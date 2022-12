Les nus de YouTuber Markiplier ont été mis en ligne sur OnlyFans et les fans “assoiffés” ont planté le site

YouTuber Markiplier (Mark Edward Fischbach) est maintenant actif sur OnlyFans et la “soif” est réelle. Au milieu d’une recherche effrénée des “nus de bon goût” de Markiplier, le site Web OnlyFans a même fini par planter. “C’est aujourd’hui le jour. My OnlyFans est enfin disponible… Comme promis, le deal est désormais bouclé. Et la première des trois gouttes de nus de bon goût est maintenant disponible à l’achat, dont le produit ira entièrement à une association caritative “, a annoncé Markiplier dans une vidéo. Le produit de l’association sera réparti équitablement entre l’hôpital pour enfants de Cincinnati et le Programme alimentaire.

“… Si vous voulez étancher votre soif, autant essayer de nourrir certaines personnes”, a déclaré Markiplier dans sa vidéo. Peu de temps après le crash, le site Web a été relancé et les fans ont pu accéder et acheter en douceur les nus de Markiplier, rapporte Dexerto.

Après le crash, Markiplier a tweeté “… vraiment les gars ?” avec une capture d’écran montrant que la page de ses nus n’était pas accessible.

Il y a des rumeurs selon lesquelles les nus du YouTuber auraient été divulgués sur Twitter. De nombreuses personnes ont réprimandé ceux qui ont divulgué les photos, les accusant de “voler la charité”.

Je veux juste souligner que si vous avez une fuite @markiplier‘s OnlyFans que vous volez efficacement à la charité. Honte à vous. C’est tout – Tyler Scheid (@Apocalypto_12) 9 décembre 2022

Markiplier avait déclaré qu’il créerait un compte OnlyFans si ses fans remplissaient certaines conditions qu’il avait fixées. Le YouTuber, qui compte 33,8 millions d’abonnés sur la plateforme de partage de vidéos, a déclaré qu’il ouvrirait son compte sur le site Web pour adultes à des fins caritatives. L’initiative fait suite à son succès avec le projet de calendrier en 2018, dont il aurait fait don de tous les bénéfices à l’Institut de recherche sur le cancer.

Les conditions de Markiplier étaient que son podcast Distractible atteigne la première place des classements Apple et Spotify, et que son autre podcast Go! Mon équipe sportive préférée devrait devenir le podcast sportif numéro un. Les fans l’ont fait en quelques jours.

