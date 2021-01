Les Midlands sont devenus la première région d’Angleterre à administrer plus d’un million de premières doses de vaccin contre le coronavirus, selon de nouveaux chiffres du NHS England.

Les données montrent également que Londres est toujours en retard sur toutes les autres régions en termes de nombre total de coups donnés, ayant livré environ 641000 depuis le 8 décembre.

La capitale a également livré le plus petit nombre de premières doses au cours des sept derniers jours.

Entre le 17 janvier et le 23 janvier, 219 350 premières doses ont été administrées à Londres, contre 362 976 dans les Midlands.

Cela vient après que le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré le 18 janvier qu’il était « vital » que les Londoniens vulnérables reçoivent des vaccins « salvateurs » le plus rapidement possible et qu’il « s’attendait à ce que le nombre augmente ».

La capitale a un âge moyen inférieur à celui du reste du Royaume-Uni, selon les données de Trust for London.

Environ 3% de la population de Londres a plus de 80 ans, contre 6% dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Les données du NHS England montrent qu’un total de 5 970 175 vaccinations, y compris les première et deuxième doses, ont été administrées en Angleterre depuis le 8 décembre.

La ventilation régionale montre le deuxième plus grand nombre de jabs administrés après les Midlands dans le Nord-Est et le Yorkshire, avec 905 794 premières doses et 71 725 secondes doses, soit 977 519 au total.

Viennent ensuite le Sud-Est, avec 881 901 premières doses et 76 288 secondes doses, soit 958 189 données au total, et le Nord-Ouest, où un total de 829 130 injections ont été administrées, dont 765 617 premières doses et 63 513 secondes doses.

Dans l’est de l’Angleterre, il y a eu 734 392 injections au total, dont 680 812 étaient des premières doses et 53 580 secondes.

Et dans le Sud-Ouest, 632 406 premières doses et 53 508 secondes doses – un total de 685 914 – ont été administrées.