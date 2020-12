Paris, Amsterdam, 11 décembre 2020

Les objectifs ambitieux de réduction de carbone d’Unibail-Rodamco-Westfield reconnus par l’initiative Science Based Targets (SBTi)

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a le plaisir d’annoncer que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de sa stratégie RSE «Better Places 2030» ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) comme étant cohérents avec les niveaux requis pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris:

Les objectifs d’URW couvrant les émissions des activités du Groupe (scopes 1 et 2) sont cohérents avec les réductions nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique sous 1,5 ° C, objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris.

L’objectif d’émissions d’URW relatif à sa chaîne de valeur (scope 3) répond aux critères du SBTi pour des objectifs ambitieux de chaîne de valeur, correspondant aux meilleures pratiques actuelles.

Le SBTi est une collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Le SBTi définit et promeut les meilleures pratiques dans l’établissement d’objectifs scientifiques et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

Dans le cadre de «Better Places 2030», l’URW a pris un engagement fort sur le changement climatique. En plus de la reconnaissance par SBTi de ses objectifs de réduction des émissions de GES, le Groupe a rejoint la campagne Ambition commerciale pour 1,5 ° C. Le leadership du Groupe en matière de changement climatique a une nouvelle fois été reconnu par le CDP dans son bilan Changement climatique 2020. Pour la troisième année consécutive, URW a obtenu la note «A», la plus élevée de cette évaluation. Ce premier classement confirme la pertinence de la stratégie de l’URW sur le changement climatique et les résultats obtenus jusqu’à présent.

En 2016, l’URW a défini une stratégie ambitieuse de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), «Better Places 2030», répondant aux principaux défis de l’immobilier commercial. Cette ambition RSE est intégrée dans tous les processus décisionnels clés, de la conception des projets de développement à la construction, de la maintenance quotidienne aux améliorations régulières, de la relation avec les commerçants à l’expérience finale apportée aux visiteurs. Cette approche intègre pleinement les autorités locales, les start-ups, les leaders de l’industrie et les communautés locales. Dans le cadre de Better Places 2030, URW s’est engagé à réduire de -50% ses émissions sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015 (-35% sur la construction, -80% sur l’exploitation et -40% sur le transport des visiteurs).

L’histoire continue

Julie Villet, Directrice d’URW Lab et du Groupe RSE, a déclaré: «Les prochaines années sont cruciales pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par l’Accord de Paris. En tant qu’acteur majeur de l’immobilier commercial, nous avons un rôle essentiel à jouer pour transformer l’industrie au rythme et à l’échelle nécessaires ».

