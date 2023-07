Les OAP sont déterminés à conserver leur indépendance plus tard dans la vie, selon une enquête

Les RETRAITÉS sont déterminés à conserver leur indépendance plus tard dans la vie, en s’habillant à leur guise, en partant le plus souvent possible en vacances et en acquérant de nouvelles compétences.

Un sondage auprès de 2 000 adultes dans leur septième décennie et au-delà a révélé que 72 % sont troublés par l’idée d’être un fardeau pour les autres à l’avenir.

Les retraités ont révélé à quel point ils travaillent dur pour garder leur indépendance Crédit : Getty

Mais alors que 73% se sentent plus jeunes que leur âge réel, 78% pensent que garder leur esprit vif maintenant les aidera à rester autonomes à long terme.

En conséquence, beaucoup se tournent vers les mots croisés, le sudoku et adoptent un nouveau passe-temps.

D’autres s’intéressent à ce que font leurs petits-enfants, ont des conversations régulières avec des parents plus jeunes sur ce qui est cool et vont au pub au moins une fois par semaine.

Il est également apparu que 75% ont encore de nombreuses régions du monde sur leur liste de souhaits qu’ils ont l’intention de visiter, huit sur 10 considérant les voyages comme un moyen de conserver leur indépendance.

Spencer J McCarthy, président et chef de la direction de Churchill Retirement Living, qui a commandé la recherche, a déclaré : « L’indépendance peut signifier différentes choses pour différentes personnes, comme les résultats l’ont montré.

« Il est extrêmement important pour les gens de rester indépendants aussi longtemps que possible en vieillissant, et la recherche a montré que beaucoup s’efforcent d’y parvenir en gardant leur corps et leur esprit actifs et en profitant d’un mode de vie complet et varié.

« En conséquence, il est rassurant d’entendre que beaucoup se sentent plus jeunes qu’ils ne le sont et que les gens sont de plus en plus actifs et aventureux dans leurs dernières années. »

Il est également apparu que les retraités énergiques se sentent en moyenne 14 ans plus jeunes que leur âge réel, et 36 % pensent être plus actifs qu’ils ne l’étaient il y a vingt ans.

Tandis que la moitié (49 %) estiment qu’ils font du bon travail pour changer la perception qu’ont les gens de ce que sont les personnes « âgées » grâce à leurs comportements juvéniles.

Cependant, un tiers pensent que leurs petits-enfants les considèrent comme « vieux », bien qu’en moyenne les gens atteignent l’âge de 63 ans avant de se sentir eux-mêmes « vieux ».

Mais s’ils pouvaient choisir n’importe quel âge, ils choisiraient 30 ans.

Comme les retraités sont occupés, cela conduit naturellement à laisser les propriétés vides, et un sur six se sent mal à l’aise de le faire lorsqu’il part en vacances pendant une semaine ou plus.

Une personne sur cinq (19 %) a été victime d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans sa propriété sans surveillance.

Alors que 21% des adultes de plus de 65 ans interrogés, via OnePoll, ont admis que leur propriété actuelle était plus grande que nécessaire, le même nombre étant incapable de faire autant qu’il le souhaiterait en raison d’un manque de revenu disponible.

Spencer J McCarthy de Churchill a ajouté: «Lorsque vous vivez pleinement, vous ne voulez pas être retenu par des inquiétudes, telles que des inquiétudes concernant votre propriété lorsque vous partez pour un long voyage ou que vous rendez visite à des amis et à la famille.

“L’avantage de vivre dans un appartement comme le nôtre est que vous pouvez profiter d’une tranquillité d’esprit totale lorsque vous partez à l’aventure.

« Vous pouvez simplement » enfermer et partir « et profiter de votre temps en toute sécurité en sachant que votre maison sera sécurisée à votre retour. »