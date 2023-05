Les Nuggets surmontent la soirée de Jokic et mettent les Lakers au bord de l’élimination

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Nikola Jokic a fait un pas en arrière, mais le reste des Nuggets de Denver a intensifié.

Et par conséquent, les Nuggets sont à une victoire d’aller à leur première finale NBA.

Avec quatre joueurs autres que leur double MVP délivrant plusieurs passes décisives, cinq de ses coéquipiers capturant plusieurs rebonds et quatre d’entre eux produisant des points à deux chiffres, Denver détient désormais une avance de 3-0 sur les Lakers de Los Angeles dans leur Western. Série de finales de conférence. Une autre victoire vaudrait à la franchise de Denver son tout premier balayage en séries éliminatoires.

La foule locale a été assommée par le silence pendant la majeure partie de la première mi-temps, en grande partie grâce au meneur Jamal Murray, qui a repris là où il s’était arrêté en clôturant la victoire des Nuggets dans le match 2 avec 23 points au quatrième quart. Murray a récolté 30 de ses 37 points, un sommet dans le match, en première mi-temps samedi.

Pendant ce temps, Jokic – pour la première fois dans ces séries éliminatoires – est revenu au comportement passif des séries éliminatoires qui avait déjà demandé s’il méritait vraiment des récompenses consécutives de MVP. Il a raté six de ses huit premiers tirs, n’a obtenu aucun lancer franc et a obtenu deux rebonds en 22 minutes en première mi-temps. Trois fautes en première mi-temps faisaient partie du problème, mais il semblait content de laisser son casting de soutien faire le gros du travail.

Jokic a terminé avec 24 points, huit passes décisives et six rebonds, facilement sa performance la moins productive en séries éliminatoires. Il l’a ramassé au quatrième quart, marquant alors 15 de ses points, mais c’était en grande partie parce que les Lakers étaient si frénétiques à l’idée d’arrêter Murray qu’ils se contentaient de garder Jokic en tête-à-tête avec l’attaquant de 6 pieds 8 pouces Rui. Hachimura. Il est difficile de lui attribuer le rôle d’embrayage après avoir raté trois des quatre lancers francs dans les dernières minutes.

Denver a quand même quitté la Crypto.com Arena avec la victoire 119-108 parce que Michael Porter Jr., Bruce Brown et Kentavious Caldwell Pope ont pris le relais.

La séquence la plus importante du match est survenue après que Jokic ait commis sa quatrième faute avec 7:24 à jouer au troisième quart. Le spécialiste défensif Brown, qui a remplacé Jokic, a ensuite commis sa quatrième faute moins de 90 secondes plus tard. Les Nuggets menaient 68-63 lorsque Jokic est allé sur le banc. Ils ont joué le reste de la période sans lui et ont quand même réussi à prendre une avance de deux points au quatrième quart.

« Je crois en mes gars », a déclaré Jokic. « KCP a beaucoup progressé, Bruce Brown a fait un match incroyable, Mike a fait un match incroyable. Je n’ai même pas un peu douté de mes coéquipiers. »

LeBron James leur a attribué la différence dans la série dans son ensemble.

« Je pense que c’est leur casting de soutien qui a frappé ces coups opportuns qui leur ont donné un avantage », a-t-il déclaré.

Un bord qui s’est transformé en une avalanche de 3-0.

Stat à savoir : Les Lakers ont dominé les Nuggets dans la peinture, 52-38, mais les Nuggets ont surmonté cela en remportant la bataille à 3 points par une marge encore plus grande, 51-30, avec un tir net de 41% (17 sur 41).

Jeu du jeu : À 5:35 de la fin, les Lakers ont forcé Murray à un airball à mi-distance avec le chronomètre des tirs sur le point d’expirer, mais Brown a dépassé Austin Reaves et Anthony Davis pour le pourboire, donnant aux Nuggets une avance de 10 points et un coup de poing clair à l’intestin collectif des Lakers.

La suite pour les Nuggets : Tant qu’ils continuent à prendre soin du ballon et à gagner la bataille pour les points de rupture rapides, il est difficile de voir où les Lakers peuvent trouver un avantage. Ils ont tiré 50% au total, ont réalisé 30 passes décisives et seulement cinq revirements (!). Ils sont la meilleure équipe de tir, en particulier à longue distance, et la défense tant vantée des Lakers n’a pas eu beaucoup d’impact.

La suite pour les Lakers : L’entraîneur Darvin Ham doit trier ses acteurs et voir s’il peut en trouver certains capables d’avoir un impact sur le résultat. Jarred Vanderbilt a commencé, a été assigné à Murray et a terminé avec deux points et un plus-moins de -10. D’Angelo Russell a également commencé et a été 1 pour 8 pour trois points.

Citation du soir : Murray, a demandé ce que cela signifiait d’être à une victoire de remporter la série : « Il en reste cinq. »

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

