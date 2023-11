Les nuits blanches combattent la dépression, révèle une étude révolutionnaire

Dans une étude révolutionnaire menée par l’Université Northwestern, des neurobiologistes ont découvert qu’un une seule nuit de perte de sommeil aiguë peut rapidement inverser la dépression pendant plusieurs jours. La recherche, publiée en ligne le 2 novembre 2023 dans la revue Neuronesuggère que la privation aiguë de sommeil augmente la libération de dopamine et améliore la plasticité synaptique, recâblant essentiellement le cerveau.

“Les chercheurs ont découvert qu’une nuit blanche avait à peu près les mêmes effets sur le cerveau qu’une prise d’anesthésique à la kétamine”, rapporte Inverse.

Si la perte de sommeil chronique est bien connue pour ses effets néfastes, les effets positifs d’une brève perte de sommeil sont moins bien compris. “Nous avons découvert que la perte de sommeil induit un puissant effet antidépresseur et recâble le cerveau. C’est un rappel important de la façon dont nos activités occasionnelles, comme une nuit blanche, peuvent fondamentalement modifier le cerveau en quelques heures seulement”, a déclaré Yevgenia Kozorovitskiy. , professeur agrégé de neurobiologie et auteur correspondant de l’étude.

Pour étudier les effets d’une nuit blanche, les chercheurs ont induit une légère privation de sommeil chez des souris et ont observé leurs comportements et leur activité cérébrale. Les résultats ont indiqué que non seulement la libération de dopamine – un neurotransmetteur associé au système de récompense du cerveau – augmentait pendant la période de perte de sommeil, mais que la plasticité synaptique était également améliorée, maintenant une humeur élevée pendant les jours suivants. “Les enquêteurs ont découvert qu’après une nuit blanche, le comportement des animaux devenait plus agressif, hyperactif et hypersexuel, par rapport aux animaux témoins qui avaient connu une nuit de sommeil typique”, rapporte Génération Edge.

Depuis Inverse:

“Ce qui m’a le plus surpris, c’est la puissance de l’effet antidépresseur.” Eugène Kozorovitskiyauteur principal de l’étude et professeur de neurobiologie à l’Université Northwestern, raconte Inverse. C’est si puissant qu’il ressemble à celui de son laboratoire données antérieures sur les effets antidépresseurs de la kétamine. “En gros, il semble aussi efficace qu’un médicament qui fait actuellement l’objet d’un grand buzz. Nous avons constaté essentiellement la même ampleur d’effet.”

Kozorovitskiy suggère que cet effet pourrait être une adaptation évolutive, utile dans les situations où une vigilance intense est requise sur une courte période, comme face à un prédateur. Cependant, elle met en garde contre l’utilisation de la privation de sommeil comme stratégie antidépressive en raison de sa nature transitoire et de l’importance globale d’un bon sommeil pour la santé.