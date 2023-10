Les objets de la taille de Jupiter dans la nébuleuse d’Orion déroutent les scientifiques | Actualités spatiales

Les nouvelles entités, surnommées « JuMBO », ne sont ni des étoiles ni des planètes. Et ils ne devraient pas exister, affirment les chercheurs.

Des scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour faire une découverte étonnante : des objets flottant librement de la taille de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, dans la nébuleuse d’Orion, la région de formation d’étoiles la plus proche. vers la terre.

Cette découverte a bouleversé notre compréhension de la formation des étoiles et des planètes. Avant cela, les scientifiques pensaient que les nébuleuses, qui donnent naissance à des étoiles à l’intérieur d’énormes nuages ​​de gaz et de poussière, n’étaient pas capables de créer spontanément des objets de la taille d’une planète, mais les nouvelles découvertes suggèrent le contraire.

Ce qui est encore plus déroutant est le fait que les objets sont formés par paires plutôt qu’individuellement.

« Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre compréhension de la formation des planètes, de la formation des étoiles – ou des deux », a déclaré au New York Times Samuel Pearson, un scientifique de l’ESA qui a travaillé sur la recherche. « Ils ne devraient pas exister. »

De nouvelles images spatiales !🤩 Le programme James NASA/ESA/CSA #Webb Le télescope spatial a ajouté des images détaillées de la nébuleuse d’Orion à notre application ESASky. Zoomez sur cette région avec une riche diversité de phénomènes, notamment des protoétoiles, des naines brunes et même des planètes flottantes ! pic.twitter.com/In4FQk8hrX – ESA (@esa) 2 octobre 2023

Les nouvelles entités ont été appelées Jupiter Mass Binary Objects, ou JuMBO. Ils ne sont pas assez grands pour être des étoiles, et comme ils ne tournent pas autour d’une étoile, les JuMBO ne sont techniquement pas des planètes.

« La plupart d’entre nous n’ont pas le temps de se plonger dans ce débat sur ce qu’est une planète et ce qui n’en est pas », a déclaré au Guardian le professeur Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l’exploration à l’ESA. «C’est comme si ma voiture était un animal de compagnie chihuahua. Mais ce n’est pas un chihuahua. C’est un chat. »

Selon un document de recherche co-écrit par McCaughrean et qui n’a pas encore été évalué par des pairs, les JuMBO ont environ un million d’années, ce qui les rend jeunes par rapport au reste de l’univers. Leurs températures de surface sont d’environ 1 000 degrés Celsius (1 800 degrés Fahrenheit).

Mais contrairement aux planètes, qui sont finalement capables de maintenir des températures constantes grâce à l’énergie qu’elles reçoivent des étoiles sur lesquelles elles tournent, les JuMBO finissent par se refroidir rapidement et geler. Ils sont également en grande partie constitués de gaz, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’ils soient capables de supporter la vie.

Les scientifiques ont plusieurs hypothèses sur la création des JuMBO. La première est qu’elles se sont formées dans des zones de la nébuleuse trop clairsemées pour créer de véritables étoiles. La seconde est qu’elles ont été formées comme des planètes destinées à orbiter autour des étoiles, mais qu’elles ont ensuite été « expulsées » pour des raisons inconnues.

« L’hypothèse de l’éjection est actuellement la plus privilégiée », a déclaré McCaughrean à la BBC. « Nous savons que des planètes isolées peuvent être expulsées des systèmes stellaires. Mais comment éliminer des paires de ces choses ensemble ? Pour l’instant, nous n’avons pas de réponse. C’est une affaire pour les théoriciens.

D’autres scientifiques ont qualifié le phénomène des paires de sans précédent.

«Mes réactions allaient de ‘Quoi ?!?’ à « Êtes-vous sûr ? » à « C’est tellement bizarre » à « Comment des binaires ont-ils pu être éjectés ensemble ? », a déclaré à la BBC l’astronome Heidi Hammel, qui ne faisait pas partie de l’équipe de recherche.

Aucun modèle scientifique actuel, a-t-elle dit, ne prédit que des paires d’objets de la taille d’une planète seraient éjectés d’une nébuleuse, mais elle a ajouté qu’il n’y avait peut-être tout simplement pas de télescope assez puissant pour les repérer auparavant.

Les scientifiques et les astronomes étudient la nébuleuse d’Orion depuis des années pour observer la formation et l’évolution précoce des étoiles et d’autres objets célestes.

Il se trouve à 1 350 années-lumière de la Terre et est visible à l’œil nu sous la forme d’une tache brumeuse au bas de la constellation d’Orion, qui fait partie de « l’épée » d’un chasseur grec mythique dont la constellation porte le nom.