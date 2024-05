Résumé: Une nouvelle étude révèle un lien significatif entre les nuits chaudes et un risque accru d’accident vasculaire cérébral, en particulier chez les personnes âgées et les femmes. Les chercheurs ont analysé 15 années de données de l’hôpital universitaire d’Augsbourg et ont découvert un risque accru d’accident vasculaire cérébral de 7 % après les nuits tropicales. L’étude souligne la nécessité de stratégies d’adaptation et d’ajustements de la planification urbaine pour atténuer l’impact de la hausse des températures nocturnes sur la santé publique.

Faits marquants:

Les nuits chaudes augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral de 7 %, notamment chez les personnes âgées et les femmes.

Le risque d’accident vasculaire cérébral lié aux nuits chaudes a considérablement augmenté ces dernières années.

Les chercheurs élaborent des recommandations sur les stratégies d’adaptation et la planification urbaine pour atténuer ce risque.

Source: Helmholtz

Le changement climatique entraîne de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes. Il s’agit notamment des nuits extrêmement chaudes, dites tropicales.

L’équipe de recherche dirigée par la Dre Alexandra Schneider a étudié les effets de la chaleur nocturne sur le risque d’accident vasculaire cérébral.

«Nous voulions comprendre dans quelle mesure les températures nocturnes élevées constituent un risque pour la santé», explique le chef du groupe de travail Risques environnementaux chez Helmholtz Munich.

« C’est important car le changement climatique entraîne une augmentation des températures nocturnes beaucoup plus rapide que les températures diurnes. »

Données sur 11 000 accidents vasculaires cérébraux à partir de 15 ans

Dans leur étude, les chercheurs ont analysé les données de l’hôpital universitaire d’Augsbourg. Son département de neurologie a collecté des données sur environ 11 000 accidents vasculaires cérébraux sur 15 ans. L’analyse montre que la chaleur extrême la nuit augmente le risque d’accident vasculaire cérébral de sept pour cent.

« Les personnes âgées et les femmes sont particulièrement à risque, et ce sont principalement les accidents vasculaires cérébraux présentant des symptômes légers qui sont diagnostiqués dans les cliniques après des nuits chaudes », explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Cheng He.

« Nos résultats montrent clairement que les ajustements de l’urbanisme et du système de santé sont extrêmement importants pour réduire les risques posés par la hausse des températures nocturnes. »

Cela est d’autant plus vrai que « nous avons pu démontrer que le risque d’accident vasculaire cérébral associé à des températures nocturnes élevées a considérablement augmenté entre 2013 et 2020 par rapport à la période 2006 à 2012 », comme le professeur Michael Ertl, directeur du l’unité d’AVC et le groupe de travail neurovasculaire de l’hôpital universitaire d’Augsbourg, soulignent.

De 2006 à 2012, les nuits chaudes ont entraîné deux AVC supplémentaires par an dans la zone d’étude ; de 2013 à 2020, il y a eu 33 cas supplémentaires par an.

Recommandations en matière de stratégies d’adaptation et d’urbanisme

Les chercheurs prévoient de rendre leurs résultats applicables dans des contextes pratiques. Pour cela, ils travaillent sur des recommandations en matière de stratégies publiques d’adaptation et d’urbanisme, comme la réduction de l’intensité des îlots de chaleur urbains.

L’objectif est de mieux protéger la population des effets de la chaleur nocturne. L’étude servira également de base à d’autres recherches visant à développer des mesures préventives ciblées contre les facteurs favorisant les accidents vasculaires cérébraux.

«Plus tôt ces mesures préventives seront mises en œuvre, mieux ce sera», estime Alexandra Schneider.

Les résultats de l’étude sont également d’une grande importance pour les hôpitaux. À l’avenir, ils pourront mieux s’adapter à la fréquence des accidents vasculaires cérébraux : si les prévisions météorologiques annoncent une nuit chaude, on peut s’attendre à ce que davantage de cas arrivent dans les cliniques.

Cela permet aux cliniques de mettre à disposition davantage de personnel pour soigner les patients par mesure de précaution, explique le professeur Markus Naumann, directeur de l’hôpital universitaire neurologique d’Augsbourg.

Contexte : Que sont les nuits tropicales ?

Les « nuits tropicales » sont définies à l’aide de ce que l’on appelle le « Hot Night Excess Index » (HNE). Il mesure à quel point les températures dépassent une certaine valeur seuil la nuit. La valeur seuil est la température qui n’est dépassée que lors des cinq pour cent de nuits les plus chaudes de toute la période d’étude.

Dans cette étude, cette valeur est de 14,6 °C. Si les températures dépassent cette valeur la nuit, on parle de nuit tropicale. L’indice HNE additionne le nombre de degrés de températures au-dessus de ce seuil pendant la nuit pour déterminer l’intensité de la chaleur.

À propos de cette actualité sur la recherche sur l'AVC

Auteur: Verena Coscia

Source: Helmholtz

Contact: Verena Coscia – Helmholtz

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Risque accru pour tous et accident vasculaire cérébral ischémique associé à l’exposition nocturne à la chaleur» par Alexandra Schneider et al. Journal européen du cœur

Abstrait

Risque accru pour tous et accident vasculaire cérébral ischémique associé à une exposition nocturne à la chaleur

Contexte et objectifs

Au cours des dernières décennies, les températures nocturnes ont augmenté plus rapidement que les températures diurnes. La prévalence croissante de l’exposition nocturne à la chaleur peut présenter un risque important pour la santé cardiovasculaire. Cette étude a examiné l’association entre l’exposition nocturne à la chaleur et le risque d’accident vasculaire cérébral dans la région d’Augsbourg, en Allemagne, et a examiné ses variations temporelles sur 15 ans.

Méthodes

Les paramètres météorologiques horaires, notamment la température moyenne, l’humidité relative et la pression barométrique, ont été acquis à partir d’une station météorologique locale. Un ensemble de données a été obtenu comprenant 11 037 cas cliniques d’AVC diagnostiqués pendant les mois les plus chauds (mai à octobre) entre 2006 et 2020. L’âge moyen des cas était de 71,3 ans. Parmi ces cas, 642 ont été identifiés comme des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, 7 430 ont été classés comme des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et 2 947 étaient des accidents ischémiques transitoires.

Une analyse croisée de cas stratifiée dans le temps avec un modèle non linéaire à décalage distribué a été utilisée pour estimer le risque d’accident vasculaire cérébral associé à une chaleur nocturne extrême, tel que mesuré par l’indice d’excès de nuit chaude (HNE) après avoir contrôlé les effets confondants potentiels du maximum quotidien. la température et d’autres variables climatiques. Des analyses de sous-groupes par groupe d’âge, sexe, sous-type d’AVC et gravité de l’AVC ont été effectuées pour identifier les variations de sensibilité à la chaleur nocturne.

Résultats

Les résultats suggèrent une augmentation significative du risque d’accident vasculaire cérébral les jours de chaleur nocturne extrême (centile de 97,5 % de HNE) (rapport de cotes 1,07, intervalle de confiance à 95 % 1,01-1,15) pendant toute la période d’étude. Lorsque l’on compare les résultats de 2013-2020 avec ceux de 2006-2012, on constate une augmentation significative (P. < 0,05) du risque lié à l'HNE pour tous les accidents vasculaires cérébraux et en particulier pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques au cours de la période la plus récente. De plus, les personnes âgées, les femmes et les patients présentant de légers symptômes d’accident vasculaire cérébral présentaient une vulnérabilité considérablement accrue à la chaleur nocturne.

Conclusions

Cette étude a révélé que l’exposition nocturne à la chaleur était liée à un risque élevé d’accident vasculaire cérébral après contrôle de la température diurne maximale, avec une susceptibilité croissante entre 2006 et 2020. Ces résultats soulignent l’importance de considérer la chaleur nocturne comme un déclencheur critique d’accidents vasculaires cérébraux dans un climat qui se réchauffe.