Les objectifs de Giovanni Reyna pour mettre fin à la sécheresse pourraient marquer le début d’une nouvelle ère

Après plus de deux ans, la disette sans but de Giovanni Reyna avec les États-Unis est terminée.

Le milieu offensif de 20 ans a décroché son tout premier doublé international alors que les États-Unis ont battu le Ghana 4-0 mardi au Geodis Park de Nashville. Les quatre buts ont été marqués en première mi-temps et les trois buteurs – Christian Pulisic, Folarin Balogun et Reyna – sont sortis après 45 minutes.

Pour Reyna, cette performance représente un pas en avant important, tant pour les États-Unis que pour ses perspectives au niveau des clubs, où il n’est apparu qu’une seule fois cette saison pour le Borussia Dortmund en Bundesliga.

Commençons par ce que cela signifie pour lui de porter une chemise américaine.

Les deux dernières années ont été proches du pire scénario. Cela s’explique en partie par les attentes qui ont accompagné ses débuts lors d’un match amical contre le Pays de Galles à l’âge de 17 ans en 2020. Il était difficile de ne pas le considérer comme autre chose qu’une superstar en devenir. Il avait déjà percé à Dortmund, avait eu un impact lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League et avait intégré le onze de départ américain de l’entraîneur Gregg Berhalter – une place qu’il comptait occuper avec l’équipe pendant une dizaine d’années.

Ce statu quo est resté jusqu’au début des qualifications pour la Coupe du monde, lorsqu’il s’est blessé au Salvador lors du premier des 14 matchs. Depuis, les revers se succèdent. Les blessures ont été les principales responsables et, bien sûr, il y a eu le drame familial embarrassant qui a terni la Coupe du Monde et contribué à l’absence de Berhalter de l’équipe pendant six mois. Il viendra un moment où cette saga n’aura plus besoin d’être ressassée, mais, étant donné qu’il s’agissait du premier camp de Reyna sous Berhalter depuis la dispute très publique de leurs familles autrefois proches, cela a toujours constitué une étape importante.

Nous ne sommes pas au courant d’un compte rendu honnête de ce à quoi ressemblaient les interactions Berhalter-Reyna la semaine dernière, mais les résultats sur le terrain étaient encourageants. Contre l’Allemagne samedi, les États-Unis ont été manifestement meilleurs avec Reyna sur le terrain, et ce fut encore le cas contre le Ghana. Avec Reyna jouant les deux matchs dans un rôle plutôt central au milieu de terrain sous Balogun en tête, les États-Unis sont peut-être aussi dangereux dans le tiers offensif qu’ils ne l’ont jamais été.

La position de Reyna au sein de l’équipe nationale est un sujet de débat depuis sa percée. Avant le match contre l’Allemagne, Berhalter avait strictement utilisé Reyna comme ailier. La logique était facile à suivre : elle plaçait Reyna dans une position pour avoir un impact offensif sur le jeu, tout en permettant aux trois milieux de terrain de Weston McKennie, Tyler Adams et Yunus Musah de jouer ensemble. Même si ce trio était parfois bon, la combinaison n’a pas mené à grand-chose en attaque. L’équipe a eu du mal à se créer systématiquement des occasions tout au long des qualifications pour la Coupe du monde et lors de la Coupe du monde.

Les dernières années ne se sont clairement pas déroulées comme prévu pour Gio Reyna. Son premier doublé international mardi montre cependant que sa carrière à l’USMNT est de nouveau sur les rails. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images pour USSF

Avec Reyna flottant dans un rôle avancé au milieu de terrain, tout d’un coup, l’équipe a quelqu’un qui peut créer, marquer et dicter le jeu. Cet élément, combiné au talent d’attaquant de Balogun – avec Pulisic et Timothy Weah sur les ailes – devrait résoudre une grande partie de ce qui tourmente les États-Unis.

Le premier but de Reyna l’a illustré. Balogun a été placé dans une zone dangereuse par Sergiño Dest, et sa frappe à travers la surface a rebondi sur Reyna, qui a calmement marqué à la 10e minute. Ce n’était en aucun cas une exécution de précision, mais le résultat de bonnes choses qui se produisaient en appliquant une pression. Après un penalty de Pulisic, Balogun a présenté un virage et une finition impressionnants après que Weah ait forcé un turnover. La déroute n’a eu lieu qu’après 22 minutes de jeu.

Une astucieuse séquence de coups francs indirects initiée par Balogun et Pulisic depuis l’intérieur de la surface a permis à Reyna de marquer son deuxième, malgré les 11 joueurs ghanéens postés sous le point de penalty.

Les États-Unis ont été si dominants en première mi-temps mardi qu’il était juste de remettre en question la motivation des Black Stars. Un dilemme classique de la poule ou de l’œuf pour attribuer le crédit et le blâme. La réalité, cependant, est que les États-Unis ont aligné une équipe solide et motivée à domicile contre une équipe qui a des matches plus urgents à disputer.

Aussi instructives que soient les 90 minutes de Reyna pour l’équipe nationale, elles pourraient également servir de tremplin vers plus de temps de jeu en Allemagne. Il n’y avait aucun signe évident de rouille à son retour d’une blessure au pied qu’il avait subie avec les États-Unis lors de la Ligue des Nations en juin, et l’espoir de Berhalter était que les minutes avec les États-Unis – ses remplacements à la mi-temps étaient prévus – l’aideraient. améliorer sa condition physique et montrer que Reyna était à nouveau prête à contribuer. Il y a maintenant de l’espoir que Reyna puisse raviver cette trajectoire à Dortmund.