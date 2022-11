Les nuits Netflix sont toujours emballées dans des enveloppes rouges et blanches

Le service avant-gardiste de location de DVD par courrier de Netflix a été relégué comme une relique à l’ère du streaming vidéo, mais il y a toujours un public stable – quoique en diminution – d’irréductibles comme Amanda Konkle qui paie avec plaisir pour recevoir ces disques dans le rouge emblématique -et-enveloppes blanches.

“Lorsque vous ouvrez votre boîte aux lettres, c’est toujours quelque chose que vous voulez réellement au lieu de simplement des factures”, a déclaré Konkle, un habitant de Savannah, en Géorgie, qui s’abonne au service de DVD par courrier de Netflix depuis 2005.

C’est un petit plaisir que Konkle et d’autres abonnés DVD encore dévoués apprécient, mais on ne sait pas combien de temps encore. Netflix a refusé de commenter cette histoire, mais lors d’un événement médiatique en 2018, le co-fondateur et co-PDG de Netflix Reed Hastings a suggéré que le service de DVD par courrier pourrait fermer vers 2023.

Quand – pas si – cela se produit, Netflix fermera un service qui a expédié plus de 5 milliards de disques à travers les États-Unis depuis sa création il y a près d’un quart de siècle. Et cela fera écho à la chute des milliers de magasins de location de vidéos Blockbuster qui ont fermé parce qu’ils ne pouvaient pas contrer la menace posée par l’alternative DVD-by-mail de Netflix.

La disparition éventuelle de son service de DVD par courrier est inévitable depuis que Hastings a décidé de le séparer d’un service de streaming vidéo alors naissant en 2011. À l’époque, Hastings a lancé l’idée de renommer le service en Qwikster – une idée ratée qui a été si largement ridiculisé qu’il a été satirisé sur “Saturday Night Live”. Il a finalement opté pour sa poignée actuelle, plus prosaïque, DVD.com. L’opération est maintenant basée dans un bureau non descriptif à Fremont, en Californie, situé à environ 20 miles du campus élégant de Netflix à Los Gatos, en Californie.

Peu de temps avant la séparation du streaming vidéo, le service de DVD par courrier comptait plus de 16 millions d’abonnés, un nombre qui est maintenant tombé à environ 1,5 million d’abonnés, tous aux États-Unis, sur la base de calculs tirés des divulgations limitées de Netflix sur le service. dans ses rapports trimestriels. Le service de streaming vidéo de Netflix compte désormais 223 millions d’abonnés dans le monde, dont 74 millions aux États-Unis et au Canada.

“L’entreprise de DVD par courrier a légué le Netflix que tout le monde connaît et regarde aujourd’hui”, a déclaré Marc Randolph, le premier PDG de Netflix, lors d’une interview dans un café situé en face du bureau de poste de Santa Cruz, en Californie.

Le bureau de poste vieux de 110 ans est devenu un point de repère dans l’histoire de la Silicon Valley car c’est là que Randolph a envoyé un CD de Patsy Cline à Hastings en 1997 pour tester si un disque pouvait être livré via le service postal américain sans être endommagé.

Le disque est arrivé chez Hastings sans tache, ce qui a incité le duo en 1998 à lancer un site Web de location de DVD par courrier dont ils ont toujours su qu’il serait supplanté par une technologie encore plus pratique.

“C’était de l’obsolescence planifiée, mais notre pari était que cela prendrait plus de temps que ce que la plupart des gens pensaient à l’époque”, a déclaré Randolph.

Avec le succès du service de streaming de Netflix, il peut être facile de supposer que quiconque paie encore pour recevoir des DVD par courrier est un technophobe ou une personne vivant dans une partie reculée des États-Unis sans accès Internet fiable. Mais les abonnés disent qu’ils restent fidèles au service afin de pouvoir louer des films qui seraient autrement difficiles à trouver sur les services de streaming.

Pour Michael Fusco, 35 ans, cela inclut le film “Power” de 1986 avec Richard Gere et Denzel Washington, alors jeunes, et “The Big Red One” des années 1980 avec Lee Marvin. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il s’est abonné au DVD-by-service depuis 2006, alors qu’il n’était qu’un étudiant de première année à l’université, et il n’a pas l’intention de l’annuler maintenant.

“Je l’obtiens depuis près de la moitié de ma vie, et cela a été une grande partie”, a déclaré Fusco. « Quand j’étais jeune, cela m’a aidé à découvrir des voix que je n’aurais probablement pas entendues. J’ai encore des souvenirs d’avoir fait des films et de les avoir époustouflés.

Tabetha Neumann fait partie des abonnés qui ont redécouvert le service DVD pendant les affres des fermetures pandémiques en 2020 après avoir manqué de choses à regarder sur son service de streaming vidéo. Alors elle et son mari se sont réinscrits pour la première fois depuis l’annulation en 2011. Maintenant, ils aiment tellement ça qu’ils obtiennent un plan qui leur permet de conserver jusqu’à trois disques à la fois, une option qui coûte actuellement 20 $ par mois. (comparativement à 10 $ par mois pour le forfait à un disque).

“Lorsque nous avons commencé à parcourir tous les films que nous voulions voir, nous avons réalisé que c’était moins cher que de payer 5 $ par film sur certains services de streaming”, a déclaré Neumann. “De plus, nous avons trouvé beaucoup de vieux films d’horreur, et ce genre n’est pas vraiment important en streaming.”

Konkle, qui a écrit un livre sur les films de Marilyn Monroe, dit qu’elle trouve encore des films sur le service de DVD – comme le film de 1954 “Cattle Queen of Montana”, mettant en vedette le futur président américain Ronald Reagan aux côtés de Barbara Stanwyck et le film français de 1983 “Sugar Cane Alley »– qui l’aident à enseigner ses cours d’études cinématographiques en tant que professeur agrégé à la Georgia Southern University. C’est une habitude de visionnage qu’elle ne partage généralement pas avec ses classes parce que « la plupart de mes élèves ne savent pas ce qu’est un DVD », a déclaré Konkle, 40 ans, en riant.

Mais pour toutes les attractions du service de DVD, les abonnés commencent à remarquer des signes de détérioration alors que l’entreprise est passée de plus de 1 milliard de dollars de revenus annuels il y a un an à un montant susceptible de tomber en dessous de 200 millions de dollars de revenus cette année.

Katie Cardinale, une abonnée qui vit à Hopedale, dans le Massachusetts, dit qu’elle doit maintenant attendre deux à quatre jours supplémentaires pour que les disques arrivent par la poste, car ils sont expédiés depuis un centre de distribution du New Jersey au lieu de Boston. (Netflix ne divulgue pas combien de centres de distribution de DVD fonctionnent encore, mais il y en avait autrefois environ 50 aux États-Unis).

Konkle dit que plus de disques viennent maintenant avec des fissures ou d’autres défauts et qu’il faut « une éternité » pour les faire remplacer. Et presque tous les abonnés ont remarqué que la sélection de titres de DVD avait considérablement diminué par rapport aux années de pointe du service lorsque Netflix se vantait d’avoir plus de 100 000 films et émissions de télévision différents sur disque.

Netflix ne divulgue plus la taille de sa bibliothèque de DVD, mais les abonnés interrogés par l’AP ont tous signalé que le rétrécissement de la sélection rend plus difficile la recherche de films célèbres et de séries télévisées populaires qui étaient autrefois régulièrement disponibles sur le service. Au lieu de cela, Netflix trie désormais les demandes de titres tels que la première saison de la série primée “Ted Lasso” – une sortie qui peut être achetée sur DVD – dans une file d’attente “sauvegardée”, signalant qu’il pourrait décider de le stocker à l’avenir. , en fonction de la demande.

Sachant que la fin est en vue, Randolph a déclaré qu’il déplorerait la mort du service de DVD qu’il a donné vie tout en se réconfortant que son héritage survivra.

“L’activité DVD de Netflix faisait partie intégrante de qui Netflix était et est toujours”, a-t-il déclaré. “C’est inscrit dans l’ADN de l’entreprise.”

—Michael Liedtke, Associated Press

