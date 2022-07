Les nuits où vous êtes le plus susceptible de voir un OVNI révélé et c’est BIENTÔT, selon les données qui exposent l’état avec la plupart des observations

JUILLET s’est avéré être le meilleur mois pour repérer un OVNI, le plus grand nombre d’observations ayant été faites au cours de ce mois en moyenne, selon les données sur les États avec le plus d’observations.

Depuis l’an 2000, une moyenne de 603 rapports sont déposés chaque juillet, plus que tout autre mois et près du double du nombre d’observations généralement signalées en février.

Washington a été révélé comme l’État avec le plus d’observations d’OVNI, selon une nouvelle étude Crédit : im-a-puzzle.com

L’étude affirme que le mois de juillet est le meilleur pour les observations d’OVNI (stock photo) Crédit : Getty

Depuis l’an 2000, une moyenne de 603 rapports sont déposés chaque juillet (stock photo) Crédit : Getty

Washington a été révélé comme le hotspot OVNI en Amérique, selon de nouvelles recherches, avec 88,03 observations pour 100 000 habitants – le plus de tous les États.

L’équipe du site de puzzle en ligne Im-a-puzzle a analysé les données du National UFO Reporting Center (NUFORC) pour trouver le nombre total d’observations d’OVNI dans chaque état en proportion de 100 000 de ses habitants.

Ils ont également examiné le nombre d’observations signalées chaque mois dans le monde depuis 2000 pour trouver le meilleur mois pour repérer un OVNI par vous-même.

1. Washington – 88,03 observations pour 100 000 habitants

Washington est l’État le plus susceptible de repérer un OVNI, avec 88,03 observations pour 100 000 habitants ou 6 812 observations au total. Washington abrite ce qui est souvent considéré comme la première observation d’OVNI de l’ère moderne, qui a marqué son 75e anniversaire en juin de cette année.

Le 24 juin 1947, le pilote Kenneth Arnold a affirmé avoir vu une chaîne de neuf objets brillants passer devant le mont Rainier à des vitesses incroyablement élevées lors de son vol de Chehalis à Yakima, Washington.

2. Vermont – 87,98 observations pour 100 000 habitants

Le Vermont occupe une deuxième place très proche, avec 87,98 observations pour 100 000 habitants. Premier des trois États de la Nouvelle-Angleterre à figurer parmi les dix premiers, les habitants du Vermont ont signalé 568 observations au total, ce qui en fait l’un des principaux candidats aux phénomènes aériens inexpliqués malgré sa population plus petite.

L’une des premières observations enregistrées de l’État s’est produite en 1961 au-dessus d’East Mountain, au cours de laquelle le personnel de la base aérienne de North Concord a signalé un objet étrange qui est resté stationnaire dans le ciel pendant 18 minutes. Certains pensent que cela était lié au prétendu enlèvement extraterrestre de Barney et Betty Hill qui a eu lieu dans le New Hampshire le même soir.

3. Montana – 86,21 observations pour 100 000 habitants

Le Montana se classe au troisième rang avec 86,21 observations pour 100 000 habitants pour un total de 952 observations d’OVNI signalées. L’une des observations présumées les plus médiatisées de Treasure State est l’incident de l’OVNI de Mariana, qui s’est produit le 15e Août 1950. Nick Mariana, directeur général d’une équipe de baseball de ligue mineure, et sa secrétaire ont repéré deux disques d’argent tournant à grande vitesse dans le ciel à Great Falls, Montana.

Capturant le phénomène sur un film 16 mm, l’Air Force a considéré les images de Mariana comme des reflets de deux chasseurs à réaction F-94, cependant, des études ultérieures ont remis en question la validité de cette explication.

4. Alaska – 83,94 observations pour 100 000 habitants

L’Alaska se classe au quatrième rang avec 83,94 observations pour 100 000 habitants ou 615 observations au total. Le 17 novembre 1986, un avion japonais Boeing 747 terminait une partie de son voyage de Reykjavík à Anchorage, lorsque son équipage a affirmé avoir observé trois OVNI alors qu’ils survolaient l’est de l’Alaska.

Les deux premiers étaient apparemment deux engins de forme carrée qui semblaient avoir des buses incandescentes, dont la chaleur pouvait être ressentie par l’équipage à bord, et le troisième objet n’a été vu que par le capitaine mais a été décrit comme un gigantesque vaisseau spatial deux fois la taille de un porte-avions.

5. Maine – 81,55 observations pour 100 000 habitants

Le Maine arrive en cinquième position avec 81,55 rapports pour 100 000 habitants ou 1 119 rapports au total. La rencontre la plus connue du Maine avec la vie extraterrestre est le cas des enlèvements d’Allagash qui auraient eu lieu le 20 août 1976.

Un groupe de quatre hommes avait emmené un bateau de pêche sur l’eau un soir lors d’un voyage de camping dans le nord du Maine. Ils ont remarqué un objet brillant dans le ciel qui a fait briller un faisceau qui a suivi les hommes alors qu’ils se précipitaient vers le rivage. Une fois au camping, ils ont tous senti qu’ils avaient sauté un temps considérable et étaient extrêmement fatigués.

Les quatre hommes ont subi une hypnose plusieurs années plus tard et ont raconté de manière identique avoir été enlevés et expérimentés par des extraterrestres.

6. New Hampshire – 80,13 observations pour 100 000 habitants

Le New Hampshire se classe sixième avec 80,13 observations pour 100 000 habitants ou 1 113 observations au total. Le cas mentionné ci-dessus de Barney et Betty Hill en 1961 est peut-être le récit le plus convaincant et le plus médiatisé des rencontres extraterrestres du New Hampshire.

Le couple prétend avoir repéré et suivi un engin rotatif de 40 pieds dans le ciel alors qu’il rentrait chez lui après ses vacances. L’engin est descendu plus tard sur leur véhicule garé avec Barney affirmant avoir vu plusieurs figures humanoïdes à bord. Le couple a déclaré qu’alors qu’ils tentaient de s’éloigner, ils ont ressenti un état de conscience altérée qui les a placés, eux et leur véhicule, à 35 milles au sud sans se souvenir de la façon dont ils y étaient arrivés.

7. Oregon – 79,04 observations pour 100 000 habitants

L’Oregon se classe septième avec 79,04 observations pour 100 000 habitants ou 3 356 observations au total. L’Oregon est célèbre pour les photographies d’OVNI de McMinnville prises le 11e mai 1950, qui sont quelques-unes des images les plus célèbres jamais capturées d’un OVNI. Les photos, qui ont été capturées par le couple d’agriculteurs Paul et Evelyn Trent, montrent un objet en forme de disque métallique tridimensionnel suspendu dans le ciel au-dessus de leur maison, avant qu’il ne s’envole ensuite vers l’ouest.

8. Nouveau-Mexique – 73,96 observations pour 100 000 habitants

Le Nouveau-Mexique se classe au huitième rang, avec 73,96 observations pour 100 000 habitants ou 1 565 rapports au total. Beaucoup seront au courant de l’incident de Roswell, une série d’événements si importants dans l’histoire des OVNIS qu’il a déclenché la Journée mondiale des OVNIS qui est célébrée chaque année aux États-Unis.

En 1947, un éleveur a aidé les officiers de l’aérodrome de l’armée de Roswell à récupérer des débris inhabituels qu’il avait trouvés près de son ranch près de Corona, au Nouveau-Mexique. La RAAF a publié une déclaration selon laquelle ils avaient récupéré un disque volant, cependant, cette déclaration a ensuite été modifiée pour indiquer que les débris provenaient d’un ballon météo, ce qui, selon beaucoup, faisait partie d’une dissimulation extraterrestre du gouvernement.

9. Idaho – 67,13 observations pour 100 000 habitants

L’Idaho se classe au neuvième rang avec 67,13 observations pour 100 000 habitants ou 1 276 observations au total. L’Idaho est devenu une sorte de destination touristique pour les amateurs d’OVNI, avec d’innombrables récits de lumières brillantes sur le ciel de Twin Falls après le buzz OVNI de 1947. Le plus connu a été la découverte d’un disque de 30 pouces écrasé qui a été trouvé par adolescents le 11 juillet 1947 et a été remis au FBI pour enquête. L’histoire a cependant été découverte plus tard comme un canular.

10. Wyoming – 66,86 observations pour 100 000 habitants

Le Wyoming complète le top dix avec 66,86 observations pour 100 000 habitants ou 387 observations au total. En regardant les rapports déclassifiés d’OVNIS, le Wyoming a eu sa juste part d’observations dont certaines ont des explications raisonnables et d’autres laissent place à la spéculation.

Un tel événement a été signalé le 3 décembre 1953, au cours duquel le capitaine David Porter a repéré deux objets se déplaçant en formation alors qu’il pilotait un avion C-47. En les observant pendant sept minutes, ils ont apparemment changé de couleur du rouge au blanc et se déplaçaient à des vitesses de 2 000 mph.

De tous les États, la Californie s’est avérée avoir le plus d’observations au total avec 15 280. Cependant, en tenant compte de la taille de la population, l’État s’en sort moins bien en comparaison, se classant 24e place avec seulement 38,94 observations pour 100 000 habitants.