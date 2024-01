Les nutritionnistes donnent un aperçu ultime des céréales les plus saines disponibles dans les rayons des supermarchés – et l’une d’elles est l’une des préférées de la famille.

Choisir une céréale pour petit-déjeuner qui répond à toutes les attentes en termes de goût et de nutrition peut être délicat, surtout avec une gamme aussi vaste proposée à l’épicerie.

Pour faciliter les choses, la diététiste Abbey Sharp, basée à Toronto et comptant plus de 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, a expliqué comment choisir des céréales saines.

“Les fibres sont très importantes pour la régularité et la satiété, c’est pourquoi je recherche généralement chaque jour une céréale contenant environ trois grammes ou plus par portion”, a-t-elle déclaré.

“Je recherche généralement des céréales qui ne sont pas totalement sans sucre, à cause du goût de hashtag, mais qui contiennent moins de sept grammes de sucre par portion.”

L’American Heart Association conseille aux hommes de ne pas consommer plus de neuf cuillères à café de sucre ajouté par jour (39 g), tandis que les femmes ne devraient pas en consommer plus de six (24 g).

Heureusement, il existe un certain nombre de céréales qui correspondent au mantra d’Abbey de trois grammes ou plus de fibres et moins de sept grammes de sucre par portion.

Quant aux fibres, la recommandation est de 25 à 30 g par jour.

Alpen No Sugar Added Muesli, 9,59 $, ne contient aucun gramme de sucre ajouté – et 6 g de sucres naturels.

Par portion de 2/3 de tasse, il apporte : 210 calories, 7 g de fibres et 6 g de sucre total.

Bien que les Cheerios puissent traditionnellement être considérés comme malsains, les Cheerios originaux, à 3,99 $, ne contiennent qu’un gramme de sucre par portion et sont composés à 100 % d’avoine entière.

Les grains entiers sont considérés comme supérieurs aux autres types de glucides en raison de leur grande quantité de fibres, de vitamines, de minéraux et d’autres micronutriments.

Ils vous rassasient également plus longtemps, réduisant ainsi le risque de sensation de faim avant le déjeuner.

Par portion de 1 1/2 tasse, il offre 140 calories, 4 g de fibres, 2 g de sucre total, dont 1 g de sucre ajouté.

Les flocons All-Bran Flakes de Kellogg’s, 6,37 $, constituent également une option saine pour votre repas du matin.

Il contient 7 g de sucre par portion et correspond à la recommandation d’Abbey de 6 g de fibres.

Chaque portion de céréales à grains entiers fournit 11 vitamines et minéraux, dont 60 pour cent de votre apport quotidien recommandé en fer.

Weetabix, 7,99 $, qui peut être dégusté sec ou avec du lait, propose une option de petit-déjeuner copieux.

Il est faible en sel, faible en gras et en sucre et contient six grammes de fibres par portion.

Pour trois biscuits, cela représente 180 calories, 6 g de fibres et 4 g de sucre – dont deux naturels.