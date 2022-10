Les objectifs de production de Rivian 2022 EV signifieront une forte accélération

La startup de véhicules électriques Rivian Automotive a déclaré aux investisseurs en mars qu’elle produirait 25 000 véhicules en 2022. Elle a trois mois et une commande apparemment longue pour y arriver.

Jusqu’à la fin septembre, Rivian n’avait construit que 14 317 véhicules électriques, ce qui signifie qu’il devra en construire environ 10 700 de plus d’ici la fin décembre pour tenir sa promesse aux investisseurs.

Rivian est convaincu qu’il peut atteindre son objectif. La société a réitéré ces prévisions à plusieurs reprises depuis mars, le plus récemment lundi lorsqu’elle a annoncé son total de production au troisième trimestre.

Wall Street n’est pas trop concerné non plus. Comme plusieurs analystes l’ont noté cette semaine, Rivian vient de connaître son meilleur trimestre de production à ce jour, avec 7 363 véhicules électriques construits entre juillet et septembre. C’est plus que ce qu’il a construit au cours de tout le premier semestre 2022, grâce à un deuxième quart de travail ajouté au cours du trimestre – et grâce aux efforts de la direction pour atténuer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement auxquels Rivian a été confronté plus tôt dans l’année.

Les actions de la société sont en baisse de 65% cette année, sous-performant les pertes plus larges du marché.

Rivian a augmenté la production dans son usine de l’Illinois à un rythme relativement régulier depuis le début de cette année. Ainsi, alors que les facteurs de la chaîne d’approvisionnement pourraient encore compliquer ses efforts, son résultat du troisième trimestre semble mettre son objectif pour l’année entière dans la fourchette, selon les analystes.

Dans une note du lundi soir, George Gianarikas de Canaccord Genuity a souligné que le taux de production de Rivian est passé d’une moyenne d’environ 78 véhicules par semaine au quatrième trimestre de 2021 à environ 566 par semaine au troisième trimestre de 2022.

Il devra encore augmenter, jusqu’à une moyenne d’environ 822 par semaine d’ici la fin de l’année, pour atteindre son objectif annuel.

“Nous estimons que cela est réalisable”, a écrit Gianarikas. Gianarikas considère l’action de Rivian comme un “achat”, avec un objectif de cours de 61 $. Rivian se négocie actuellement à environ 35 $ par action.

Adam Jonas de Morgan Stanley, dans une courte note mardi, a écrit que s’il est possible que la production de Rivian soit “légèrement inférieure” à ses prévisions, si elle fabrique “près de” 25 000 véhicules pour l’année, cela augure bien pour son plan de faire environ 50 000 véhicules en 2023.

Jonas a une note “surpondérée” sur Rivian, avec un objectif de prix de 60 $.

La plus grande préoccupation, selon Joseph Spak de RBC, concerne les objectifs de Rivian pour 2023. Dans une note du lundi soir, Spak a écrit que 25 000 véhicules cette année sont “encore réalisables”, mais le plan de Rivian de déployer de nouveaux moteurs électriques et des batteries remaniées l’année prochaine pourrait introduire de nouveaux problèmes de production.

Spak a une note de “surperformance” sur les actions de Rivian, avec un objectif de cours de 62 $.

Pourtant, rien ne garantit que Rivian atteindra son objectif ou s’en rapprochera. La société a déjà réduit ses prévisions de production pour 2022 une fois, en mars, lorsqu’elle a déclaré que les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale limiteraient sa production sur l’année complète à 25 000 au lieu des 50 000 auxquels les investisseurs s’attendaient.

Pas plus tard qu’en août, le PDG RJ Scaringe a déclaré que Rivian travaillait toujours sur les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, et les constructeurs automobiles continuent de citer des pénuries de matières premières telles que le lithium et le cobalt qui sont nécessaires à la production de batteries.

Rivian devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre – et fournir une couleur supplémentaire sur l’état de sa rampe de production – début novembre.