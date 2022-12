Les numéros de streaming de la Coupe du monde de paon l’écrasent

Le streaming est l’une des plus grandes réussites de la Coupe du monde 2022 à ce jour. En particulier, le streaming de la Coupe du monde de paon a explosé avec un nombre incroyable de fans de sport qui regardent des matchs en ligne.

Plusieurs matchs de la Coupe du monde 2022 ont battu des records de streaming. Par exemple, l’Argentine contre le Mexique est le match de Coupe du monde le plus diffusé de tous les temps. C’est le premier match de la Coupe du monde à dépasser les deux millions de téléspectateurs. De même, aucun autre match de football dans l’histoire des États-Unis n’a eu un plus grand nombre de diffusions en continu que celui-là. Citons également USA contre Iran (1,1 million de téléspectateurs), USA-Pays de Galles (1 million) et Pologne contre Mexique (1,35 million). Et ce ne sont que des numéros de streaming.

Au cours de la première semaine de sa couverture de la Coupe du monde, le streaming a représenté 26% de l’audience totale de Telemundo, ce qui est un nombre sans précédent. Après la première semaine, les plateformes de streaming de Peacock et Telemundo comptent en moyenne 673 000 téléspectateurs par match de Coupe du monde. C’est une augmentation de 209% par rapport à la Coupe du monde 2018.

Un dirigeant de Peacock partage son point de vue sur les chiffres

World Soccer Talk s’est entretenu plus tôt cette semaine avec Rick Cordella, qui est le président de la programmation pour NBC Sports et Peacock Sports.

« Par rapport à la Coupe du monde précédente, [World Cup 2022] le souffle hors de l’eau », a déclaré Cordella. “Généralement, chaque fois que nous avons une de ces Coupes du monde ou Jeux olympiques, un écart de quatre ans, vous voyez vraiment la différence.”

Avec un prix de 4,99 $ par mois combiné à 180 matchs de Premier League par saison, la réussite de Peacock a du sens pour de nombreux fans de football. Chaque match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 est diffusé en direct et à la demande via Peacock Premium.

Le succès de Peacock, en particulier, lors de la Coupe du monde est encore plus remarquable si l’on considère que chaque émission est en espagnol. Même si son rival FOX détient les droits exclusifs en anglais aux États-Unis, le diffuseur n’a pas de service de streaming direct pour les coupe-câbles. Malgré cela, leur manque de concentration sur le streaming leur a permis de réaliser des gains nets significatifs à la télévision.

Raisons du succès de Peacock en Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 a été la Coupe du monde des surprises sur et en dehors du terrain.

Nous avons demandé à Cordella ce qu’il pensait de la part d’audience du streaming par rapport au linéaire (c’est-à-dire la télévision traditionnelle) et à quoi il doit le succès de Peacock en Coupe du monde.

“Nous sommes le seul endroit d’un point de vente direct au consommateur où vous pouvez obtenir ces jeux”, a expliqué Cordella. “Je suis sûr que vous avez regardé beaucoup de matchs en espagnol dans votre vie en tant que grand fan de football, et les gens sont d’accord pour regarder en espagnol. Andrés Cantor est l’un des meilleurs commentateurs de football au monde. L’écouter appeler un match, que vous compreniez parfaitement l’espagnol ou non, cela n’a pas d’importance.

“L’autre partie est que la démographie hispanique finit par se pencher davantage vers le streaming. Le public plus jeune a probablement aussi aidé.

« La dernière partie concerne les tranches horaires. Vous commencez par des jeux du matin en semaine où les gens ne peuvent peut-être pas se mettre devant leur téléviseur, vous voyez donc un nombre disproportionné de personnes sur des appareils mobiles.

Une clé pour les numéros de streaming de la Coupe du monde de paon

Nous avons demandé à Cordella quel était l’impact des téléspectateurs anglophones sur les numéros de streaming de la Coupe du monde de Peacock.

“Nous continuons à plonger dans [to the numbers]”, a déclaré Cordella. “[Another point I have about the success of Peacock] est la Premier League. Le fait que nous accueillons exclusivement le football de la Premier League, pour de nombreux matchs, sur Peacock.

“Nous avons déjà un fandom de football qui existe sur notre plate-forme, qui est capable de se retourner et de regarder la Coupe du monde pendant la pause de la Premier League.”

Huit jours après la fin de la finale de la Coupe du monde, le calendrier de football de la Premier League revient sur Peacock.