expérience.”

