Les O ont réacquis un gars du banc au hasard

Bonjour, Camden Chatters.

Ne vous inquiétez pas, les amis. Les Orioles ont entendu les appels des fans pour que l’équipe fasse un pas majeur cette intersaison, et ils ont… réacquis Tyler Nevin des Tigers. Fait et fait. Place maintenant à l’entraînement de printemps !

OK, n’imprimez pas encore les billets pour les séries éliminatoires. Nevin, qui a frappé .205/.312/.292 de 2021 à 2022 avec les Orioles avant 41 matchs tout aussi peu impressionnants avec Detroit l’année dernière, ne pense pas passer beaucoup de temps sur l’alignement des Orioles cette année, à moins que quelque chose ne se passe. de manière inattendue, bonne pour lui ou inattendue, mauvaise pour les oiseaux. Cela ne me surprendrait pas du tout si les O essayaient de retirer Nevin de la liste des 40 joueurs dans les prochains jours, auquel cas il serait soit affecté aux mineurs, soit réclamé au ballottage par une autre équipe. Nevin est principalement là pour fournir de la profondeur sur le terrain et sur le terrain au Triple-A Norfolk dans le cas probable où des espoirs tels que Jackson Holliday, Joey Ortiz, Connor Norby, Colton Cowser ou Coby Mayo seraient appelés dans les majors cette saison (ou échangés) .

Malheureusement, c’est le plus proche que nous ayons atteint d’un mouvement d’alignement des Orioles depuis des mois, car les O restent par ailleurs stagnants dans leurs efforts pour acquérir un lanceur partant. Leur contrat de 13 millions de dollars pour Craig Kimbrel reste leur seule dépense en tant qu’agent libre cet hiver. Bon sang, ils sont même dépassés par les Pirates notoirement skinflints, qui ont accepté hier un contrat de 10,5 millions de dollars avec le releveur Aroldis Chapman, s’ajoutant à leurs signatures précédentes du partant Martín Pérez, du voltigeur Andrew McCutchen et du joueur de premier but Rowdy Tellez pour un total de 15,2 $. million. Ce n’est pas que je voulais que les Orioles recrutent l’un de ces joueurs spécifiques – en particulier Chapman, que je ne toucherais pas avec une perche de 10 pieds – mais il est difficile de ne pas remarquer que les Pirates, de toutes les équipes, sont plus disposés à dépenser d’argent que les O pour l’instant.

Il nous reste encore du temps. Les Orioles pourraient faire un ou deux ajouts supplémentaires avant ou pendant l’entraînement de printemps, ou même quelque temps après la journée d’ouverture. Espérons juste que leur prochain soit un peu plus significatif que Tyler Nevin.

Anniversaires et histoire des Orioles

Es que c’est ton anniversaire aujourd’hui? Joyeux anniversaire! Vous partagez votre journée avec cinq anciens Orioles : le receveur Charlie Greene (53 ans) ; le voltigeur Sherman Obando (54); et les joueurs de champ intérieur Cord Phelps (37 ans), Marty Brown (61 ans) et feu Chico Carrasquel (né en 1926, décédé en 2005).

Ce jour-là en 2010, les Orioles ont retrouvé leur ancien arrêt-court vedette, Miguel Tejada, pour un contrat d’un an d’une valeur de 6 millions de dollars, trois ans après l’avoir échangé aux Astros. Tejada, qui avait été un cogneur clé lors de son premier passage avec les Orioles – affichant trois saisons All-Star, dont une campagne record de franchise de 150 points produits en 2004 – était une coquille de lui-même lors de son deuxième tour avec les oiseaux. Il n’a affiché qu’un .670 OPS et sept circuits en 97 matchs avant que les O’s ne le laissent aux Padres pour un championnat des ligues mineures en juillet.