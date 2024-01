Les Nuggets se rendent à Philadelphie pour affronter les 76ers pour le premier des cinq matchs sur la route

Le premier d’un road trip de cinq matchs débute mardi pour les Denver Nuggets.

Voici le rapport de blessure.

Denver :

Kentavious Caldwell-Pope — PROBABLE (souche cervicothoracique droite)

Vlatko Čančar — OUT (chirurgie du genou gauche)

Aaron Gordon — PROBABLE (souche du talon droit)

Nikola Jokić — PROBABLE (souche de la hanche gauche)

Jamal Murray — PROBABLE (Inflammation bilatérale du tibia)

Jalen Pickett — DISPONIBLE (affectation de la Ligue G)

Michael Porter Jr. – PROBABLE (inflammation du genou gauche)

Julian Strawther — OUT (contusion/entorse du genou droit)

Hunter Tyson — DISPONIBLE (affectation de la Ligue G)

Les Nuggets devraient affronter les 76ers de Philadelphie mardi. Les confrontations entre ces deux équipes sont toujours sur rendez-vous.

Tous les partants de Denver – Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokić – ont été répertoriés comme douteux lundi après-midi. Ils ont été mis à jour comme probables mardi matin.

En supposant que les partants de Denver soient à fond, les fans pourraient en avoir un bon. Les face-à-face entre Nikola Jokić et Joel Embiid de Philadelphie attirent toujours les foules. Les deux superstars sont les centres les plus décorés de la dernière décennie de la NBA ; ils ont terminé premier ou deuxième du vote MVP au cours de chacune des trois dernières saisons. Jokić a remporté les prix MVP de la saison régulière 2021 et 2022, tandis qu’Embiid a remporté son premier MVP la saison dernière en 2023.

Cette année, les deux joueurs sont à nouveau en tête du classement. NBA.com Michael C. Wright Embiid était classé n°1 et Jokić n°2 dans sa chronique du classement MVP du 12 janvier, mais ces classements ont basculé tout au long de la saison. En théorie, si Jokić joue, mardi pourrait être une grande opportunité de gagner du terrain au classement MVP.

Mis à part les récompenses, les deux équipes jouent un excellent basket-ball. Philadelphie a une fiche de 25-13 cette saison et vient de remporter une victoire de 124-115 contre les Rockets de Houston lundi au cours de laquelle Embiid a affiché 41 points et 10 rebonds en 31 minutes. Alors oui, le match de mardi est consécutif pour les 76ers.

Tyrese Maxey a été une digne co-star aux côtés d’Embiid. Il a aidé les 76ers à survivre à la perte de James Harden, 10 fois All-Star, qui a été échangé aux LA Clippers au cours de la première semaine de la saison. Maxey’s a actuellement une moyenne de 26,1 points sur 45,1 pour cent sur le terrain, 38,4 pour cent sur trois points (sur 8,2 tentatives par match !) et 87,4 pour cent sur la ligne des lancers francs. Il réalise également un sommet en carrière de 6,6 passes décisives. Il s’agit d’un bond majeur par rapport aux 20,3 points et aux 3,5 passes décisives que Maxey a récoltés en moyenne la saison dernière. Il est l’un des tireurs les meilleurs et les plus polyvalents au monde. Et un joueur très amusant à regarder, pour ce que ça vaut.

Denver, quant à lui, a atteint un record de 28-13 tout en défendant son championnat NBA 2023. Jokić est évidemment un candidat MVP spectaculaire, mais Michael Porter Jr. s’est également démarqué récemment. MPJ a une moyenne de 17,1 points sur 54,1 pour cent sur le terrain, 45,7 pour cent sur trois et 87,5 pour cent sur la ligne des lancers francs depuis le 1er décembre.

Le match de mardi est le premier d’un road trip de cinq matchs pour les Nuggets. C’est également une question difficile, car Denver affronte vendredi les meilleurs Boston Celtics de la ligue. Le road trip se termine à New York contre les Knicks 23-17, et Denver rentre chez lui pour accueillir les 76ers et les Milwaukee Bucks, tête de série n°2. Denver reprend ensuite la route pour affronter le Thunder d’Oklahoma City (27-12), à égalité avec les Nuggets au classement de la Conférence Ouest au moment d’écrire ces lignes.

L’entraîneur-chef des Nuggets, Michael Malone, a qualifié les 10 prochains matchs de séquence de matchs la plus difficile qu’il ait vue en tant qu’entraîneur-chef. Denver affronterait sept équipes en séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui.

“Cela va montrer beaucoup de choses sur qui nous sommes”, a déclaré Malone.