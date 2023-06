Les MÉNAGES devront payer 300 £ de plus pour une nouvelle chaudière à gaz à l’avenir en raison des objectifs Net Zero.

Les fabricants craignent de devoir augmenter les prix pour couvrir les amendes qu’ils s’attendent à avoir manquées aux objectifs de vente de pompes à chaleur.

Les objectifs Net Zero signifient que les ménages devront payer 300 £ de plus pour une nouvelle chaudière à gaz à l’avenir Crédit : Alamy

Des sources de l’industrie ont déclaré qu’elles n’avaient aucune idée de « comment un gouvernement conservateur pouvait être si anti-business » au point de les pousser à faire des pertes – et les ont appelés à repousser les objectifs jusqu’en 2026 lorsque la demande avait augmenté et qu’il y avait plus d’ingénieurs en pompes à chaleur.

Ils ont ajouté: « c’est quelque chose que Jeremy Corbyn aurait imaginé – pas Rishi Sunak ».

Les amendes et les objectifs augmenteront au cours de la deuxième année – les familles devant payer un supplément de 300 £ par chaudière pour compenser les amendes.

L’argent devrait aller directement au Trésor pour la fiscalité générale.

Mike Foster de l’Energy Utilities Alliance a déclaré que cela équivalait à une «taxe sur les chaudières furtives» de Whitehall pour les 1,7 million de ménages qui remplacent leur chaudière chaque année.

Il a déclaré: «Plutôt que de rendre les pompes à chaleur moins chères, ils prévoient de rendre la chaudière plus chère.

« Ils sont heureux de voir des chaudières britanniques arrachées des murs pour être remplacées par des pompes à chaleur importées, alors qu’une meilleure option consiste simplement à changer le gaz ».

Une chaudière à gaz coûte généralement 2 500 £ alors que les pompes à chaleur peuvent coûter 13 000 £.

Les entreprises obtiendront un coup de 5 000 £ pour chacun qu’elles ne vendent pas en dessous d’un objectif.