Les numéros d’abonnement YouTube TV après 5 ans ne m’impressionnent pas

Télévision YouTube a 5 ans (lancé en février 2017), ce qui est sacrément sauvage. Nous avons parcouru un long chemin depuis le lancement du service, et par là, je veux dire que nous payons plus pour le service et en échange, j’ai un tas de chaînes que je ne regarde pas. En fait, j’ai en quelque sorte complètement arrêté de regarder la télévision, donc je ne sais pas pourquoi je paie encore 65 $/mois pour ça. De toute façon, ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

YouTube TV a annoncé aujourd’hui qu’elle célébrait 5 ans de streaming TV dans les foyers, partageant avec nous le fait qu’elle a atteint le cap des 5 millions d’abonnés et d’essais. Pourquoi YouTube inclurait les testeurs dans son nombre semble presque trompeur, car maintenant ce nombre de 5 millions signifie très peu en ce qui concerne le nombre total d’abonnés payants du service. Le dernier chiffre que je peux trouver indique que YouTube a signalé 3 millions de clients payants au troisième trimestre de 2020. Quel que soit l’endroit où ils se trouvent actuellement, y compris les testeurs n’est qu’un fluff inutile.

Je dois aussi prendre le fruit à portée de main et mentionner que 5 millions, y compris les essayeurs, ne semblent pas si impressionnants. Les États-Unis ont une population d’environ 330 millions d’habitants. Contrairement à d’autres services qui ne sont disponibles que dans des régions spécifiques, YouTube TV est accessible à tous, ce qui signifie que leur pénétration du marché semble moins que stellaire. De toute évidence, les hausses de prix n’ont pas aidé. Le service a été lancé à 35 $/mois, la plupart des gens payant vraisemblablement le tarif actuel de 65 $/mois. En échange, nous avons eu accès à une tonne de chaînes supplémentaires, donc c’est gentil. Je pense toujours que YouTube TV a la meilleure fonction DVR de tous les services, l’une des principales raisons pour lesquelles je m’y accroche.

YouTube TV news et ce n’est pas une hausse de prix. Aujourd’hui est une bonne journée !

// Télévision YouTube