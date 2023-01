Les objectifs du maire de Sandwich pour la nouvelle année comprennent des améliorations des rues, des améliorations au centre-ville et des études sur les rues et l’eau – Shaw Local

Le maire Todd Latham a déclaré que les principaux objectifs de la ville de Sandwich en 2023 sont d’encourager la croissance tout en améliorant les infrastructures de la ville et en planifiant l’avenir.

Alors que des revers ont retardé certains projets en 2022, la ville a réussi à enregistrer plus de nouvelles mises en chantier au cours de la dernière année que les 10 années précédentes, a nommé le premier administrateur de la ville et a déplacé le service de police dans un nouveau poste indispensable.

Les projets initialement prévus pour être achevés en 2022, tels que les améliorations de la rue North Latham et les améliorations des feux de circulation de la route 34, devraient démarrer en 2023.

Lorsque le projet de North Latham Street a été approuvé en février dernier, les responsables de la ville s’attendaient à ce que la construction commence en avril et se termine en septembre. Maintenant, le projet est toujours en attente des travaux utilitaires finaux par ComEd avant que le resurfaçage ou les améliorations puissent commencer.

Intersection de Latham St. et Sandhurst Dr., le point de construction le plus au nord. (David Petesch – dpetesch@shawmedia.com) (David Petech)

Les améliorations aux feux de circulation sur la route 34 ont été autorisées dans le cadre d’un accord avec le ministère des Transports de l’Illinois et devaient initialement commencer en juillet et s’achever en septembre 2022, mais le calendrier du projet est actuellement incertain.

Latham a déclaré qu’en plus des multiples retards des entreprises de construction et des promoteurs, l’augmentation du coût de la main-d’œuvre, des matériaux et des services publics a posé un défi aux plans d’amélioration de la ville.

Une étude sur les égouts a été menée en 2022, et Latham a déclaré qu’il s’attend à l’achèvement d’une étude sur l’eau et d’un plan de gestion des chaussées en 2023, qui ensemble aideront à prioriser les zones qui nécessitent le plus de travail et à créer un plan d’améliorations autour de la ville.

D’autres projets d’infrastructure en cours en 2023 comprennent la construction d’un champ solaire à l’usine de traitement des eaux usées, la finalisation des plans de modernisation de l’usine de traitement des eaux usées et la poursuite du programme d’amélioration des trottoirs.

Latham a déclaré qu’il envisageait que la ville investisse dans l’amélioration du centre-ville, poursuive une augmentation de la croissance résidentielle et commerciale et lance d’autres initiatives de développement économique.

Après 41 mises en chantier de nouvelles maisons en 2022, Latham a déclaré que la ville avait une chance de reproduire cette croissance en 2023, bien que cela puisse être difficile car la hausse des taux d’intérêt et des coûts immobiliers a rendu les nouvelles maisons moins abordables pour certains acheteurs.

Latham a déclaré que la ville prévoyait également un festival de camions de restauration au centre-ville au printemps.

Le chef de police Jim Bianchi cherche à mettre la touche finale au nouveau poste de police de son département et à commencer à fonctionner à plein régime au cours de la nouvelle année.

Le personnel du service de police a terminé son emménagement dans son nouveau bâtiment de sécurité publique au 1251 E. Sixth St. le mois dernier et le service gère presque toutes les opérations à partir du nouveau bâtiment.

Le nouveau poste de police de Sandwich est en voie d’achèvement au 1251 E. Sixth St. (David Petech)

Le département a acheté l’ancien bâtiment Design Stairs et ses deux acres attenants en 2016 pour environ 500 000 $. Après plus de 3 000 000 $ de rénovations, l’édifice est ouvert et opérationnel.

Bianchi a déclaré que le seul travail qui reste à faire est les connexions informatiques à installer par l’État pour permettre l’utilisation de la nouvelle zone de détention et de détention.

Bianchi a déclaré qu’il pensait que la nouvelle installation serait en mesure d’accueillir son département pour les 50 prochaines années, au moins, avec beaucoup d’espace pour se développer.

Bianchi a déclaré qu’il espérait mettre en place des caméras embarquées et corporelles en 2023, et son objectif principal sera d’ajouter du personnel pour amener le département à pleine puissance.

Le nouvel administrateur municipal de Sandwich, Geoff Penman, a été nommé en octobre et a déjà des projets en cours pour la nouvelle année.

Le maire de Sandwich Todd Latham (à gauche) et le nouvel administrateur municipal Geoff Penman (à droite) après sa nomination lors d’une réunion du conseil municipal du 17 octobre 2022 à l’hôtel de ville. (David Petech)

Au cours de ses premiers mois en tant qu’administrateur, Penman a dirigé un plan de lutte contre les frais de retard de la facture d’eau et un programme d’amnistie pour aider les résidents de Sandwich à se tenir au courant de leurs paiements, qui devrait entrer en vigueur en janvier.

Latham a déclaré que son objectif principal pour Penman en 2023 était d’être agressif dans la recherche d’opportunités de subventions et de jouer un rôle déterminant dans le développement économique de la ville.

Penman lancera également une étude de compensation, participera à divers projets dans la ville et assurera la coordination avec les développeurs et les ingénieurs.

“C’est bien d’avoir quelqu’un d’autre qui travaille sur les projets avec moi”, a déclaré Latham. “Cela ajoute plus de personnel à une ville en pleine croissance pour gérer la charge de travail.”