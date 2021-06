Les objectifs de vaccination du président Biden du 4 juillet contre le Covid sont menacés

Le président Joe Biden prend la parole dans le bâtiment du bureau exécutif Eisenhower à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 2 juin 2021. Samuel Corum | Bloomberg | Getty Images

À moins de trois semaines du Jour de l’Indépendance, les derniers objectifs de vaccination du président Joe Biden sont menacés. Le pays n’est pas en mesure d’atteindre ses deux principaux objectifs définis début mai: vacciner complètement 160 millions d’adultes américains et administrer au moins une injection à 70% des adultes aux États-Unis d’ici le 4 juillet, selon une analyse CNBC des Centers for Disease Données de contrôle et de prévention. Environ 65% des adultes sont au moins partiellement vaccinés mercredi, selon les données du CDC. Environ 13,6 millions de personnes devraient recevoir leur premier vaccin au cours des 18 prochains jours pour atteindre ce chiffre à 70 %, soit une moyenne d’environ 756 000 nouvelles vaccinations chaque jour. Les États-Unis, cependant, ont en moyenne 336 000 adultes nouvellement vaccinés par jour au cours de la semaine dernière. Si les États-Unis maintiennent cette dernière moyenne sur sept jours, 67% des adultes seront au moins partiellement vaccinés ce jour-là.

Interrogé sur les conséquences de manquer l’objectif de 70% lors d’un point de presse la semaine dernière, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que le 4 juillet ne serait pas la fin des efforts de vaccination du pays car le risque d’infection et de maladie demeure. pour ceux qui n’ont pas eu de chance. « Si vous n’atteignez pas l’objectif précis et que vous manquez de quelques pour cent, cela ne signifie pas que vous arrêtez vos efforts pour faire vacciner les gens », a déclaré Fauci. « Nous voulons atteindre 70% de la population adulte d’ici le 4 juillet. Je pense que nous pouvons, j’espère que nous le ferons, et si nous ne le faisons pas, nous continuerons à pousser. « Fauci a souligné que les personnes qui ne se font pas vacciner sont toujours à risque. « Si vous vous faites vacciner, vous diminuez considérablement, considérablement le risque d’être infecté et éliminez presque le risque de maladie grave », a-t-il déclaré. Fauci, le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses, a également souligné l’importance de la vaccination pour empêcher la variante Delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde et qui émerge rapidement comme la souche dominante au Royaume-Uni, de s’installer aux États-Unis. Le tsar de Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré jeudi aux journalistes que les États-Unis franchiraient la barre des 70 % et « continueraient tout au long des mois d’été à dépasser les 70 % », mais n’a pas précisé s’il s’attendait à ce que le pays atteigne cette barre avant la date butoir. L’objectif de Biden de 160 millions d’adultes entièrement vaccinés est également en passe de devenir insuffisant si le rythme des injections ne s’accélère pas au cours des prochaines semaines. Près de 142 millions d’adultes ont terminé un programme de vaccination, sur le point d’atterrir à environ 152 millions le 4 juillet, en supposant que le rythme actuel des vaccinations quotidiennes signalées se maintienne. Lorsque Biden a annoncé les deux buts pour la première fois le 4 mai, le pays était sur le point d’atteindre les deux. Mais le taux de vaccination a chuté au cours des semaines qui ont suivi, passant d’une moyenne sur sept jours de 2,2 millions de vaccins par jour dans tous les groupes d’âge le jour de l’annonce à 1,2 million par jour au 16 juin, selon le CDC. La Maison Blanche a doublé ses efforts récents pour augmenter le taux de vaccination. Biden a annoncé le mois de juin comme un « mois national d’action » au cours duquel son administration mobiliserait des organisations nationales, des partenaires communautaires et confessionnels, des célébrités, des athlètes et d’autres groupes influents pour qu’ils participent à la campagne de vaccination. La Maison Blanche a également demandé aux pharmacies de prolonger les heures d’ouverture du mois de juin et s’est associée à Uber et Lyft pour proposer des trajets gratuits vers les sites de vaccination.

Les États offrent également des incitations allant de la bière gratuite à des loteries d’un million de dollars pour tenter de convaincre les Américains de se faire piquer. Bien que le taux national soit encore à environ 5%, 14 États et le district de Columbia ont déjà franchi le cap des 70%. New York est le dernier à y arriver, et le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé mardi que l’État lèverait en conséquence la plupart de ses restrictions Covid. D’autres États sont à la traîne, avec 22 d’entre eux sous la barre des 60 %. Cela inclut le Mississippi, l’Alabama, la Louisiane et le Wyoming, qui ont chacun atteint moins de 50 % des résidents adultes avec une ou plusieurs injections.