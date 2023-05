Les numéros de téléspectateurs MLS 360 disponibles pour la première fois

Apple et la Major League Soccer (MLS) sont très discrets sur le partage de toutes les mesures concernant l’audience de son service de streaming MLS Season Pass. En fait, aucune donnée n’a été rendue disponible depuis son lancement. Cependant, bien que nous essayions de garder secrets les chiffres de performance (même si des services de streaming tels que ), nous avons enfin une métrique à partager. Et ce sont les chiffres d’audience MLS 360 pour l’émission de fouet MLS Season Pass après ses débuts sur YouTube.

À ce jour, depuis le lancement de MLS 360 le 25 février, chaque épisode de MLS 360 est disponible sur MLS Season Pass, ainsi que gratuitement pour les abonnés Apple TV+. Cependant, pour la diffusion MLS 360 du samedi 20 mai, le programme a également été mis gratuitement à la disposition des téléspectateurs Apple TV et YouTube.

Le programme complet montre une couverture en direct de tous les matchs de la MLS le samedi soir. En règle générale, cela représente 4,5 heures de couverture continue. Le programme divertissant capture tous les points de discussion, les objectifs et les incidents clés de chaque match.

Jusqu’à présent, MLS 360 a été le succès de MLS Season Pass. Mais qu’en est-il des chiffres d’audience MLS 360 ?

Nombre de téléspectateurs MLS 360 sur YouTube

Dimanche soir 21 mai, la diffusion en direct et à la demande de YouTube a été regardée 19 682 fois.

Le nombre de 19 682 téléspectateurs de MLS 360 n’inclut pas le nombre de personnes qui l’ont regardé sur MLS Season Pass lui-même. Ainsi, même s’il est incomplet, c’est la première métrique qui est devenue disponible.

Puisqu’il s’agit de la première diffusion de MLS 360 sur YouTube, il est difficile de comparer des pommes à des pommes. Mais une émission YouTube qui pourrait être comparée est le match de l’US Open Cup entre New England Revolution et Pittsburgh Riverhounds, le 9 mai. Ce match unique était sur YouTube.

Quant à la diffusion de MLS 360 sur YouTube, il était plus pratique de la regarder là-bas. Par exemple, YouTube a une application Android. De plus, YouTube est disponible sur presque toutes les plateformes, ce qui le rend beaucoup plus accessible qu’Apple TV.

Le seul problème de l’émission était pendant les pauses publicitaires. Pendant ce temps, MLS 360 sur MLS Season Pass affiche des publicités des partenaires publicitaires qu’Apple a signés. Mais pendant ces mêmes pauses sur YouTube, les publicités ne sont pas diffusées. Ainsi, à la place, vous pouvez regarder trois minutes d’air mort avec une photo d’un studio vide. Il doit y avoir un meilleur moyen, plus productif, de remplir ce temps avec autre chose que le silence.