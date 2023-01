Les objectifs de Biden sur l’Irlande du Nord présentent un calendrier difficile pour Sunak

Mais la réalité incontournable est que le Brexit a établi une barrière commerciale entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, entraînant des retards encombrants aux points de contrôle des douanes et d’autres problèmes épineux. La principale d’entre elles est de savoir si la Cour européenne de justice, qui garantit l’application du droit européen dans tous les États membres, devrait avoir compétence sur le Nord.

Cela est viscéralement opposé par les Brexiteers purs et durs du Parti conservateur de M. Sunak, qui soutiennent que cela porte atteinte à la souveraineté britannique, et par les unionistes d’Irlande du Nord, qui soutiennent que cela creuse un fossé entre eux et le Royaume-Uni.

La promesse de M. Sunak de conclure un accord d’ici avril est venue en partie en réponse aux pressions de M. Biden, qui a placé l’accord du Vendredi saint au centre des relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les responsables américains affirment que les tensions sur le statut de l’Irlande du Nord pourraient compromettre la paix durement gagnée.