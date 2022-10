Les objections du sénateur aux droits de l’homme bloquent une partie de l’aide américaine à l’Égypte

WASHINGTON (AP) – Les objections d’un vétéran sénateur sur le bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme, y compris sa détention d’environ 60 000 prisonniers politiques, ont contraint l’administration Biden à réduire de 75 millions de dollars symboliquement son aide militaire annuelle prévue à ce pays.

Le président des crédits du Sénat, Patrick Leahy, le sénateur responsable, a déclaré lundi dans un communiqué qu’il était important que les administrations américaines ne permettent pas à d’autres intérêts politiques de passer outre l’attention mandatée par le Congrès sur le piètre bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme, “parce que la situation à laquelle sont confrontés les prisonniers politiques en Égypte est déplorable. ”

Les États-Unis donnent chaque année plus d’un milliard de dollars d’aide militaire à l’Égypte, qu’ils considèrent comme un allié régional important des États-Unis et d’Israël. Et ce malgré le bilan du président Abdel Fattah el-Sisi en matière de droits de l’homme, y compris ce que les groupes de défense des droits disent être le meurtre, l’emprisonnement et la torture de détracteurs du gouvernement égyptien.

Ces dernières années, le Congrès a fait en sorte que les États-Unis versent 300 millions de dollars de cette aide conditionnelle au gouvernement égyptien montrant des progrès en matière de droits, bien que le Département d’État puisse et souvent annule cette exigence. Le conditionnement par le Congrès d’une partie de l’aide à la sécurité de l’Égypte constitue un test public annuel de l’équilibre des administrations américaines entre les intérêts stratégiques et les droits de l’homme.

L’administration Biden a déclaré le mois dernier qu’elle prévoyait de donner une partie, 170 millions de dollars, de ces 300 millions de dollars. Il a cité la libération par l’Egypte de 500 prisonniers politiques. Les défenseurs des droits et les membres des familles des militants emprisonnés ont qualifié les libérations égyptiennes de symbolique.

Leahy s’est opposé à la décision de l’administration, exhortant l’État soit à clarifier ses normes en la matière, soit à donner l’argent sous forme de bourses aux étudiants égyptiens ou d’aide militaire à l’Ukraine, a déclaré le porte-parole de Leahy, David Carle. Le financement est resté dans une impasse jusqu’à ce qu’il atteigne la date limite de dépenses du 30 septembre et expire.

L’agence de presse égyptienne Mada Masr a d’abord signalé le blocage partiel du financement par un sénateur qu’elle n’a pas identifié. Reuters a d’abord signalé qu’il s’agissait de Leahy.

Dans un communiqué lundi, le département d’État a déclaré “nous continuerons à consulter étroitement le Congrès alors que nous nous engageons sur les droits de l’homme avec le gouvernement égyptien et cherchons des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations partagées par l’administration et le Congrès”.

Ellen Knickmeyer et Matthew Lee, Associated Press