Les Obama font l’éloge des “femmes et filles iraniennes qui ont inspiré le monde à travers leurs protestations en cours”

Barack et Michelle Obama ont publié mardi une déclaration louant les manifestants iraniens qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour la mort d’une femme de 22 ans le mois dernier alors qu’elle était détenue par la soi-disant police des mœurs du régime.

“En cette Journée internationale de la fille, nous sommes solidaires des courageuses femmes et filles iraniennes qui ont inspiré le monde à travers leurs protestations en cours”, ont déclaré les Obama dans un communiqué.

“Les droits qu’ils revendiquent sont universels : l’égalité, la possibilité de choisir eux-mêmes leur apparence, leur tenue vestimentaire et leur identité, et la liberté de le faire sans être confrontés au harcèlement, à l’intimidation et à la violence.”

Les protestations entrent dans leur quatrième semaine suite à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée pour avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée le 16 septembre. compatible avec le fait d’être battu.

Des milliers de femmes et de filles ont défilé dans les rues de tout l’Iran, certaines d’entre elles arrachant leur propre foulard en signe de protestation.

Le gouvernement iranien a violemment réprimé les manifestations, entraînant la mort d’au moins 185 personnes, selon Iran Human Rights.

Barack Obama a été accusé par certains législateurs américains de ne pas avoir soutenu le « mouvement vert » iranien lorsqu’il était président en 2009. Les manifestants sont descendus dans la rue pendant des mois au cours de ce mouvement pour demander la destitution du président de l’époque, Mahmoud Ahmadinejad.

Le président Joe Biden, qui était le vice-président d’Obama, s’est prononcé avec plus de force en faveur de la vague actuelle de manifestations en Iran, s’engageant à accroître l’accès à Internet alors que le régime cherche à censurer l’accès aux médias sociaux et à d’autres plateformes.

Les Obamas ont déclaré mardi que les manifestants “délivraient un message puissant selon lequel l’injustice ne devrait pas être tolérée”.

“Nous sommes impressionnés par les filles iraniennes qui ont joué un tel rôle de leader en insistant pour que l’avenir soit différent du passé et que les femmes iraniennes jouissent de tous les droits et opportunités qu’elles méritent”, ont déclaré les Obama.