La NASA met en garde contre cinq roches spatiales en route vers la Terre cette semaine, alors que l’agence spatiale japonaise a achevé un dépôt du premier matériau d’astéroïdes souterrains au monde, avant de poursuivre sa mission de reconnaissance de défense planétaire.

Le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) a cadencé cinq astéroïdes dirigés vers le voisinage de la Terre mesurant chacun plus de 20 mètres de diamètre, à commencer par le XB1 2020 de 21 mètres qui survolera la planète à une distance de sécurité de 3,1 millions de kilomètres (considérée « proche » selon les normes astronomiques) le 7 décembre.

Ensuite, le mardi 8 décembre 2018, le PK21 (22 mètres) et le WK3 2020 de 33 mètres (environ la moitié de l’envergure d’un 747) passeront respectivement à 4,6 et 3,8 millions de kilomètres.

Le lendemain, avec un diamètre à peu près la moitié de la hauteur de l’Arc de Triomphe à Paris, le XD 2020 de 26 mètres passera à 4,8 millions de kilomètres.

Le 11 décembre, l’astéroïde 2020 VC7 sera à l’arrière, mesurant 55 mètres ou la même hauteur que la tour penchée de Pise à une distance de 5,6 millions de kilomètres.

Alors que tous ces appels (relativement) rapprochés sont en cours, des chercheurs de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) analyseront les premiers échantillons de subsurface d’astéroïdes au monde, qui ont atterri en toute sécurité dans l’Outback australien ce week-end et pourraient fournir des indices sur l’origine du système solaire et l’arrivée de la vie sur Terre.

Samedi, la sonde Hayabusa2 a éjecté avec succès une petite capsule de 40 centimètres (15 pouces) d’une altitude de 220000 kilomètres (136,700 miles), avec une précieuse cargaison prise sur le lointain astéroïde Ryugu, situé à environ 300 millions de kilomètres (180 millions de miles). un moyen.

L’astronaute japonais Soichi Noguchi, qui est maintenant en mission de six mois à bord de l’ISS, a tweeté pour dire qu’il avait repéré la capsule alors qu’elle se dirigeait vers la Terre alors qu’elle passait devant la station.

“Je viens de repérer # hayabusa2 de #ISS! Malheureusement pas assez lumineux pour une caméra portable, mais j’ai aimé regarder la capsule! » dit un Noguchi jubilatoire.

La roche souterraine, dont les scientifiques espèrent qu’elle ne sera en grande partie pas affectée par le rayonnement spatial, fera l’objet d’une inspection de sécurité préliminaire dans un laboratoire australien avant d’être expédiée au Japon.

« Nous examinerons si Ryugu est une source potentielle de matière organique et d’eau sur Terre lors de la formation du système solaire, et si celles-ci restent intactes sur l’astéroïde », Trevor Ireland, expert en rock spatial de l’Université nationale australienne, a déclaré.

Pendant ce temps, le vaisseau spatial Hayabusa2, qui a passé 1,5 an à Ryugu, s’est déjà lancé dans une nouvelle expédition vers un autre astéroïde éloigné, 1998KY26, pour un voyage qui devrait durer 10 ans. Une partie de cette prochaine mission consistera à explorer des moyens d’empêcher les météorites de frapper la Terre.

