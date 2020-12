Les objets fabriqués par l’homme l’emporteront sur toute vie sur terre d’ici la fin de l’année, ont prédit les scientifiques.

Une nouvelle étude suggère que la masse d’objets fabriqués par l’homme – tels que les bâtiments, les routes et les machines – a doublé tous les 20 ans au cours des 100 dernières années.

Ces résultats soulignent les impacts croissants des humains sur Terre, affirment les chercheurs.

Depuis la première révolution agricole, les humains ont réduit de moitié la biomasse végétale, passant d’environ deux tératonnes (2 000 000 000 000 de tonnes) à une valeur actuelle d’environ une tératonne, selon l’étude.

Cela a été fait grâce aux changements d’utilisation des terres tels que l’agriculture et la déforestation.

La production et l’accumulation croissantes d’objets fabriqués par l’homme – appelés masse anthropique – ont également contribué à un changement dans l’équilibre entre masse vivante et masse artificielle.

Dans l’étude publiée dans Nature, les auteurs écrivent: «Nous constatons que la Terre est exactement au point de croisement.

«En 2020, la masse anthropique, qui a récemment doublé environ tous les 20 ans, dépassera toute la biomasse vivante mondiale.

« En moyenne, pour chaque personne sur la planète, une masse anthropique égale à plus que son poids corporel est produite chaque semaine. »

Ron Milo, de l’Institut Weizmann des sciences en Israël, et ses collègues ont estimé les changements dans la biomasse mondiale et la masse artificielle de 1900 à nos jours.

Ils ont constaté qu’au début du 20e siècle, la masse d’objets produits par l’homme était égale à environ 3% de la biomasse totale.

Mais selon le document, aujourd’hui, la masse produite par l’homme dépasse la biomasse globale globale, pesant environ 1,1 tératonne.

Au cours de cette période, la biomasse globale a légèrement diminué, tandis que la masse anthropique a augmenté rapidement et est maintenant produite à un rythme de plus de 30 gigatonnes (30 000 000 000 de tonnes) par an.

Les bâtiments et les routes constituent la majorité de la masse artificielle, avec d’autres exemples, notamment les plastiques et les machines.

Les changements dans la composition de cette masse correspondent à des tendances de construction spécifiques, comme le passage de la brique au béton dans les bâtiments à partir du milieu des années 1950 et l’utilisation de l’asphalte pour le revêtement routier dans les années 1960.

Les chercheurs suggèrent également que les changements dans la masse anthropique totale sont liés à des événements majeurs, tels que l’augmentation continue de la construction après la Seconde Guerre mondiale.

Les auteurs notent que le moment exact du croisement est sensible aux définitions, de sorte qu’il peut y avoir une certaine variabilité dans les estimations.