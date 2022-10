Les numéros les plus chanceux des Britanniques ont été révélés – et il y a un favori inhabituel dans le top trois

Les Britanniques SUPERSTITIEUX ont révélé leurs numéros porte-bonheur – et sept sont sortis vainqueurs.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que le chiffre sept était le chiffre porte-bonheur le plus populaire et que cinq était le deuxième, tandis que le 13, un chiffre traditionnellement synonyme de malchance, était le troisième.

Les Britanniques ont révélé leurs numéros les plus chanceux selon une nouvelle étude Crédit : AFP

Et les 10 numéros les plus couramment choisis ont vu les chiffres à un chiffre dominer, avec quatre, six et deux apparaissant également.

D’autres ressentent également une affinité avec le nombre 42, rendu célèbre par le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams.

Il est apparu que près d’un tiers des adultes superstitieux croient que les chiffres chanceux existent, et un sur 20 a remarqué un nombre malchanceux et « maudit » dans sa vie qu’il évite à tout prix.

Un porte-parole de Lottoland.co.uk, qui a commandé l’étude avant le lancement de son nouveau jeu gratuit, Yeardle, a déclaré : « Il est intéressant de voir comment sept est devenu le chiffre le plus chanceux pour les Britanniques.

“Il est souvent considéré comme porte-bonheur car il apparaît tellement dans l’ordre des choses – sept jours par semaine, sept couleurs de l’arc-en-ciel, sept merveilles du monde, sept notes sur une échelle musicale – et ainsi de suite.

« Les nombres ont un pouvoir étrange. Ils font partie de presque tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse de marquer les jours et des années ou de nous dire combien d’argent nous avons en banque.

« Il n’est donc pas étonnant qu’on leur ait donné cet énorme poids d’importance dans la psyché nationale.

« Nous ne savons que trop bien que les bons chiffres peuvent avoir un impact significatif sur nos vies ! »

Lancé aujourd’hui, Yeardle est un jeu de devinettes quotidien gratuit dans lequel les joueurs auront cinq tentatives pour saisir une date célèbre – par exemple, en quelle année Big Brother a-t-il été lancé au Royaume-Uni ?

L’étude de Lottoland a également révélé qu’en ce qui concerne les numéros porte-bonheur, 12% ont fait tatouer leur numéro quelque part pour montrer son importance.

Ils sont plus susceptibles d’être utilisés lors de la sélection des numéros de loterie, des paris sur un cheval ou à la roulette dans un casino.

Mais 17% utilisent leur numéro porte-bonheur pour faire partie de leurs mots de passe en ligne, et 16% seront même guidés par celui-ci lorsqu’ils choisiront quoi manger sur un menu.

Il a également constaté que 25% choisissent leur numéro porte-bonheur en fonction de leur anniversaire ou de leur mois de naissance, tandis que 13% utiliseront la date à laquelle ils se sont mariés.

Une autre personne sur 10 pense que l’heure et le jour de la naissance de ses enfants sont le meilleur moyen de décider si un nombre a des propriétés porte-bonheur.

En moyenne, les adultes ont conservé leurs numéros porte-bonheur pendant 17 ans, 48 ​​% d’entre eux utilisant toujours les mêmes et ne les changeant pas.

Mais parmi ceux qui craignent que certains chiffres aient un impact négatif sur leur chance, 16% ont refusé de monter dans un bus portant ce chiffre.

31 % ont demandé à séjourner dans une chambre d’hôtel différente et 27 % ont décidé de ne pas acheter une propriété parce qu’ils n’aimaient pas le numéro de la maison.

Le porte-parole de Lottoland a ajouté : « Une grande partie d’entre nous pense que les chiffres peuvent vous apporter de la chance dans la vie.

“Bien qu’il ne soit pas surprenant que tant de personnes interrogées se soient tournées vers des dates spéciales et mémorables pour leurs numéros porte-bonheur.

«Et pour ceux qui ont une bonne mémoire des dates importantes, Yeardle sera juste dans leur rue.

“Des jeux de mots aux intros de chansons, les jeux de devinettes quotidiens ont explosé en 2022 et nous sommes très heureux de lancer une version pour les passionnés d’histoire !”