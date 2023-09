Les objectifs climatiques du Royaume-Uni sont menacés après que l’énergie éolienne offshore a rejeté les enchères

Une vente aux enchères organisée en Grande-Bretagne pour encourager les investissements dans des projets d’énergies renouvelables n’a pas suscité l’intérêt des développeurs éoliens offshore.

Le prix garanti proposé pour l’électricité produite lors des enchères a été jugé trop bas par les promoteurs.

Cela pourrait mettre en danger les objectifs climatiques de la Grande-Bretagne, ont prévenu les développeurs.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

Les développeurs d’énergie éolienne offshore ont averti vendredi que les objectifs climatiques de la Grande-Bretagne pourraient être menacés après qu’une vente aux enchères de subventions pour de nouveaux projets d’énergie renouvelable n’ait attiré aucun investissement dans ceux prévus au large des côtes britanniques.

La Grande-Bretagne vise à développer 50 gigawatts (GW) de capacité éolienne offshore d’ici 2030, contre environ 14 GW actuellement, dans le cadre d’un objectif climatique plus large visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Avant les enchères visant à encourager les investissements, dont les résultats ont montré vendredi qu’ils n’avaient réussi à intéresser aucun projet éolien offshore, les développeurs avaient averti que les derniers financements disponibles devaient augmenter pour refléter une augmentation des coûts.

Mais le prix garanti proposé pour l’électricité produite aux enchères a été jugé trop bas par les promoteurs.

« Nous pensons désormais qu’il est peu probable que les ambitions du Royaume-Uni visant à multiplier par cinq la croissance de l’éolien offshore d’ici 2030 et à un système électrique net zéro d’ici 2035 soient réalisées sans une action décisive du gouvernement », a déclaré Tom Glover, président de RWE au Royaume-Uni.

LIRE | EXPLICATION | Quel est le premier « bilan mondial » sur le changement climatique ?

Ashutosh Padelkar, associé de recherche principal chez Aurora Energy Research, a déclaré que la Grande-Bretagne devrait construire autant de capacité éolienne offshore entre 2028 et 2030 qu’elle devrait en construire entre 2000 et 2027 pour pouvoir atteindre l’objectif de 50 GW.

Selon Padelkar, cela serait « extrêmement difficile ».

Le gouvernement britannique a augmenté le financement disponible de 22 millions de livres (27 millions de dollars) pour les enchères, portant le total à 227 millions de livres. Mais cela s’est avéré insuffisant.

« (L’enchère) n’a pas tenu compte de la récente augmentation des coûts de financement et de la chaîne d’approvisionnement pour les énergies renouvelables et d’autres grands projets d’infrastructures, résultant de la récente hausse des taux d’intérêt, du conflit en Ukraine et du COVID », a déclaré Matthieu Hue, directeur général de EDF Renouvelables Royaume-Uni.

Keith Anderson, PDG de Scottish Power, propriété d’Iberdrola, a déclaré que le résultat était une « opportunité perdue de plusieurs milliards de livres » pour la Grande-Bretagne.

Bulletin Hebdomadaire Hebdomadaire sur l’avenir climatique Un aperçu des défis et des opportunités de la crise climatique, car elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Le gouvernement britannique a déclaré que malgré l’absence d’énergie éolienne offshore, les enchères avaient réussi à soutenir d’autres technologies telles que des projets solaires, marémoteurs et éoliens terrestres capables de générer 3,7 GW, soit l’équivalent d’alimenter quelque 2 millions de foyers.

Le ministre de l’Énergie et du Changement climatique, Graham Stuart, a déclaré que l’énergie éolienne offshore était au cœur des efforts britanniques visant à décarboner le secteur électrique, ajoutant que le gouvernement travaillerait avec l’industrie pour conserver le leadership dans cette « technologie vitale ».