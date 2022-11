Les obligations du Canada peuvent maintenant aider à soutenir l’Ukraine

Les Canadiens peuvent maintenant acheter des obligations d’État pour soutenir l’Ukraine.

Annoncé pour la première fois le 28 octobre, le programme d’obligations de souveraineté de l’Ukraine de 500 millions de dollars permet aux Canadiens d’aider la nation assiégée à fournir des services essentiels cet hiver, comme le paiement des pensions, l’achat de carburant et la réparation des infrastructures énergétiques, qui ont été la cible d’attaques russes répétées. .

“Les Canadiens pourront désormais s’adresser aux grandes banques pour acheter leurs obligations souveraines (ukrainiennes), qui arriveront à échéance après cinq ans avec intérêt”, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau lors de l’annonce du programme. “Ce sera un peu comme les obligations du gouvernement du Canada que les gens connaissent.”

Les obligations de cinq ans sont disponibles en coupures de 100 $ auprès de la plupart des grandes institutions financières canadiennes, y compris les branches d’investissement de BMO, Banque Scotia, CIBC, RBC et TD. Disponibles à l’achat jusqu’au 29 novembre, il s’agit essentiellement d’obligations ordinaires du gouvernement du Canada de cinq ans avec un taux de rendement d’environ 3,3 %, sous réserve des conditions du marché.

L’obligation paiera des intérêts deux fois par an, les 24 février et 24 août, jusqu’à son échéance le 24 août 2027, jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Longtemps utilisées par les gouvernements pour lever des fonds, les obligations ont été introduites pour la première fois au Canada pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Lorsque vous achetez une obligation d’État, vous prêtez de l’argent à un gouvernement, qui à son tour s’engage à payer des intérêts à une date (ou des dates) spécifique(s) et à rembourser intégralement le montant de l’investissement initial, ou capital, à l’échéance.

Dans le cas de l’obligation souveraine ukrainienne, par exemple, un investissement de 1 000 $ avec un taux de rendement de 3,3 % vous permettrait d’obtenir 16,50 $ chaque février et août jusqu’au 24 août 2027, date à laquelle vous recevrez votre remboursement initial de 1 000 $.

Le gouvernement canadien a déjà fourni 2 milliards de dollars en aide financière directe à l’Ukraine jusqu’à présent en 2022 et s’est engagé à fournir 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour l’aide militaire, humanitaire et autre, portant les engagements canadiens envers l’Ukraine à plus de 5 milliards de dollars.

Selon le gouvernement canadien, les fonds recueillis grâce aux obligations ukrainiennes ne peuvent pas être utilisés pour des activités ou des achats meurtriers. L’argent des obligations sera transféré du Canada au gouvernement ukrainien par l’intermédiaire du Fonds monétaire international, sous réserve de négociations avec l’Ukraine.



