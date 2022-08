Les objectifs de l’altruisme efficace pour l’avenir ne blessent pas les gens dans le présent

L’altruisme efficace (EA) a été exceptionnellement actif dans l’actualité ce mois-ci avec la sortie du livre Ce que nous devons à l’avenir par Will MacAskill, philosophe d’Oxford et figure fondatrice d’EA. Dans ce document, MacAskill plaide pour ce qu’il appelle le «long terme» – les dons, la politique et l’activisme axés sur la préservation du meilleur avenir possible à long terme de l’humanité.

Une critique fréquente – et raisonnable – du longtermisme est qu’il pourrait éloigner le mouvement altruiste efficace de ses plus grandes réalisations à ce jour : sauver la vie de nombreuses personnes dans le présent avec des mesures directes et immédiates.

L’altruisme efficace encourage le don d’une part beaucoup plus importante du revenu des ménages des riches occidentaux que la plupart des gens ne le font en moyenne. Ma femme et moi, par exemple, visons à donner 30 % de notre revenu avant impôt.

L’argent altruiste efficace a financé les vaccinations, les soins de santé vitaux, les vitamines ciblant les carences nutritionnelles critiques, les distributions d’argent dans les zones pauvres et la recherche sur la prévention des pandémies, le développement mondial, l’agriculture humaine et d’autres choses essentielles et immédiates dédiées à aider ceux qui en ont besoin ici, à l’heure actuelle.

L’altruisme efficace se développe sur tous les fronts

Je suis d’accord avec l’affirmation centrale du longtermisme selon laquelle les personnes qui ne sont pas encore nées devraient être une priorité clé dans notre politique et notre prise de décision. Mais si le passage au long terme signifiait que les altruistes efficaces cesseraient d’aider les gens d’aujourd’hui et consacreraient plutôt tout leur argent et leur énergie à des projets destinés à aider un avenir lointain, cela ferait un mal évident et immédiat. Cela rendrait difficile d’être sûr que EA était une bonne chose dans l’ensemble, même pour quelqu’un comme moi qui partage ses hypothèses clés.

Cependant, des données récentes de GiveWell, qui orientent des fonds altruistes efficaces vers des causes de santé mondiale prioritaires, suggèrent que le compromis est un mythe. En effet, malgré toute l’attention portée récemment au long terme, l’année dernière a également été la meilleure année de tous les temps pour l’argent altruiste efficace finançant la santé et le développement mondiaux actuels.

Voici l’estimation de GiveWell :

DonneBien

Pour les personnes qui s’inquiètent de savoir si l’altruisme efficace est une lutte compétitive entre quelques domaines de cause, certains gagnant aux dépens d’autres, je pense que ce tableau devrait être extrêmement rassurant.

L’image qu’il brosse à la place est qu’à mesure que l’altruisme efficace a pris de l’ampleur – et que les institutions efficaces alignées sur l’altruisme se sont largement orientées davantage vers des priorités à long terme et à risque existentiel – le mouvement est également devenu plus fort et plus sain en termes d’argent. sur la santé mondiale et le développement.

Bien sûr, il est impossible d’exclure qu’EA se développe encore plus rapidement si ce n’est pour des “trucs bizarres” à long terme. Mais je pense que c’est une affirmation difficile à démontrer, et que je n’accepte pas totalement.

Le livre de MacAskill a mis des trucs bizarres au premier plan, mais la réception a été remarquablement positive, initiant des tonnes de gens à l’altruisme efficace, y compris au travail plus direct sur les problèmes concrets d’aujourd’hui.

Une relation symbiotique

Ce que je retiens principalement du tableau GiveWell, c’est que c’est une erreur de croire que les organisations caritatives mondiales de santé et de développement doivent se battre avec les organisations caritatives d’IA et de biosécurité pour des ressources limitées.

La grande majorité des Américains ne font pas beaucoup de dons à des œuvres caritatives et ne choisissent pas leur carrière en fonction de leurs progrès sur des problèmes mondiaux critiques. Mais au fur et à mesure que l’altruisme efficace est devenu plus important, il a attiré plus de personnes à bord, chacune d’entre elles décidant par elle-même quelles priorités d’EA les convaincront – et travaillent ensuite sur ces sujets.

Vous pouvez imaginer que le mouvement EA se développe au point où la poursuite de la croissance consiste principalement à persuader les gens des changements de priorité intra-mouvement, mais ce jour est très loin dans le futur.

Cela ne veut pas dire que je pense que l’altruisme efficace devrait se limiter à tout ce que les AE veulent faire ou financer. La priorisation des causes est au cœur du mouvement — c’est « l’efficace » dans l’altruisme efficace.

Mais les données récentes sur le financement m’incitent moins à m’inquiéter du fait que de nouveaux objectifs d’altruisme efficace se feront au détriment direct de ceux qui existent déjà, ou que nous devons sacrifier le bien-être du présent pour les possibilités de l’avenir.

Dans un mouvement croissant, énergique et de plus en plus puissant, il y a beaucoup de passion – et d’argent – pour tout le monde.

